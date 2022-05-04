Dönüş yolundaki tatilciler trafikte yoğunluk oluşturuyor

Bayramın son gününde dönüşe geçen tatilciler sebebiyle öğleden sonra Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü Kocaeli kesiminde araç kuyrukları oluşmaya başladı.

Gültepe mevkisinde başlayan trafik yoğunluğu, Korutepe Tüneli çıkışına kadar uzanıyor.

Arızalanan araçlar ve hasarlı kazalar da trafik akışını olumsuz etkiliyor.

İstanbul yönüne giden araçlar D-100 kara yolunda da trafik akışının yavaşlamasına neden oluyor. Şehir merkezi geçişinde trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.

Ulaşımın aksamaması için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, yol kontrollerini aralıksız sürdürüyor.

Vali Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili kardeşlerim, Anadolu'yu İstanbul'a bağlayan ve ülkemizin liman ve lojistik üssü olan ilimizde bayram dönüşü trafik yoğunluğu başladı. Trafik kurallarına uymanızı, emniyet kemerini mutlaka takmanızı tavsiye ediyor, hayırlı yolculuklar diliyorum." ifadesini kullandı.

- Bolu

Otoyolun Bolu kesiminde de zaman zaman akıcı yoğunluk yaşanıyor.

Bayram tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçiren vatandaşların dönüş yolculuğu devam ediyor.

Türkiye'nin en önemli kara yolu geçiş güzergahlarından Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminin İstanbul yönünde trafik yoğunluğu, özellikle Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık ve Bolu Dağı Tüneli kesimlerinde gözlemleniyor.

Güzergahta görev yapan trafik, jandarma ve Karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yürütüyor.

- Düzce

Otoyolun Bolu Dağı Düzce geçişi 1, 2 ve 3 viyadükler, Sarıçökek, Kaynaşlı, Mengencik, Beyköy, Hatıplar Otluoğlu, Gölyaka, ve Gümüşova rampaları mevkilerinde ise İstanbul yönünde zaman zaman akıcı yoğunluk yaşanıyor.

Güzergahta görev yapan trafik, jandarma ve Karayolları ekiplerinin, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, yolda zaman zaman meydana gelen hasarlı kazalar trafiği olumsuz etkiliyor. Karayolları ekipleri, kaza bölgelerine giderek araçların kısa sürede kaldırılması için çaba sarf ediyor.

- Sakarya

Otoyolun Sakarya kesiminde İstanbul istikametinde Arifiye, Sapanca ve Kırkpınar mevkilerinde trafik akıcı seyrediyor, Ankara istikametinde ise trafik normal akışında ilerliyor.

Ayrıca Bolu, Düzce, Sakarya ve Kocaeli üzerinden İstanbul'a ulaşımda önemli güzergah olan D-100 kara yolunda trafik normal seyrinde olduğu görülüyor.