10 yılda 21 milyar lira harcandı: 1,7 milyon yapı dönüştürüldü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan kentsel dönüşüm çalışmalarında 10 yıl geride kaldı. Bu süreçte, riskli alanlar ile yeni yerleşim yerlerini içine alan toplam 1 milyon 709 bin bağımsız yapı dönüştürüldü.

Halihazırda birçok noktada dönüşüm çalışmaları sürüyor. İstanbul Kadıköy'de 16 bin 150, Esenler'de 60 bin, Üsküdar'daki Ferah, Küplüce, Kandilli, Kirazlıtepe Mahallelerinde 8.810, Güngören Tozkoparan'da 2.100, Kağıthane'deki Talatpaşa ve Yahya Kemal Mahallelerinde 1.045, Kartal'da 955, Zeytinburnu'nda 1.320 ve Gaziosmanpaşa'da 6.100 konut ve ticari bağımsız birimin yapımı devam ediyor. Ayrıca, İzmir Bayraklı'da 1.400, Karabağlar'da 1.600 konutun inşası devam ederken, 2020 yılında yaşanan deprem sonrasında yapımına başlanan 5.500 konutun inşası da sürüyor.

BU YILKİ HEDEF 300 BİN KONUT

Ankara'da ise Mamak'ta 10 bin 200, Altındağ'da 1.000, Elmadağ'da 400 olmak üzere, 11 bin 600 konuta yönelik çalışmalar devam ediyor. Konya'dan Hakkari'ye, Manisa'dan Şırnak'a, Kütahya'dan Sivas'a kadar 81 ilin neredeyse tamamında çalışmalar sürerken, yıl sonuna kadar yaklaşık 300 bin konutun daha yenilenmesi hedefleniyor.

Yapısal anlamda tehlike arz eden ve yenilenmesi veya güçlendirilmesine karar verilen yapı maliklerine taşınma ve kira yardımı, faiz desteği, birtakım muafiyetlerden faydalanma imkanı ve inşaatlar için tamamlanma güvencesi sağlanıyor. Kira yardımı süreleri riskli yapılarda 18 ay iken, riskli alanlarda ve rezerv yapı alanlarında bu süre 48 ayı geçmemek şartıyla idarece belirleniyor.

Kredilerle ilgili faiz desteği ise protokol imzalanan bankalar aracılığıyla veriliyor. Riskli yapı maliklerine bugüne kadar 4 milyar 973 milyon kira ve faiz desteği sağlanırken, alansal bazda yürütülen proje ve inşaat faaliyetleri için de 12 milyar 88 milyon lira verildi. Söz konusu tüm kentsel dönüşüm faaliyetleri için Bakanlık tarafından ilgili belediye başkanlıkları, TOKİ, diğer paydaşlar ve vatandaşlara toplamda yaklaşık 21 milyar 9 milyon lira kaynak sağlandı.

Cevdet F. Aydoğmuş