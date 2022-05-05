5 maddede PKK'nın varlığı nedeniyle Irak'ın Sincar ilçesinde yaşananlar

Babalarının kabrini 67 yıl sonra Konya Şehitliği'nde buldular
Babalarının kabrini 67 yıl sonra Konya Şehitliği'nde buldular
Meteorolojiden 3 il için kuvvetli yağış uyarısı
Meteorolojiden 3 il için kuvvetli yağış uyarısı
Bursa'da trafik polisinden takdir toplayan hareket
Bursa'da trafik polisinden takdir toplayan hareket
'Maganda kurşunu' isabet eden zurnacı gösteri esnasında öldü
'Maganda kurşunu' isabet eden zurnacı gösteri esnasında öldü
Karakolda dayak atan polislere haksız tahrik indirimi
Karakolda dayak atan polislere haksız tahrik indirimi
Yüksek çıkan enflasyona Memur-Sen'den öneri: Eşel-mobil şart!
Yüksek çıkan enflasyona Memur-Sen'den öneri: Eşel-mobil şart!
Altının gramı yeniden 900 TL üzerine çıktı
Altının gramı yeniden 900 TL üzerine çıktı
Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu
Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu
Motorine zam otogaza indirim geliyor
Motorine zam otogaza indirim geliyor
O tarihte tüm kısıtlamalar kaldırılabilir!
O tarihte tüm kısıtlamalar kaldırılabilir!
12 defa uzatılmıştı...80 bin mahkum cezaevine dönecek
12 defa uzatılmıştı...80 bin mahkum cezaevine dönecek
Bakan Koca'dan sağlıkçılara müjde: Sonuç çok yakın!
Bakan Koca'dan sağlıkçılara müjde: Sonuç çok yakın!
Almanya'dan FETÖ'ye resmi destek
Almanya'dan FETÖ'ye resmi destek
Gönüllü geri dönüş böyle olacak: Konut ve iş imkanı
Gönüllü geri dönüş böyle olacak: Konut ve iş imkanı
Erzurum'da tabelalı paylaşım yapan öğretmenler açığa alındı
Erzurum'da tabelalı paylaşım yapan öğretmenler açığa alındı
4 üniversite 144 Akademik personel almak için ilana çıktı
4 üniversite 144 Akademik personel almak için ilana çıktı
DYK ortak sınavlarının yapılacağı tarih belli oldu
DYK ortak sınavlarının yapılacağı tarih belli oldu
43 ilin geçiş güzergahında trafik durma noktasına geldi
43 ilin geçiş güzergahında trafik durma noktasına geldi
Fed faiz artırdı; dolar geriledi, altın yükseldi
Fed faiz artırdı; dolar geriledi, altın yükseldi
Şehit oğlunun cenaze namazını kıldırdı
Şehit oğlunun cenaze namazını kıldırdı
Fed faiz kararını açıkladı
Fed faiz kararını açıkladı
Turizm sezonu başladı: 5-6 bin TL'ye çalışacak eleman bulunamıyor
Turizm sezonu başladı: 5-6 bin TL'ye çalışacak eleman bulunamıyor
Vaka ve vefat sayısı düşüyor
Vaka ve vefat sayısı düşüyor
Eski kiracılara da büyük zamlar kapıda
Eski kiracılara da büyük zamlar kapıda
Aspendos Arena Gösteri Merkezi için tahliye kararı
Aspendos Arena Gösteri Merkezi için tahliye kararı
Küresel ısınma vurdu! Beş ülke başkentini taşıyacak
Küresel ısınma vurdu! Beş ülke başkentini taşıyacak
Türkiye'de gizemli hepatit vakası var mı?
Türkiye'de gizemli hepatit vakası var mı?
Bir ilin korona bilançosu: 732 bin vaka, 5 bin vefat
Bir ilin korona bilançosu: 732 bin vaka, 5 bin vefat
Konya Ovası'na can verecek su havzası bulundu
Konya Ovası'na can verecek su havzası bulundu
Valilik açıkladı: İstanbul'da kaç yabancı ikamet ediyor?
Valilik açıkladı: İstanbul'da kaç yabancı ikamet ediyor?
Ana sayfaHaberler Terör

5 maddede PKK'nın varlığı nedeniyle Irak'ın Sincar ilçesinde yaşananlar

Irak'ta Ezidilerin çoğunlukta yaşadığı Sincar ilçesine 3 Ağustos 2014'te saldıran DEAŞ, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce kişiyi kaçırıp öldürdü veya elinde tuttuğu bölgelerde alıkoydu - Terör örgütü PKK, 2014 sonrası DEAŞ saldırısını bahane ederek Suriye ve Kandil'den getirdiği teröristlerle başta Sincar Dağı olmak üzere birçok bölgede kamp kurup, varlık göstermeye başladı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Mayıs 2022 11:40
Yazdır
5 maddede PKK'nın varlığı nedeniyle Irak'ın Sincar ilçesinde yaşananlar

Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar ilçesinde son günlerde Irak ordusu ile terör örgütü PKK arasında çatışmalar artarken, Irak'ın, PKK'nın bölgeden çıkarılmasını da kapsayan Sincar Anlaşması'nın ardından ilk kez bu yoğunlukta bir operasyon düzenlemesi dikkati çekiyor.

Terör örgütü DEAŞ'ın 2014'te Sincar'a saldırısı sonrası evlerini terk eden ve 8 yıldır kamplarda yaşayan Ezidiler de evlerine dönebilmek için PKK'nın Sincar'ı terk etmesini istiyor.

Irak hükümeti ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında 9 Ekim 2020'de imzalanan Sincar Anlaşması'nın henüz uygulamaya konulmaması nedeniyle PKK'nın ilçedeki varlığı ise devam ediyor.

Irak'ın Sincar'da terör örgütü PKK unsurlarına karşı operasyonunun Sincar Anlaşması'nı yürürlüğe koyacak bir operasyon düzeyine gelip gelmeyeceği de merak ediliyor.

AA muhabiri, Sincar'da son günlerde artan Irak ordusu ve PKK arasındaki çatışmanın dinamiklerini 5 maddede derledi.

- Terör örgütü PKK, Sincar'a nasıl yerleşti?

Irak'ta Ezidilerin çoğunlukta yaşadığı Sincar ilçesine 3 Ağustos 2014'te saldıran DEAŞ, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce kişiyi kaçırıp öldürdü veya elinde tuttuğu bölgelerde alıkoydu.

Terör örgütü PKK, 2014 sonrası DEAŞ saldırısını bahane ederek Suriye ve Kandil'den getirdiği teröristlerle başta Sincar Dağı olmak üzere birçok bölgede kamp kurup, varlık göstermeye başladı.

Kasım 2015'te Sincar ilçe merkezi ve çevresini DEAŞ'tan geri alan Peşmerge güçleri, Irak merkezi hükümetine bağlı birliklerin Ekim 2017'de Sincar'a konuşlanması sonrası bölgeden çekilirken PKK da buradaki faaliyetlerini artırdı.

Bağdat ve Erbil'in Sincar Anlaşması sonrası bölgedeki varlığının sonlandırılacağından endişelenen örgütün ise dikkatleri Sincar'dan uzaklaştırmak için özellikle IKBY'de Peşmerge, polis ve sivillere yönelik çok yönlü terör eylemlerini artırması ise dikkati çekti.

Ekonomik kriz, protestolar, siyasi anlaşmazlık ve milis grupların yaydığı istikrarsızlık gibi sorunların bulunduğu Irak'ta Sincar Anlaşması'nın tam olarak uygulamaya konulması konusunda özellikle IKBY ve Batılı ülkelerden de uzun süredir talepler geliyor.

Irak merkezi yönetimi anlaşma kapsamında Kasım 2020'de Sincar'a iki tugay gönderdiğini açıklamasına ve son dönemde ilçeye ek güç göndermesine rağmen PKK'nın ilçeden nasıl çıkarılacağına dair net bir plan sunmadı.

- Sincar Anlaşması sonrası Irak ordusunun PKK ile artan gerginliği

Irak ordusu ile PKK'nın ilçede daha önce de belirli aralıklarla karşı karşıya gelerek çatıştığı duyurulmuştu.

KAPAT [X]

Yerel medyada yer alan haberlere göre, 11 Mart 2021'de Sincar'da PKK taraftarları ile Irak güçleri arasında gerginlik yaşanmış, PKK'lı grubun Irak güçlerine ait bir kontrol noktasında durdurulduğu, bu grubun Irak ordusuna ait araca saldırdığı belirtilmişti.

Irak ordusu ile PKK'ya bağlı YBŞ unsurları arasında 12 Aralık 2021'de de Sincar'da çatışma çıktı.

IKBY Anti-Terör Birimi konuya ilişkin, "Irak ordusu ve YBŞ sempatizanlarının karşı karşıya gelmesi neticesinde, orduya ait bir tank ateşe verildi, 2 gösterici de yaralandı." açıklamasını yaptı.

Öte yandan yerel medyadaki haberlere göre, PKK'ya bağlı teröristler, TSK'nın terör örgütüne karşı operasyonlarını bahane ederek ilçedeki devlet kurumlarını zorla kapatma girişiminde bulundu.

- Irak ordusu ile PKK'nın nisan ayında artan çatışmaları

Irak ordusu, 19 Nisan'da PKK'nın yerel unsurlarının ilçedeki kontrol noktasını boşaltmaması sonrası örgütle çatıştı.

Erbil merkezli Rudaw kanalının 25 Nisan tarihli haberinde ise Irak ordusuna ait büyük bir birliğin ağır silahlar ve askeri teçhizatla Musul'dan Sincar ilçesine hareket ettiği belirtildi.

Irak ordusu ile PKK arasında 1 Mayıs'ta yeniden başlayan çatışmaların 2 Mayıs'ta da devam ettiği ve yerel medyadaki haberlere göre çatışmada 1 Irak ordusu askerinin öldüğü ve yaralıların olduğu aktarıldı.

Irak'taki Ezidi Demokrat Partisi Genel Sekreteri ve Ezidhan Güçleri Sorumlusu Haydar Şeşo, 2 Mayıs'ta AA muhabirine yaptığı açıklamada, "PKK, Irak ordusu ile çatışmalarda çekilmek zorunda kaldı. Sinun nahiyesinde çatışmalar devam ediyor. Sinun ve Hanesor arasındaki kontrol noktalarının birçoğu Irak ordusunun eline geçti. Irak askerlerinden ve PKK militanlarından ölü ve yaralılar var ancak sayılarını henüz bilmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Irak ordusu, 1 Mayıs'ta yaptığı açıklamada Sincar'da vatandaşların evlerine dönmesini engelleyen ve devlet otoritesine zarar veren YBŞ kontrol noktalarını dağıtmayı amaçladıklarını ancak Irak askeri birliklerinin, YBŞ unsurlarıyla karşı karşıya geldiği sırada ağır ateş, keskin nişancı atışı ve yollara döşenmiş patlayıcı yüklü cihazlarla karşılaştıklarını bildirmişti.

- İlçedeki PKK varlığı nedeniyle Ezidiler bir kez daha evlerinden ayrılmak zorunda kaldı

2014'teki DEAŞ saldırısı sonrası Ezidilerin çoğu evlerini terk ederek başta IKBY olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerine kaçmak zorunda kalırken, terör mağduru Ezidilerin bir bölümü de Türkiye'ye geçti.

PKK Sincar'da kaçırdığı Ezidi çocukları kamplarda zorla silah altına alırken, Ezidiler de PKK tarafından kaçırılan çocuklarının serbest bırakılması için farklı aralıklarla eylemler düzenledi.

Ezidiler ve IKBY'li yetkililer, her fırsatta PKK'nın Sincar'ın yeniden inşası ve halkın evlerine dönmesinin önünde engel teşkil ettiğini vurguluyor.

Terör örgütü PKK'nın ilçedeki varlığı nedeniyle Ezidiler son çatışmalar sonrası bir kez daha Sincar'ı terk etmek zorunda kaldı.

Irak Parlamentosu Kürdistan Demokrat Partisinden (KDP) Ezidi Milletvekili Viyan Dehil, dün yaptığı açıklamada Sincar'da son iki günde 4 binden fazla sivilin yerinden edildiğini söyledi.

IKBY Ortak Kriz Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Hüseyin Kelari de 3 Mayıs'ta Duhok'ta düzenlediği basın toplantısında, Sincar'daki çatışmalar nedeniyle 701 ailenin evlerini terk ettiğini aktarmıştı.

Kelari, "Duhok'a sığınmacıları karşılamak ve onları kamplara yerleştirmek amacıyla geldik. Sincar'da şartların normale dönmesi için Erbil-Bağdat anlaşmasının uygulanması gerekiyor. Bunun için de yasa dışı grupların Sincar'dan çıkarılması lazım. Kazımi anlaşmanın uygulanması için çok çaba gösterdi ancak bu durum onun yetkisini de aşıyor." demişti.

- Irak ordusunun PKK karşıtı hamlesi ve Sincar Anlaşması

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin de 18 Ağustos 2021'de ziyaret ettiği ve belirli aralıklarla Sincar'a giden askeri heyetlerin yanı sıra ilçede artan gerginlik sonrası 3 Mayıs'ta Irak Genelkurmay Başkanı Abdulemir Reşid Yarallah başkanlığındaki üst düzey bir askeri heyet Sincar'da denetleme yapmıştı.

Irak Savunma Bakanlığından 3 Mayıs'ta yapılan açıklamada, ordu ve polis güçlerinin, PKK'ya bağlı YBŞ unsurları ile Irak ordusu arasında çıkan çatışmanın ardından Sincar ilçesinde "durumu kontrol altında tuttuğunu" duyurmuştu.

Açıklamada, "bazı kişilerin ana yolların bir kısmını kapatmaya çalıştığı ancak ordu güçlerinin bunu engellediği" ifade edilmişti.

Bağdat'ın Sincar Anlaşması sonrası ilçede ilk defa bu yoğunlukta gerçekleşen PKK karşıtı hamlesini devam ettirerek, örgütün bölgeden çıkartılmasını öngören Sincar Anlaşması'nı uygulamaya koyup koymayacağı ise merak ediliyor.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalandı
FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalandı
FETÖ şüphelisi eski hakim Yunanistan'a kaçarken yakalandı
FETÖ şüphelisi eski hakim Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Bir SD kart çökertti: Sekiz binden fazla FETÖ'cü deşifre
Bir SD kart çökertti: Sekiz binden fazla FETÖ'cü deşifre
Almanya'dan FETÖ'ye resmi destek
Almanya'dan FETÖ'ye resmi destek
İstanbul'da 5 kilo patlayıcı ile yakalanan 3 terörist tutuklandı
İstanbul'da 5 kilo patlayıcı ile yakalanan 3 terörist tutuklandı
8 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
8 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Bu Habere Tepkiniz

Görevden uzaklaştırma kaydının MEBBİS'te tutulması hukuki midir?

Görevden uzaklaştırma kaydının MEBBİS'te tutulması hukuki midir?

Konya Bölge İdare Mahkemesi Dördüncü İdari Dava Dairesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü emrinde şube müdürü olarak görev yapan davacının MEBBİS-MEB, Ayrılma-Açık Süre İşlemi ekranındaki hizmet cetvelindeki görevden uzaklaştırma kaydının silinmesi talebinin reddini hukuka uygun bularak akis yöndeki mahkeme kararını bozdu.
4 aylık enflasyon rakamlarına göre memurların alacağı zam oranı

4 aylık enflasyon rakamlarına göre memurların alacağı zam oranı

Enflasyon Nisan ayında yüzde 7,25 çıktı. Memurlar için 4. aydan yüzde 24,21 enflasyon farkı oluştu.
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

https://www.kizilay.org.tr/ramazan/
Görevden alınan memur, ek gösterge farkının kesilmemesini isteyebilir mi?

Görevden alınan memur, ek gösterge farkının kesilmemesini isteyebilir mi?

Ek göstergeli görevden, ek göstergesiz veya daha düşük ek göstergeli göreve atama yapıldığında neden fark kesintisi yapılır? Görevden alınan memur, ek gösterge farkının kesilmemesini isteyebilir mi? Emeklilikte hangi ek göstergesi uygulanır?
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı

Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı

TÜİK enflasyon verisini açıkladı. Enflasyon nisanda yüzde 7,25 arttı, yıllık bazda ise yüzde 69,97 oldu.
MEB, uzman öğretmenlikteki yanlış uygulamalar için uyardı

MEB, uzman öğretmenlikteki yanlış uygulamalar için uyardı

Anayasa Mahkemesinin söz konusu kararından sonra toplamda 19.107 öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı verilmesi talebiyle idari davalar açmış ve bu davaların çoğunluğu idare aleyhine sonuçlanmıştır. Ancak, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun benzer bir konuya yönelik 28.03.2013 tarihli ve E.No: 2010/2397, K.No: 2013/1123 sayılı kararı sonrasında devam eden davalar, temyizde Bakanlığımız lehine sonuçlanmış ve mahkeme kararları doğrultusunda verilen 5.434 sertifika iptal edilmiştir.
1800 Komiser Yardımcısı terfi süresi sorununun çözülmesini talep ediyor

1800 Komiser Yardımcısı terfi süresi sorununun çözülmesini talep ediyor

Başpolislikten terfi eden 1800 Komiser Yardımcısı, Başpolislikten geçen hizmet sürelerinin terfi süresinden sayılmasını istiyor.
Askerlik süresinin bir kısmını borçlanmanın emeklilik yaşına etkisi

Askerlik süresinin bir kısmını borçlanmanın emeklilik yaşına etkisi

Askerlik süresinin tamamının borçlanılması zorunlu değildir. Emeklilik yaşına etki edecek bir kısmının borçlanılması yeterli olabilmektedir.
Danıştay'dan disiplin amirlerinin yetkilerine dair önemli karar!

Danıştay'dan disiplin amirlerinin yetkilerine dair önemli karar!

Danıştay Onikinci Dairesi, soruşturmacının kademe ilerlemesinin durdurulması cezası teklif etmesi halinde disiplin amirlerinin dosyayı disiplin kurullarına sevk etmesi gerektiği, doğrudan başkaca bir alt ceza vermek suretiyle işlem tesis etmelerinin mevzuata aykırı olduğuna hükmetti!
1 yıldan az süreler için de emekli ikramiyesi ödenmeli

1 yıldan az süreler için de emekli ikramiyesi ödenmeli

Memurlara ödenen emekli ikramiyesi usul ve esasları ile işçilere ödenen kıdem tazminatı usul ve esasları farklıdır. Memurlar, hizmet yapmalarına rağmen 1 yıldan az sürelerine emekli ikramiyesi alamıyorlar.
BDDK, 20 uzman yardımcısı alacak

BDDK, 20 uzman yardımcısı alacak

BDDK, 20 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 13 mayıs 2022
Geçersiz engelli sağlık raporu iddiasında sonuç çıktı

Geçersiz engelli sağlık raporu iddiasında sonuç çıktı

Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğünce, geçersiz engelli sağlık raporuyla atandığı tespit edilen Gökhan Özdemir hakkındaki hukuki süreç tamamlandı. İddiaya konu olan ve raporun farklı hastanelerden alındığı gerekçe gösterilerek işten çıkarılan Özdemir, Yozgat İdare Mahkemesi kararıyla yeniden görevine dönebilecek.
Sayıştay 25 denetçi yardımcısı alacak

Sayıştay 25 denetçi yardımcısı alacak

Sayıştay 25 denetçi yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 26 mayıs 2022
DSÖ: Omicron'un 2 yeni alt varyantı tespit edildi

DSÖ: Omicron'un 2 yeni alt varyantı tespit edildi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid-19'un dünyada en yaygın varyantı olan Omicron'un Güney Afrika'da 2 yeni alt varyantının saptandığını açıkladı.