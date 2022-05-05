Emlakçıya kanlı pusu

Diyarbakır'da, emlak alımsatım işi ile uğraşan 50 yaşındaki Abdurrahman Dağ'ın kullandığı araca kimliği belirsiz kişilerce Kalaşnikof otomatik silahlarla saldırı düzenlendi. Bağlar ilçesine bağlı Karacadağ yakınlarında yer alan Buyuransu kırsal mahallesinde gece yarısı yapılan saldırıda, araçta bulunan Dağ'ın eşi 45 yaşındaki Gariban Dağ ile 17 yaşındaki kızı Naime Dağ hayatını kaybetti. Saldırıda Abdurrahman Dağ ve iki çocuğu ise yaralandı. Yaralı Dağ ve 2 çocuğu, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Otopsinin ardından anne ve kızı, yakınları tarafından gözyaşları içinde Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Abdurrahman Dağ'ın durumunun ağır olduğu belirtildi. Jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 16 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

BAYRAM ZİYARETİNE GİTMİŞLERDİ

Abdurrahman Dağ'ın bayramın birinci günü ailesiyle gittiği Buyuransu Köyü'nde yaşayan kayınpederini ziyaretten sonra evlerine döndükleri sırada saldırıya uğradıkları belirlendi.

Hüseyin KAÇAR