Canan Karatay gözyaşlarını tutamadı

Pandemi dönemini nasıl geçirdi? Kelle paça tavsiyesi hala geçerli mi? Kendisi için bugün en büyük sağlık düşmanı hangisi: Deterjan mı, şeker mi? Yurt dışına giden doktorlar için ne düşünüyor? Buket Aydın sordu, Prof. Dr. Canan Karatay, pandemi dönemini, kelle paça tavsiyesini ve hakkında merak edilenleri Haber Global'de Yüz Yüze'de anlattı.

Prof. Dr. Canan Karatay, Buket Aydın'ın sorduğu soru karşısında gözyaşlarını tutamadı, Türkiye'den Yurt dışına giden doktorların durumuna üzüldüğünü belirten Karatay, kendisinin de uzun yıllar boyunca yurt dışında yaşadığını ve Türkiye'ye uzun yıllar özlem duyduğunu belirtti. İstiklal Marşı'nın bir kıtasını okurken ağlamaya başlayan Karatay, stüdyoda duygusal anlar yaşattı.

Sağlıklı yaşam için önemli tavsiyelerde bulunan ve açıklamalarıyla en konuşulanlar arasında yer alan Prof. Dr. Canan Karatay, katıldığı bir programda yurt dışına giden hekimler için gözyaşı döktü. Son zamanlarda Türkiye'den yurt dışına göç eden hekimler hakkında Karatay, hekimlere 'gitmeyin' çağrısında bulundu Konuşurken gözyaşlarını tutamayan Karatay, hastanede çalıştığı dönemlere ait bir hikayesini de anlattı. İşte herkesi derinden üzecek o açıklamalar.

Kaynak: Haber Global