Bursa'da trafik polisinden takdir toplayan hareket
Bursa'da trafik polisi yolda kalan bir otomobili iterek yol kenarına götürdü. Yardımı gören vatandaş, ''Vefakar Türk Polisi her zamanki gibi vatandaşının yanında'' dedi
Kaynak : DHA
Eklenme : 05 Mayıs 2022 13:15
Bursa'da trafik polisi yolda kalan bir otomobili iterek yol kenarına götürdü. Trafik polisinin bu hareketi büyük takdir topladı.
Bursa'da trafik polisi yolda kalan aracı itti
Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobil yol ortasında arıza yaparak kala kaldı. Bunu gören trafik polisi, hemen sürücünün yardımına koştu. Aracı iterek yol kenarına götüren trafik polisi, vatandaşlardan büyük takdir topladı.
Gören vatandaş, ''Vefakar Türk Polisi her zamanki gibi vatandaşının yanında'' dedi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız