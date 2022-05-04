Türkiye'de gizemli hepatit vakası var mı?

Dünyada 200'den fazla çocukta görüldü, 4'ünün ölümüne yol açtı.

16 ülkede görülen 'gizemli hepatit' giderek yayılıyor. Hastalığın nedeni ise henüz bilinmiyor.

"Etkenin ne olduğunu bilmiyoruz"

Konuyla ilgili açıklama yapan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sıla Akhan, "Başka başka kıtalarda ortaya çıkmaya başladı ve etkenin henüz ne olduğunu da bilmiyoruz. Burada birçoğunda hafif vakaların, 220 küsür vakanın 70 küsüründe aslında adenovirüs 41 tespit edildi ama adenovirüs 41 ya da adenovirüsler böyle seyir yapan bir özellikte değiller" dedi.

Bebekleri ve çocukları etkiliyor

Hastalık, bebekleri ve 16 yaş altı çocukları etkiliyor. Karaciğer yetmezliğine neden oluyor.

Uzmanlar adenovirüsteki değişiklik ya da koronavirüs ile adenovirüsün bir araya gelme ihtimali üzerinde duruyor.

"Salgın tehdidi var, dikkat edilmesi gerekiyor"

"Ya birlikte olan etkileşimlerden ya da yeni başka bir etken olmasından dolayı böyle bir salgın tehdidi var. Bu açıdan dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü bir yerlerde ortaya çıkıyor, farklı ülkelerde ve en önemlisi de seyri. Beklediğimiz hepatitten çok daha farklı."

"Ülkemizde görmedik ama görebiliriz"

Peki gizemli hepatite karşı nelere dikkat etmek gerekiyor?

"Temizliğin çok önemli olduğunu, solunum sistemiyle yine bulaşabileceği, etken eğer adenovirüsse bütün bunları gözardı etmememiz gerekiyor ve aynı zamanda da sekansanarak etkenin saptanması, adının konulması, önlemlerin alınması gerekiyor. Biz bu dönemde ülkemizde görmedik ama görebiliriz. O yüzden mutlaka dikkatli olmamız ve vakaları takip etmemiz gerekiyor."