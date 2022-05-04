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43 ilin geçiş güzergahında trafik durma noktasına geldi

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı'nın son gününde trafik yoğunluğu devam ediyor. Kilometrelerce oluşan araç trafiği, dron ile havadan görüntülendi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 04 Mayıs 2022 16:59
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43 ilin geçiş güzergahında trafik durma noktasına geldi

Ramazan Bayramı dolayısıyla memleketlerine veya tatil bölgelerine giden milyonlarca vatandaş, tatilin son gününde yeniden yollara akın etti. Dün akşam saatlerinde başlayan trafik yoğunluğu bugünde devam ediyor. Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa gibi büyük şehirlere geri dönüş için yola çıkan vatandaşlar, 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de trafiğe takıldı. Ankara-Samsun kara yolunda zaman zaman durma noktasına gelen araçlar, güçlükle ilerleyebildi. Kara yolundaki yaklaşık 10 kilometreyi bulan araç yoğunluğu ise dron ile havadan görüntülendi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisi ekipleri de yoğunluk karşısında almış olduğu tedbirlerle hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürdü. Ekipler, yoğunluğun olduğu kavşaklarda trafik akışını rahatlatmaya çalıştı. Araçların akışı sağlanması için de bazı kavşaklar geçici olarak trafiğe kapatıldı. Yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda zaman zaman meydana gelen maddi hasarlı trafik kazalarına da anında müdahale ediliyor.

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