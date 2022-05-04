Powell'dan 2 toplantı için daha '50 baz puanlık artış' mesajı

DYK ortak sınavlarının yapılacağı tarih belli oldu
DYK ortak sınavlarının yapılacağı tarih belli oldu
43 ilin geçiş güzergahında trafik durma noktasına geldi
43 ilin geçiş güzergahında trafik durma noktasına geldi
Fed faiz artırdı; dolar geriledi, altın yükseldi
Fed faiz artırdı; dolar geriledi, altın yükseldi
Şehit oğlunun cenaze namazını kıldırdı
Şehit oğlunun cenaze namazını kıldırdı
Fed faiz kararını açıkladı
Fed faiz kararını açıkladı
Turizm sezonu başladı: 5-6 bin TL'ye çalışacak eleman bulunamıyor
Turizm sezonu başladı: 5-6 bin TL'ye çalışacak eleman bulunamıyor
Vaka ve vefat sayısı düşüyor
Vaka ve vefat sayısı düşüyor
Eski kiracılara da büyük zamlar kapıda
Eski kiracılara da büyük zamlar kapıda
Aspendos Arena Gösteri Merkezi için tahliye kararı
Aspendos Arena Gösteri Merkezi için tahliye kararı
Küresel ısınma vurdu! Beş ülke başkentini taşıyacak
Küresel ısınma vurdu! Beş ülke başkentini taşıyacak
Türkiye'de gizemli hepatit vakası var mı?
Türkiye'de gizemli hepatit vakası var mı?
Bir ilin korona bilançosu: 732 bin vaka, 5 bin vefat
Bir ilin korona bilançosu: 732 bin vaka, 5 bin vefat
Konya Ovası'na can verecek su havzası bulundu
Konya Ovası'na can verecek su havzası bulundu
Valilik açıkladı: İstanbul'da kaç yabancı ikamet ediyor?
Valilik açıkladı: İstanbul'da kaç yabancı ikamet ediyor?
Bakan Yanık: 350 çocuğumuza dijital okuryazarlık eğitimi verdik
Bakan Yanık: 350 çocuğumuza dijital okuryazarlık eğitimi verdik
Fabrikalarda çalışacak işçiler belediye hoparlöründen aranıyor
Fabrikalarda çalışacak işçiler belediye hoparlöründen aranıyor
Zeytin Dalı Harekatı Bölgesinden şehit haberi geldi
Zeytin Dalı Harekatı Bölgesinden şehit haberi geldi
SGK'lıya sıfır faizli konut kredisi
SGK'lıya sıfır faizli konut kredisi
Ekmek, makarna, un, bulgur, et, süt ve yumurta fiyatlarına zam bekleniyor
Ekmek, makarna, un, bulgur, et, süt ve yumurta fiyatlarına zam bekleniyor
Kılıçdaroğlu'nun adaylık çıkmazı
Kılıçdaroğlu'nun adaylık çıkmazı
Emniyetin ekran yüzü polis memuru Güleda
Emniyetin ekran yüzü polis memuru Güleda
'Sessiz İstila' kısa filmini yayınlayan Hande Karacasu gözaltında
'Sessiz İstila' kısa filmini yayınlayan Hande Karacasu gözaltında
CTE'den 'hasta tutukluya ölüm tehdidi' iddiasına yalanlama
CTE'den 'hasta tutukluya ölüm tehdidi' iddiasına yalanlama
Bakan Kirişçi: 4 bin metruk köy okulu dönüşecek, tarım eğitimi verilecek
Bakan Kirişçi: 4 bin metruk köy okulu dönüşecek, tarım eğitimi verilecek
Bakan Soylu açıkladı: 1 milyon Suriyeliye ev yapılacak
Bakan Soylu açıkladı: 1 milyon Suriyeliye ev yapılacak
1193 kişinin testi pozitif çıktı, 10 kişi hayatını kaybetti
1193 kişinin testi pozitif çıktı, 10 kişi hayatını kaybetti
Öğrenci pansiyonlarında koğuştan oda sistemine geçiliyor
Öğrenci pansiyonlarında koğuştan oda sistemine geçiliyor
Gassal ve imam hatipler pandemiyi anlattı: Ölüp ölüp dirildik
Gassal ve imam hatipler pandemiyi anlattı: Ölüp ölüp dirildik
Türkiye'nin en çok vakaya sahip kentinde yoğun bakımlar kapatıldı
Türkiye'nin en çok vakaya sahip kentinde yoğun bakımlar kapatıldı
Yağışlı hava ne kadar sürecek?
Yağışlı hava ne kadar sürecek?
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Powell'dan 2 toplantı için daha '50 baz puanlık artış' mesajı

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, bankanın gelecek birkaç toplantısında 50 baz puanlık ilave faiz artışlarının masada olması gerektiğini ifade etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 04 Mayıs 2022 23:17
Yazdır
Powell'dan 2 toplantı için daha '50 baz puanlık artış' mesajı

Powell, Fed'in politika faizini 50 baz puan artırmasının ardından basın toplantısı düzenledi.

Enflasyonun çok yüksek olduğunu ve neden olduğu zorluğun farkında olduklarını belirten Powell, enflasyonu düşürmek için hızla hareket ettiklerini bildirdi.

Powell, ekonominin son 2 yılda çok şey yaşadığını ve dirençli olduğunu kanıtladığını vurgulayarak, herkese fayda sağlayan güçlü bir iş gücü piyasası koşulları için enflasyonun düşürülmesinin çok önemli olduğunu kaydetti.

İş gücü piyasasının son derece sıkı ve enflasyonun çok yüksek olduğuna dikkati çeken Powell, bu doğrultuda faiz oranının 50 baz puan artırıldığını ve söz konusu artışların devam etmesinin uygun olacağının öngörüldüğünü söyledi.

Powell, bankanın bilançosunun boyutunu da önemli ölçüde küçültme sürecine başladıklarını aktardı.

- "Enflasyon risklerine karşı son derece dikkatliyiz"

Ekonomik faaliyetin ilk çeyrekte gerilemesine rağmen hanehalkı harcamaları ve işletme sabit yatırımlarının hızlı şekilde artmaya devam ettiğini belirten Powell, iş gücü piyasasının ise güçlenmeye devam ettiğini ve son derece sıkı olduğunu kaydetti.

Powell, iş gücü arzının sınırlı kaldığına dikkati çekerek, işverenlerin açık iş pozisyonları doldurmakta zorlandığını ve ücretlerin uzun yıllardan bu yana en hızlı şekilde arttığını anlattı.

Enflasyonun uzun vadeli yüzde 2 hedefinin oldukça üzerinde kalmaya devam ettiğine işaret eden Powell, tedarik sıkıntılarının beklenenden daha uzun sürdüğünü, fiyat baskılarının daha geniş bir mal ve hizmet yelpazesine yayıldığını aktardı.

Powell, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından kaynaklanan petrol ve diğer emtia fiyatlarındaki artışın da enflasyon üzerinde yukarı yönlü ek baskı yaptığını belirtti. Ayrıca Powell, Çin'deki Kovid-19 salgınına karşı alınan karantina önlemlerinin tedarik zinciri kesintilerini daha da kötüleştirmesinin muhtemel olduğunu kaydetti.

Savaş ve ilgili gelişmelerin yurt dışındaki ekonomik faaliyeti kısıtlayabileceğini ve tedarik zincirlerini daha da bozabileceğine dikkati çeken Powell, bunun ticaret ve diğer kanallar yoluyla ABD ekonomisini etkilemesinin muhtemel olduğunu dile getirdi.

Powell, yüksek enflasyonun oluşturduğu risklere karşı son derece dikkatli olduklarını vurgulayarak, fiyat istikrarını yeniden sağlamaya büyük önem verdiklerini vurguladı.

- "75 baz puanlık artış aktif olarak düşündüğümüz bir şey değil"

Politika faizini hızla daha normal seviyelere çekme yolunda olduklarını söyleyen Powell, "Ekonomik ve finansal koşulların beklentiler doğrultusunda geliştiğini varsayarsak, gelecek birkaç toplantıda 50 baz puanlık ilave artışların masada olması gerektiği konusunda komitede geniş bir kanaat var." dedi.

KAPAT [X]

Powell, bankanın bilançosunun boyutunu da öngörülebilir şekilde zaman içinde önemli ölçüde küçültmeyi amaçladıklarını aktardı.

Ekonomik ve finansal gelişmeler ışığında yaklaşımlarının her detayını değiştirmeye hazır olacaklarını yineleyen Powell, "Bu belirsiz ortamda uygun para politikası yapmak, ekonominin genellikle beklenmedik şekillerde geliştiğinin kabul edilmesini gerektirir." diye konuştu.

Powell, halihazırda olağanüstü derecede zorlu ve belirsiz olan bir dönemde belirsizlik yaratmaktan kaçınmaya çalışacaklarını ifade etti.

Faiz oranında 50 baz puandan yüksek bir artışın olup olmayacağına ilişkin soru üzerine ise Powell, "75 baz puanlık artış, Komitenin aktif olarak düşündüğü bir şey değil." dedi.

Powell, ekonominin güçlü olduğunu yineleyerek, resesyon olmadan fiyat istikrarını yeniden sağlamak için iyi bir şanslarının olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Fed faiz artırdı; dolar geriledi, altın yükseldi
Fed faiz artırdı; dolar geriledi, altın yükseldi
Fed faiz kararını açıkladı
Fed faiz kararını açıkladı
Turizm sezonu başladı: 5-6 bin TL'ye çalışacak eleman bulunamıyor
Turizm sezonu başladı: 5-6 bin TL'ye çalışacak eleman bulunamıyor
Eski kiracılara da büyük zamlar kapıda
Eski kiracılara da büyük zamlar kapıda
Brent petrol yüzde 4 artarak 110 dolar sınırına yaklaştı
Brent petrol yüzde 4 artarak 110 dolar sınırına yaklaştı
Osmanlı paraları internette milyonlarca liraya satışta
Osmanlı paraları internette milyonlarca liraya satışta

Bu Habere Tepkiniz

MEB, uzman öğretmenlikteki yanlış uygulamalar için uyardı

MEB, uzman öğretmenlikteki yanlış uygulamalar için uyardı

Anayasa Mahkemesinin söz konusu kararından sonra toplamda 19.107 öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı verilmesi talebiyle idari davalar açmış ve bu davaların çoğunluğu idare aleyhine sonuçlanmıştır. Ancak, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun benzer bir konuya yönelik 28.03.2013 tarihli ve E.No: 2010/2397, K.No: 2013/1123 sayılı kararı sonrasında devam eden davalar, temyizde Bakanlığımız lehine sonuçlanmış ve mahkeme kararları doğrultusunda verilen 5.434 sertifika iptal edilmiştir.
1800 Komiser Yardımcısı terfi süresi sorununun çözülmesini talep ediyor

1800 Komiser Yardımcısı terfi süresi sorununun çözülmesini talep ediyor

Başpolislikten terfi eden 1800 Komiser Yardımcısı, Başpolislikten geçen hizmet sürelerinin terfi süresinden sayılmasını istiyor.
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

https://www.kizilay.org.tr/ramazan/
Askerlik süresinin bir kısmını borçlanmanın emeklilik yaşına etkisi

Askerlik süresinin bir kısmını borçlanmanın emeklilik yaşına etkisi

Askerlik süresinin tamamının borçlanılması zorunlu değildir. Emeklilik yaşına etki edecek bir kısmının borçlanılması yeterli olabilmektedir.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Danıştay'dan disiplin amirlerinin yetkilerine dair önemli karar!

Danıştay'dan disiplin amirlerinin yetkilerine dair önemli karar!

Danıştay Onikinci Dairesi, soruşturmacının kademe ilerlemesinin durdurulması cezası teklif etmesi halinde disiplin amirlerinin dosyayı disiplin kurullarına sevk etmesi gerektiği, doğrudan başkaca bir alt ceza vermek suretiyle işlem tesis etmelerinin mevzuata aykırı olduğuna hükmetti!
1 yıldan az süreler için de emekli ikramiyesi ödenmeli

1 yıldan az süreler için de emekli ikramiyesi ödenmeli

Memurlara ödenen emekli ikramiyesi usul ve esasları ile işçilere ödenen kıdem tazminatı usul ve esasları farklıdır. Memurlar, hizmet yapmalarına rağmen 1 yıldan az sürelerine emekli ikramiyesi alamıyorlar.
Bayram Sonrası Ek Ders Hesabı ve Memurların Hastalık Raporu

Bayram Sonrası Ek Ders Hesabı ve Memurların Hastalık Raporu

Son günlerde en çok tartışılan konulardan bir tanesi de bayram sonrasında okulların açık olacağı 5 Mayıs 2022 Perşembe ve 6 Mayıs 2022 Cuma günleri ek ders ücretlerinin nasıl hesaplanacağı ve olası hastalıkta alınacak hastalık raporu konularıdır.
Usulsüz danışman görevlendiren rektöre Danıştay'dan kötü haber!

Usulsüz danışman görevlendiren rektöre Danıştay'dan kötü haber!

Danıştay Birinci Dairesi, mevzuata aykırı şekilde Danışman görevlendiren üniversite yetkililerinin görevi kötüye kullanmasından dolayı yargılanmalarına izin verdi!
Yıpranma payının emeklilik yaşına etkisinde 8 Eylül 1999 tarihinin önemi

Yıpranma payının emeklilik yaşına etkisinde 8 Eylül 1999 tarihinin önemi

1999 öncesi memurluk hizmeti olmayan, ancak işçi, esnaflık hizmeti olan ve bu tarihten sonra memur statüsünde göreve başlayanlar için yıpranma paylarının emeklilik yaşlarına etkisi, 1999 sonrası işçi, esnaf ve memur olarak çalışmaları olanlara nazaran büyüktür.
Polisler, bu bayramda da çalışıyor

Polisler, bu bayramda da çalışıyor

Polisler, dini ve milli bayramlarda normal mesaisinden neredeyse iki kat daha fazla görev yapmaktadır.
BDDK, 20 uzman yardımcısı alacak

BDDK, 20 uzman yardımcısı alacak

BDDK, 20 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 13 mayıs 2022
Geçersiz engelli sağlık raporu iddiasında sonuç çıktı

Geçersiz engelli sağlık raporu iddiasında sonuç çıktı

Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğünce, geçersiz engelli sağlık raporuyla atandığı tespit edilen Gökhan Özdemir hakkındaki hukuki süreç tamamlandı. İddiaya konu olan ve raporun farklı hastanelerden alındığı gerekçe gösterilerek işten çıkarılan Özdemir, Yozgat İdare Mahkemesi kararıyla yeniden görevine dönebilecek.
Sayıştay 25 denetçi yardımcısı alacak

Sayıştay 25 denetçi yardımcısı alacak

Sayıştay 25 denetçi yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 26 mayıs 2022
Haftanın fırsat ürünleri (02-07)

Haftanın fırsat ürünleri (02-07)

Şok, a101 ve Bim fırsat Ürünleri