4 üniversite 144 Akademik personel almak için ilana çıktı
İzmir 9 Eylül, Malatya İnönü, Sakarya Uygulamalı Bilimler ve KATÜ çok sayıda akademik personel almak için ilana çıktı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi 40 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 19 mayıs 2022
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İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi 33 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 20 mayıs 2022
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Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı 35 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 19 mayıs 2022
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Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 36 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 19 mayıs 2022
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