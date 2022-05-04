Eczacıların tepkisinin ardından Bakan Koca: Sitem aldım, bir daha unutmam

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medyadan, bayramda nöbetçi olan tüm hekim ve sağlıkçıların bayramını kutlayıp eczacıları unutması tepki çekti.

"BAKANIMIZ ECZACILARI YOK SAYDI"

Bursa Eczacılar Odası Başkanı Okan Şahin, "Her zaman sağlık ekip işidir dedik. Ancak üzülerek gördük ki Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca bile biz eczacıları yok saydı" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

BAŞKANIN UNUTTUĞU ECZACILARIN BAYRAMINI KUTLADI

Şahin, "Sayın Bakanımıza ek olarak; Türkiye'nin dört bir yanında 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veren, pandemi döneminde halkımızın ücretsiz maskeye ulaşması için elinden geleni yapan, ilaç ve eczacılık hizmetini eksiksiz yerine getiren, gerek kamu ve özelde gerekse de serbest eczanelerde sayıları 40 bini aşkın meslektaşımıza ve sayıları 100 bini aşkın en yakın çalışma arkadaşlarımız eczane teknisyenlerimizin her birinin bayramını ayrı ayrı kutlarım. Varlığınızın ne kadar kıymetli olduğunun bilindiği nice bayramlar dilerim" ifadelerini kullandı.

BAKAN KOCA: SİTEM ALDIM, BİR DAHA UNUTMAM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

*NÖBETÇİ İDARİ PERSONEL, MEMUR 1.469 arkadaşım. Bayram tatilinde, görevinizin başında geçirdiğiniz bu gece için minnettarız. Her birinizin bayramını kutlarım. Varlığınızı bilmek bile iyi hissetmek için yeterli.

*NÖBETÇİ GÜVENLİK, VERİ GİRİŞ, TEMİZLİK GÖREVLİSİ VE SÜRÜCÜ 17.936 arkadaşım. Bayram tatilinde, görevinizin başında geçirdiğiniz bu gece için minnettarız. Her birinizin bayramını kutlarım. Varlığınızı bilmek bile iyi hissetmek için yeterli.

*NÖBETÇİ TEKNİSYEN, TEKNİKER 4.952 arkadaşım. Bayram tatilinde, görevinizin başında geçirdiğiniz bu gece için minnettarız. Her birinizin bayramını kutlarım. Varlığınızı bilmek bile iyi hissetmek için yeterli.

*NÖBETÇİ EBE, HEMŞİRE, ACİL TIP TEKNİSYENİ, SAĞLIK MEMURU 34.012 arkadaşım. Bayram tatilinde, görevinizin başında geçirdiğiniz bu gece için minnettarız. Her birinizin bayramını kutlarım. Varlığınızı bilmek bile iyi hissetmek için yeterli.

*NÖBETÇİ HEKİM VE DİŞ HEKİMİ 7.777 arkadaşım. Bayram tatilinde, görevinizin başında geçirdiğiniz bu gece için minnettarız. Her birinizin bayramını kutlarım. Varlığınızı bilmek bile iyi hissetmek için yeterli.

Bakan Koca, tepkilerin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yaptı. Koca, "Nöbetçi eczacı ve eczacı yardımcısı arkadaşlarım. Bayram tatilinde, görevinizin başında geçirdiğiniz günler için minnettarız. Bayramınızı kutlarım. Dün gece, nöbette olan arkadaşlardan eczane kokulu 'Biz unutulduk' sitemi aldım. Bir daha unutmam :)" mesajını paylaştı.