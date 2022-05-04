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Bakan Varank'tan yüksek teknolojili römorkörlere tam not

Tersanede milli imkanlarla üretilen römorkörü kullanan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:- "Türkiye, sadece geçen sene yaklaşık 2 milyar dolarlık gemi ihracatına imza attı"- "Bu tersane bölgesinde 35 bin vatandaşımız çalışıyor ve evine ekmek götürüyor"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 04 Mayıs 2022 10:24
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Bakan Varank'tan yüksek teknolojili römorkörlere tam not

Yalova'nın Altınova ilçesindeki tersaneler bölgesinde bulunan SANMAR Tersanesi'ni ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, denize açılarak römorkörleri test etti. Türk denizcilik sektörünün son yıllarda büyük bir ivme yakaladığını belirten Varank, "Türkiye, sadece geçen yıl 2 milyar dolarlık gemi ihracatına imza attı." dedi.

Römorkörle denize açılan Bakan Varank, deniz taşıtının yangına müdahale ve kurtarma çalışmalarındaki performansı ile ani manevra sistemlerini test etti.

Test sonrası gazetecilere açıklama yapan Varank, "Bu deniz araçları küçük boyutlu olmalarına rağmen özellikle yüksek teknolojili ve kabiliyetli gemiler. Büyük tonajlı gemilerin çekilmesi veya yangın söndürme, arama kurtarma çalışmalarında da kullanılıyorlar. Tabii Türk denizcilik sektörü, özellikle gemi inşa sektörü son dönemde büyük bir ivme kazandı. Özellikle Yalova tersanelerimiz yüksek teknolojili gemiler üreten bir bölge haline geldi." diye konuştu.

-"Gemi inşa sektörümüz inşallah yüzümüzü ağartmaya devam edecek"

Römorkörü kullanarak yaptığı testte geminin çok kısa sürede durduğunu söyleyen Mustafa Varank, şu ifadeleri kullandı:

"Çünkü pervaneleri 360 derece dönebilen pervaneler. Çok yüksek tonajlı gemileri çekebiliyorlar. Yangında nasıl söndürme yaptığını gördük. Geminin kendi etrafında bir su duvarı oluşturarak nasıl yangının içerisine girebildiğini bize gösterdiler. Tabii bunlar çok ciddi kabiliyetler. Sadece bu tersanemizden şimdiye kadar 300 römorkör inşa edilip bir kısmı yurt dışına ihraç edildi. Bir kısmı ise Türkiye'de kullanılıyor. Burası çok ciddi siparişler almaya devam ediyor. Tersane, gemi inşa sektörümüz inşallah yüzümüzü ağartmaya devam edecek."

Bakan Varank, kullandığı römorkörün özelliklerini de beğendiğini belirterek "Tam yol ileri giderek yangın söndürmede nasıl pompalar kullanılıyor, gemi kendi etrafında nasıl çok hızlı bir şekilde manevra yapabiliyor, nasıl kısa sürede durabiliyor bunu beraberce test etmiş olduk. Bizim için ilginç bir deneyimdi." diye konuştu.

- "Türkiye geçen sene yaklaşık 2 milyar dolarlık gemi ihracatına imza attı"

Tersane ve gemi inşa sektörünün Türkiye'ye yüksek katma değer getirmesinden dolayı çok memnun olduklarına da vurgu yapan Varank, şunları kaydetti:

"Özellikle ihracatla döviz getirici bir sektör haline gelmesinden dolayı memnunuz. Türkiye geçen sene yaklaşık 2 milyar dolarlık gemi ihracatına imza attı. Bunun büyük bir bölümü bu tersanelerden yapıldı. Bu tersane bölgesinde 35 bin vatandaşımız çalışıyor ve evine ekmek götürüyor. Dolayısıyla böyle önemli bir sektörün böyle önemli işler başarıyor olması ve bunu bizzat test etmemiz de bizi gerçekten memnun etti."

Fabrika gemiler ile önemli özelliklere sahip yüksek teknolojili gemilerin Yalova'da üretildiğine dikkati çeken Mustafa Varank, SANMAR'ın sektörde ilkleri başardığını söyledi. Türk gemicilik sektörünün sürekli ileriye gittiğini vurgulayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı, "Burada bir tersanemiz savunma sanayimizde çok önemli bir yere sahip. Reis sınıfı denizaltıların burun kısmındaki torpido atabilen bölümler burada inşa edildi. SANMAR Tersanesi de römorkör sektöründe daha önce birçok yeniliğe imza attı." dedi.

SANMAR tarafından üretilen 24 metre boyundaki standart römorkörler, 70 ton çekme gücüne sahip. 6 bin beygir gücünde 360 derece dönebilen motor sistemine sahip olan römorkörler, yangın esnasında hem kendini soğutup hem de yangını söndürüyor.

Römorkörler, yangın söndürmenin yanı sıra denizde kurtarma, karaya yanaştırma, büyük tonajlı gemileri çekme işlemlerinde tam performans sağlıyor.

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