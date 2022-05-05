FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Mayıs 2022 11:50
Alınan bilgiye göre, Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede kontrol yapan güvenlik güçleri, Yunanistan'a kaçmaya çalışan H.T, İ.Y, G.U, Z.U. ve M.A'yı yakaladı.
FETÖ şüphelisi oldukları belirlenen zanlılar gözaltına alındı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız