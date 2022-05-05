Bayramda kazalara bağlı can kaybı yüzde 61 azaldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, önceki bayramlara göre bu yıl Ramazan Bayramı'nda kazalara bağlı can kaybının yüzde 61 azaldığını belirtti
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Mayıs 2022 11:22
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, önceki bayramlara göre bu yıl Ramazan Bayramı'nda kazalara bağlı can kaybının yüzde 61 azaldığını belirtti.
Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bayram tatili bitti. Geçen bayramlara göre trafik kazalarında can kaybı oranı yüzde 61 azaldı. Yine de hafta sonuna kadar denetim için yollardayız. Lütfen trafik kurallarına uyalım. Bayramınız kemerli olsun." ifadesini kullandı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız