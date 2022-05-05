4 aylık enflasyon rakamlarına göre memurların alacağı zam oranı
Enflasyon Nisan ayında yüzde 7,25 çıktı. Memurlar için 4. aydan yüzde 24,21 enflasyon farkı oluştu.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 05 Mayıs 2022 10:06
2022 yılının ilk yarısı için memurlar yüzde 2,5 ek zam ile birlikte toplamda yüzde 7,5 zam almıştı.
4 AYLIK RAKAMLARA GÖRE MEMURLARIN ALACAĞI ZAM
Enflasyon Ocak ayında yüzde 11,10, Şubat ayında yüzde 4,81, Mart ayında yüzde 5,46, Nisan ayında da yüzde 7,25 çıktı. Memurlar için dördüncü aydan yüzde 24,21 enflasyon farkı oluştu. Mayıs ve Haziran aylarında açıklanacak rakamlarla beraber memurların alacağı enflasyon farkı da netleşmiş olacak.
Memurlar 2021'in 2. yarısında yüzde 22,47 enflasyon farkı almıştı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız