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Valilik açıkladı: İstanbul'da kaç yabancı ikamet ediyor?

İstanbul Valiliği, kentte 1 milyon 305 bin 307 yabancının yasal olarak ikamet ettiğini duyurdu. Bunun 542 binini Suriyeliler oluşturuyor. Açıklamada geçen yıl 23 bin kişinin İstanbul'dan sınır dışı edildiği belirtildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 04 Mayıs 2022 15:00
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Valilik açıkladı: İstanbul'da kaç yabancı ikamet ediyor?

İstanbul Valiliği, ilde ikamet eden yabancılarla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, bugün itibarıyla İstanbul'da 1 milyon 305 bin 307 yabancının yasal olarak ikamet ettiği belirtildi.

Açıklamaya göre bu yabancıların 542 bin 45'i geçici koruma kapsamında bulunan Suriyelilerden, 763 bin 262'si ülkemize yasal olarak giriş yapmış ve ikamet izni almış düzenli göçmenlerden oluşuyor.

23 BİN KİŞİ İSTANBUL'DAN SINIR DIŞI EDİLDİ

Valilik açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"İlimizde yasal kalış hakkı bulunmayan düzensiz göçmenlere yönelik mücadelemiz tüm kurumlarımızın işbirliğiyle sürmektedir.

İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğünce geçen yıl 71.959 düzensiz göçmen hakkında işlem yapıldı. Bu kişilerin 23.072'si İstanbul'dan sınır dışı edilirken, 39.525'i ise sınır dışı işlemleri yapılmak üzere diğer illerdeki geri gönderme merkezlerine sevk edildi.

1 Ocak - 3 Mayıs 2022 tarihleri arasında; 11.936'sı Afganistan, 2.853'ü Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 25.644 düzensiz göçmen (1.933 yabancıya adli işlem yapılmıştır.) hakkında işlem yapıldı. Bu yabancıların 8.773'ü İstanbul'dan ülkelerine sınır dışı edilirken, 12.684'ü sınır dışı işlemleri için diğer illerdeki geri gönderme merkezlerine sevk edildi.

Ramazan Bayramı'nın ilk günü, kolluk güçlerimizce tespit edilen 240 düzensiz göçmenin sınır dışı işlemlerine başlanmış olup, işlemleri tamamlanan 280 Afganistan uyruklu yabancının havayoluyla sınır dışı planlaması yapılmıştır.

Düzensiz göçmenlerin tespit ve sınır dışı edilmelerine yönelik çalışmalar etkin bir şekilde devam etmektedir.

"YOĞUN TURİST GİRİŞİ YAŞANIYOR"

İlimizde bulunan her yabancı uyruklu şahıs, sığınmacı ya da mülteci olmayıp, turist olarak ülkemize gelmekte ve daha sonra ülkelerine dönmektedir. Özellikle yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte, şehrimizin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini görmek ve tatil yapmak üzere gelen yoğun bir turist girişi yaşanmaktadır.

Geçtiğimiz Mart ayında deniz ve havayolu ile ilimize gelen turist sayımız geçen yıla oranla yüzde 112 artarak 1.156.400'e, bu yılın ilk 3 aylık döneminde ise 2.904.460'a ulaşmıştır.

Ülkemizde en çok turist ağırlayan şehirlerin başında gelen İstanbul'umuza en çok giriş yapan yabancılar arasında yüzde 10,09 oranıyla İran, yüzde 7,97 oranıyla Almanya ve yüzde 7,82 oranıyla Rusya Federasyonu vatandaşları bulunmaktadır."

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