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İyiliğin adı: Zuzu! O tüm çocukların annesi oldu

İstanbul'da 12 yıldır özel bir bankada çalışan Zuhal Uncu (36), çocuğu olmayacağını öğrendi. Sonunda evliliği bitti. Ama o yılmadı ve hayata yeniden tutundu. Ömrünü tüm çocuklara adadı. 'Zuzu' lakaplı Zuhal Uncu, ihtiyaç sahibi çocukların bir kaleme, deftere sahip olması için yıllardır yardım topluyor. Bazen arkadaşlarının desteğiyle bazen de maaşını son kuruşuna kadar harcıyor. Yardımlar ulaştığında ise çocukların fotoğraflarını sosyal medya üzerinden paylaşıyor.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 05 Mayıs 2022 09:35
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İyiliğin adı: Zuzu! O tüm çocukların annesi oldu

İstanbul'da özel bir bankada çalışan Zuhal Uncu (36), normal yollardan bebek sahibi olamayacağını öğrendi. Bir süre sonra evliliği bitti, karmaşık günler birbirini kovaladı. Yıkıldı ama yılmadı. Hayatını tüm çocuklara adadı. Adını bile bilmediği çocukların sırtına mont, ayağına ayakkabı giydirmek için didinip durdu.

MAAŞINI SON KURUŞUNA KADAR HARCADI

'Zuzu' lakaplı Zuhal Uncu, ihtiyaç sahibi çocukların bir kaleme, deftere sahip olması için yıllardır yardım topluyor. Kimi zaman çevresindeki arkadaşlarının desteğiyle kimi zaman maaşını son kuruşuna kadar harcıyor.

Yardımlar ulaştığında ise çocukların fotoğraflarını sosyal medya üzerinden paylaşıyor. 'Tek kişilik yardım derneği' gibi çalışan Uncu, çocuklardan bahsederken gözlerinin içi gülüyor, onların mutlu anlarını büyük bir aşkla anlatıyor. "Neden çocuklar?" diye sorunca da derin bir sessizliğe gömülüyor, uzaklara bakıyor.

NOKTAYI KOYDU, YOLUNU ÇİZDİ

Zuhal Uncu, hikayesini şöyle anlatıyor: "Babamın iflas etmesi üzerime yokluk içinde büyüdüm. Sıkıntı, dert nedir çok iyi bilirim. Bir öğretmenin verdiği parayla üniversiteye kayıt oldum. Bu hayatta nefes alıp, doğru insan olmak ve hissettiklerimi yaşamak için çabalıyorum. 28 yaşında anne olamayacağım gün, dünyam üzerime yıkılmıştı. Evlilik hayatıma mutsuz devam etmek istemeyerek noktalayıp yolumu çizmeye koyuldum."

YENİDEN DOĞDUM

Çocukların hayatlarına dokunabilmek için kendisine söz verdiğini vurgulayan Uncu, "Biyolojik bir anne olamayacaktım. Ben de tüm çocukların annesi olarak onların hayatlarına dokunabilmek için kendime söz verdim. Birbirinden güzel, birbirinden masum yüzlerce çocuğum var. Bugüne şükrediyorum ki yarınım güzel olsun. Kendimi ölmüş ve yeniden doğmuş hissediyorum." ifadelerini kullanıyor.

HAYAT MUTLU OLMAYA DEĞER

Zuhal Uncu, şu tavsiyelerde bulunuyor: "Aileler kız çocuklarına güçlü olmayı, kendilerini keşfetmeyi ve ayakları üzerinde durabilmeyi mutlaka öğretmeli. Günün birinde ayakları takılıp düşerlerse, tekrar kalkıp hayata tutunmaları gerekiyor.

Hayat, ne yaşarsanız yaşayın; gülümsemeye ve mutlu olmaya değer." "Hayaliniz nedir?" diye sorduğumuzda ise "Tüm çocuklara yardım yapmak istiyorum" yanıtını veriyor ve ekliyor: "Hiçbir çocuk sıkıntı çeksin istemiyorum. Bu bana çok acı geliyor."

Muhammed UZUN

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