Mantar toplamaya çıktı, yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti
Sivas'ın Divriği ilçesinde mantar toplarken üzerine yıldırım düşen şahıs hayatını kaybetti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 04 Mayıs 2022 22:45
İlçeye bağlı Purunsur Mahallesi Göldağı mevkisinde mantar toplayan 62 yaşındaki Alaattin Öztürk'e yıldırım isabet etti. Öztürk, olay yerinde yaşamını yitirdi. Öztürk'ün cansız bedeni, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız