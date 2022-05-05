Tatilciler dönmedi, İstanbul yolları boş kaldı

Geçen hafta cuma günü hafta sonunun da araya girmesiyle başlayan beş günlük Ramazan Bayramı tatili sona erdi. Haftanın son iki iş gününde çalışanların yanı sıra öğrenciler de yollara düştü. Tatil için şehir dışına çıkanların perşembe ve cumayı da birleştirmesiyle, bir İstanbul klasiği olan sabah trafiği bu kez baş göstermedi. Saat 07.30 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 17 olarak ölçüldü.