Gaziantep'te elektrik akımına kapılan kişi öldü
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Mayıs 2022 13:22
Yaycı Mahallesi'ndeki evinin önünde bulunan elektrik direğine arıza nedeniyle çıkan Durdu Kaya (60), elektrik akımına kapıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Kaya, kurtarılamadı.
Kaya'nın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız