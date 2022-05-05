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Thodex yargılamasında Fatih Özer'in kardeşi aylık gelirini açıkladı: 40 bin dolar

Tutuklu sanıklardan firari Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer, kimlik tespiti sırasında reklam işiyle uğraştığını aylık 40 bin dolar olduğunu anlattı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Mayıs 2022 14:35
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Thodex yargılamasında Fatih Özer'in kardeşi aylık gelirini açıkladı: 40 bin dolar

- Thodex kripto para borsası üzerinden dolandırıcılık yapıldığı gerekçesiyle haklarında dava açılan firari Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 21 sanığın yargılanmasına başlandı.

Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, tutuklu sanıkların tamamı katıldı.

Bir kısım tutuksuz sanıkların Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılım sağladığı duruşmada, taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, firari sanık Özer'in hakkında çıkartılan kırmızı bültenle yakalama kararının infaz edilmediğini belirterek, bunu tutanağa geçirdi.

Duruşmada, bazı müştekilerin zararların giderildiğini ve bir kısım müştekilerin şikayetlerinden vazgeçtiğini tutanağa geçiren mahkeme başkanı, iddianameyi özetleyerek okudu.

Kimlik tespitlerinin alınmasının ardından sanıkların savunmalarına geçildi.

- Sanık Güven Özer: "Aylık gelirim 40 bin dolar"

Tutuklu sanıklardan firari Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer, kimlik tespiti sırasında reklam işiyle uğraştığını aylık 40 bin dolar olduğunu anlattı.

SEGBİS'le duruşmaya katılan Güven Özer'in eşi Zuhal Özer ise ev kadını olduğunu söyledi.

Duruşmada, savunma yapan Güven Özer, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, Thodex binasında kiracı olduğu için bulunduğunu öne sürdü.

Kardeşi Fatih Özer'in kendisinden kullanmadığı banka hesaplarını istediğini, kardeşi olduğu için de bu isteğini yerine getirdiğini savunan Güven Özer, bunun suç olduğunu düşünmediğini iddia etti.

- "Kardeşimin yurt dışına kaçtığını televizyondan öğrendim"

Sanık Özer, kardeşinin bazı Balkan ülkeleri ile şirketi satma konusunda görüştüğünü söylediğini aktararak, kardeşinin yurt dışına kaçtığını televizyonlardan öğrendiğini savundu.

Dosyada mağdur gözükenlerin gerçek mağdur olmadıklarını, gerçek mağdurların Thodex ve Özer ailesi olduğunu iddia eden sanık Fatih Özer, babasının mağdurların zararlarını gidermeye başladığını söyledi.

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Tutuklu sanıklardan Serap Özer ise Thodex şirketinde 2018 yılında ön muhasebeci olarak işe başladığını, orada evrak takibinde bulunduğunu anlatarak, Thodex'in 2018 yılından beri sürekli büyüyen bir şirket olduğunu aktardı.

- "125 milyonun üzerinde parayı kimin yatırdığını bilmiyorum"

Özer, kardeşi Faruk Fatih Özer'in yurt dışına çıktığını televizyonlardan öğrendiğini öne süren Serap Özer, "Dolandırıcılık ve kara para aklama suçu üzerimize atılıyor. Biz normal Türkiye standartlarında çalışıyorduk. Thodex hesabında benim şahsi hesabım vardı. 2017 ya da 2018 yılında Faruk benden kimliğime ve pasaport bilgilerimi istemişti 'bana lazım' demişti. Polisler bana al sat hesabı gösterdi ama bu benim değil dedim. Mail hesabı olarak bana hiç görmediğim hesap gösterildi. 125 milyonun üzerinde parayı benim adıma Faruk mu başkası mı yatırdı bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme başkanının, "müştekilerin zararını giderecek misin?" diye sorduğu sanık Özer, "Ben şirkette sadece muhasebeciyim. Ödeyecek gücüm yok." yanıtını verdi.

Tutuklu sanık Cem Uzunoğlu ise Thodex şirketinin yazılım biriminde çalıştığını belirterek, yönetici olmadığını anlatıp tahliye beraat talebinde bulundu.

- Sanık avukatı reddihakim talebinde bulundu

Söz alan Faruk Fatih Özer'in avukatı Sevgi Eraslan, firari sanık Özer'in el yazısı ile yazılmış vekaletnamesini dosyaya sunduklarını belirterek, sanığa soru sormak istediklerini söyledi.

Mahkeme heyeti de noter aracılığıyla sunulan bir vekaletnamesinin bulunmaması nedeniyle Erarslan'ın soru sorma talebinin kabul edilmediğini tutanağa geçirdi. Sanık Uzunoğlu'nun avukatı söz alarak reddihakim talebinde bulundu.

Heyet, reddihakim kararını değerlendirmek üzere duruşmaya ara verdi.

Kısa bir aranın ardından tekrar salona gelen heyet, reddihakim talebini reddetti.

Duruşma tutuklu sanıkların savunmalarının alınmasıyla sürüyor.

- İddianamen

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, kripto paranın ne olduğu, Bitcoin'in yasal statüsü, kripto borsalarında nasıl işlem yapıldığı ve borsalar arasındaki farklılıklar anlatılıyor.

Thodex isimli şirketinin 400 bin lira sermaye ile firari sanık Faruk Fatih Özer tarafından kurulduğu anlatılan iddianamede yer verilen MASAK raporunda, Thodex platformunun müştekileri iş ve işlemleri nedeniyle hileli davranışlarla aldattığı kaydediliyor.

MASAK raporunda, sanık Faruk Fatih Özer'in hakimiyeti altındaki 3 ayrı hesaptan 253 milyon 714 bin 909 lira karşılığı kripto varlık transfer edildiği vurgulanarak, bu transferlerin önemli bir kısmının sanıklar Cem Uzunoğlu, Faruk Fatih Özer ve Zuhal Özer'in ticari merkezi Malta'da bulunan Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcısı nezdinde yer alan kripto varlık cüzdanlarına transfer edildiği vurgulanıyor.

İddianamede, bu suçlar sebebiyle 356 milyon liralık zarar oluştuğuna yer veriliyor.

- İstenen cezalar

İddianamede firari Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 21 sanık hakkında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 12 bin 164'er yıldan 40 bin 562'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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