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Bakan Karaismailoğlu'ndan altılı masa yorumu: Hiçbir şey çıkmaz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bakmayın öyle birilerinin masa etrafında ha bire toplanıp kalktıklarına. O masalardan hiçbir şey çıkmaz. Çünkü o masada millet yok, o masada milletin derdi de yok. O masada onların ikbali, onların menfaatleri var. O yüzden milletimiz onları iyi görüyor, onların şamarını, dersini de 2023'te verecektir." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 04 Mayıs 2022 18:49
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Bakan Karaismailoğlu'ndan altılı masa yorumu: Hiçbir şey çıkmaz

Trabzon'daki bayramlaşma programları kapsamında Şalpazarı ilçesine gelen Karaismailoğlu, Belediye Başkanı Refik Kurukız, MHP İl Başkanı Bekir Sıtkı Tarım, AK Parti İlçe Başkanı Zeki Çabuk ve diğer ilgililerce karşılandı.

Esnaf ziyareti yapan Karaismailoğlu, sohbet ettiği vatandaşların bayramlarını tebrik etti.

İlçe meydanına kurulan platform üzerinden halka hitap eden Karaismailoğlu, çok yoğun bir ramazan programı yaşadıklarını belirterek her zaman milletin yanında olduklarını, hiçbir zaman da milletin yanından ayrılmayacaklarını söyledi.

Dertlerinin hizmet olduğunu, milletin "efendi", iktidarın "hizmetkar" olduğunu hiçbir zaman akıllarından çıkarmadıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, gece gündüz milletle iç içe olduklarını, Anadolu'nun bütün köşelerinde yapılacak işleri takip edip vatandaşın derdini dinlediklerini aktardı.

Son 20 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çok büyük işler yaptıklarını, yapmaya da devam edeceklerini dile getiren Karaismailoğlu, bölünmüş yol uzunluğunu 28 bin 600 kilometreye, tünelleri 650 kilometreye çıkardıklarını anlattı. Dünyanın gıpta ile baktığı Çanakkale Köprüsü'nü yaptıklarını belirten Karaismailoğlu, "Bunların hepsi sizin eseriniz. Teşkilatımızın, belediyelerimizin, Cumhur İttifakı'nın el birliğiyle, göz nuruyla bu vatan sevgisinden doğdu bunların hepsi. Bunları yapmaya devam edeceğiz. Büyük, güçlü ve dünyanın en büyük 10 ekonomisine sahip bir ülke olma hedefi doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

Karaismailoğlu, yaptıkları işlerle vatandaşın hayatını kolaylaştırdıklarını ve güvenliğini sağladıklarını, yolları ve mesafeleri kısalttıklarını dile getirerek şöyle devam etti:

"20 yıl önce Türkiye'deki seyahat hızı 40 kilometre/seyahatti, şu anda 90 kilometreye çıktı. Güvenli ve konforlu yollar sayesinde hem mesafeleri kısalttık hem hızları artırdık ama trafik güvenliğini de yüzde 80 oranında artırdık ve trafik kazalarını engelledik. O yüzden yaptığımız işler çok kıymetli. Tabii ki ihtiyaçlar da artıyor gün geçtikçe. Hiç derdiniz olmasın; bizim işimiz ve görevimiz bunları yapmak. Program dahilinde hepsini yapacağız. Bir an önce şu devam eden işlerimizi bitireceğiz, ardından birisi bitecek birisi başlayacak. Hiçbir sıkıntınız derdiniz olmasın."

Karaismailoğlu, 20 yıldır yaptıklarının bundan sonra yapacaklarının da teminatı olduğunu ve hiç kimsenin endişe etmemesi gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

"Bakmayın öyle birilerinin masa etrafında ha bire toplanıp kalktıklarına. O masalardan hiçbir şey çıkmaz. Çünkü o masada millet yok, o masada milletin derdi de yok. O masada onların ikbali, onların menfaatleri var. O yüzden milletimiz onları iyi görüyor, onların şamarını, dersini de 2023'te verecektir. Cumhur İttifakı olarak el birliğiyle, güç birliğiyle bu ülkenin geleceğine emek vereceğiz, ter dökeceğiz, alın teri dökeceğiz. O yüzden her zaman milletimizle birlikte olacağız. Büyük, güçlü Türkiye'yi hep birlikte yapacağız. Bütün dünyanın gıpta ile baktığı işleri yapacağız."

Konuşmasının ardından Bakan Karaismailoğlu, Şalpazarı Belediyesini ziyaret etti.

Programa AK Parti Trabzon Milletvekilleri Bahar Ayvazoğlu, Adnan Günnar, Salih Cora, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu da katıldı.

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