Meteorolojiden iki bölge için kuvvetli yağış uyarısı

Doğu Akdeniz ile Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Diyarbakır'ın kuzeyi, Adıyaman, Elazığ, Bingöl ve Tunceli'de kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Adana'nın güney ve doğusu, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın kuzeyi, Adıyaman, Elazığ, Bingöl ve Tunceli'de yarın 08.00-19.00 saatlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulunuldu.