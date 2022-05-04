Fabrikalarda çalışacak işçiler belediye hoparlöründen aranıyor

İşsizlik nedeniyle 2000'li yıllara kadar göç veren ilçe, sanayinin gelişmesiyle göç almaya başlarken faaliyete giren fabrikalar çalıştıracak işçi bulmakta güçlük çekiyor.

Neredeyse haftanın her günü belediye hoparlör sisteminden "Fabrikalarda çalıştırılmak üzere bay-bayan elemanlar alınacaktır." anonslarının duyulduğu ilçedeki çoğu fabrikada da işçi alım ilanına ilişkin tabelalar dikkati çekiyor.

Türkoğlu Belediye Başkanı ve OSB Başkanı Osman Okumuş, AA muhabirine, sıfır işsizlik hedefi ve "sanayi üssü Türkoğlu" sloganıyla çıktıkları yolda istihdam odaklı projelere ağırlık verdiklerini söyledi.

Yapılan çalışmaların hızlı şekilde meyvesini aldıklarını anlatan Okumuş, ilçede işsizliğin bittiğini ve yeni faaliyete giren fabrikaların birçoğunun çalışacak işçi bulmakta zorlandığını belirtti.

İlçede iki OSB'nin faaliyette olduğunu, Gıda Organize İhtisas Sanayi Bölgesi'nde de sona gelindiğini anlatan Okumuş, şöyle konuştu:

"Türkoğlu ilçesi yıllardan beri Kahramanmaraş'a yakınlığından dolayı dezavantaj teşkil ediyor diye bir algı vardı. Biz bunu negatiften pozitife nasıl dönüştürebiliriz diye düşündük. Kahramanmaraş'taki sanayicilerimizle görüşerek iş insanlarının Türkoğlu'na yatırım yapmalarının önünü açtık. Geldiğimiz noktada Kahramanmaraş'taki sanayicimizin yatırım yapma niyeti olduğunda ilk aklına gelen şu an itibarıyla Türkoğlu."

İlçede iş insanlarına ruhsat ve altyapı hizmetleri başta olmak üzere her türlü kolaylığın sağladığını dile getiren Okumuş, bu bağlamda tabiri caizse sanayicinin ayağına kırmızı halı serdiklerini aktardı.

Başkan Okumuş, yakın zamanda 3 organize sanayi bölgesine sahip Türkiye'nin nadide bir ilçesi haline geleceklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Türkoğlu OSB'de 31 parsel var ve şu anda yüzde 100 doluluk var. Tamamı tahsisli ve şu anda 2 bin 500 civarında işçi çalışıyor. Önümüzdeki yıl bittiğinde istihdam sayısının 5 bine yükselmesini bekliyoruz. Yine Kahramanmaraş-Türkoğlu arası Türkoğlu 2. OSB'de şu anda 5 bin işçi çalışıyor, 51 işletme var. Yakın zamanda fabrika sayısı 150 olacak ve inşaatların büyük bölümü bitmek üzere. Yine bölgenin en büyük Gıda Organize İhtisas Sanayi Bölgesi'ni kurduk. 6 ay önce Sanayi ve Ticaret Bakanımız onayladı. Önümüzdeki yıllarda sanayisiyle ön plana çıkan bir ilçe olacağız. Tabii fabrika sayılarımız arttı ama 2014'lü yıllarda 60 binin üzerinde nüfus varken şu an 80 binlerin üzerinde nüfusumuz var. En hızlı büyüyen ilçelerden bir tanesiyiz. Belediye olarak sloganımız 'insanları doğduğu yerde doyurmak'. Yani burada doğan insanların burada annesi, babası ile büyük ailesi ile yaşaması."

Okumuş, önceden göç veren ilçenin artık kendisine işçi yetiştirmekte zorlandığını ve başka illerden takviye almaya başladıklarını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Bu nedenle sık sık belediye hoparlörlerinden işçi anonsu yapılıyor. Doğu Akdeniz'in en verimli ovasına da biz sahibiz yani ovayı da kesinlikle katletmiyoruz. Adana-Kahramanmaraş kara yolunun batısı sanayi bölgesi doğrusu da büyük ova Amik Ovası'nın devamı. Burada da devasa sulama projeleri ile yılda üç ürün alabilecek bir ilçe konumuna geldik. Yani sanayisiyle, hayvancılığıyla, turizmiyle, yaylalarıyla yeşile önem veren tarım arazisini kesinlikle işgal etmeyen bir bilinçle çalışıyoruz. Geldiğimiz noktada gururluyuz. İşçi konusunda kesinlikle sıkıntı olmuyor, 18-19 yaşına gelen çocuklarımız burada iş imkanı bulabiliyorlar."

Okumuş, OSB inşaatlarının bitmesi durumunda 10 bin civarında işçiye daha ihtiyaç duyulacağına işaret ederek bu durumun işçiye de pozitif yansıdığını, işçi sayısının az olması nedeniyle fabrikaların işçileri ellerinde tutabilmek için sosyal haklar ve maaşlar konusunda daha hassas davranmak zorunda kaldığını ve asgari ücretle çalışan işçi sayısının ilçede çok az olduğunu sözlerine ekledi.