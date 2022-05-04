Tokat'ta park halindeki minibüse çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Tokat'ın Erbaa ilçesinde park halindeki minibüse çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 04 Mayıs 2022 10:56
Serkan Özgür (40) idaresindeki 05 AAZ 030 plakalı otomobil, İsmet Paşa Mahallesi Subaşı Caddesi'nde park halindeki 60 M 5061 plakalı minibüse çarptı.
Kazada otomobilde sıkışan Özgür, Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılan Özgür, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız