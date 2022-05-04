Erdoğan'ın bayramda ülke liderleriyle telefon görüşmeleri sürüyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülke liderleriyle telefon görüşmelerine Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde de devam etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 04 Mayıs 2022 20:34
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ve Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
Görüşmelerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile liderler karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulundu.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız