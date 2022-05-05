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Binali Yıldırım, ailesi tarafından yaptırılan camii ve külliye temel atma töreninde konuştu

"Türkiye'yi kalkındırmak, dünyanın parmakla gösterilen ülkeleri arasına sokmak için var gücümüzle gayret ediyoruz. Gayret bizden tevfik Cenabıhakk'tan"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Mayıs 2022 14:59
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Binali Yıldırım, ailesi tarafından yaptırılan camii ve külliye temel atma töreninde konuştu

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Türkiye'yi kalkındırmak ve dünyanın parmakla gösterilen ülkeleri arasına sokmak için var güçleriyle gayret ettiklerini belirtti.

Binali Yıldırım, Erzincan'ın Refahiye ilçesindeki Binali Yıldırım Mahallesi'nde ailesi tarafından yaptırılan Refahiye Cami ve Külliye Temel Atma ile TOKİ 2. Etap Anahtar Teslim törenlerinde yaptığı konuşmada, kar yağışı altında külliyenin temelini attıklarını söyledi.

Aynı zamanda 230 TOKİ konutunun da temsili anahtar teslimini yapacaklarını ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Camii şerifte 214 konutluk 3. TOKİ yapılacak. 'Hökümet'in (Refahiyeli vatandaşların ilçe için kullandığı ad) içindeki ahırlar dışarıda yapılacak yere taşınacak. Askerlik şubesi eski belediye binasının yerine 36 daire ve dükkanlar yapılacak, vatandaşlara konut ve belediyeye gelir sağlanacak. 600 hektarlık yeni bir şehir gelişim çalışması başlatıldı ve orada yeni konutlar için hazırlıklar yapılıyor. 'Hökümet'e yeni otogar yapılacak. Canlı hayvan pazarı yapılmaya karar verilmiş, teşekkür ediyoruz. Erzincan genelinde çöpler vahşi depolama yapılıyordu ve Çavuş köyüne götürülüp çevre kirliliğine sebep oluyordu. Ona da son veriyoruz, orayı da yeşillendirip park alanı yapıyoruz. Bütün çöpler toplanacak, Çöp İşleme Merkezlerine taşınacak. Böylece bu sorun da ortadan kalkmış olacak."

Yıldırım, 20 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gece gündüz çalıştıklarını belirterek, "Türkiye'yi kalkındırmak, dünyanın parmakla gösterilen ülkeleri arasına sokmak için var gücümüzle gayret ediyoruz. Gayret bizden tevfik Cenabıhakk'tan. Bu anlayışla çalışıyoruz. İnsanımızın yüzünde bir tebessüm oluşması, bizim için dünyalara bedel bir mutluluktur." diye konuştu.

- "Zorlukları bir olarak, diri olarak, diri olarak ve kardeş olarak aşacağız"

Hayatı boyunca çalışmalarına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yol arkadaşlığı etmeye devam edeceğini anlatan Yıldırım, gerek Erzincan'da, gerekse de Türkiye'de, taş üstüne taş koyan ve bir eser bırakan herkese teşekkür ettiğini aktardı.

Erzincan'daki protokolün çok güzel işler yaptığını ve eldeki sınırlı imkanlarla vatandaşlara en güzel hizmeti yapmanın gayreti içinde olduğunu söyleyen Yıldırım, "Ramazan ayını eda ettik ve bayramı birlikte geçirdik. Ne güzel bir mutluluk. İki senedir bir araya gelemiyorduk, bayram yapamıyorduk ve birbirimizle hasret gideremiyorduk. Elhamdülillah bu hastalık da sona erdi, eski günlerimize geldik. Zorlukları bir olarak, diri olarak, diri olarak ve kardeş olarak aşacağız. En güzel günlerde yine birlikte buluşacağız." ifadelerini kullandı.

Yıldırım'ın kızı Bahar Büşra Köylübay da eser sahibi olmanın adeta ölümsüzlüğün sırrı olduğundan bahsederek, "İşte tüm ailemle birlikte burada Sayın Başbakanımız, babamızdan ve kıymetli annemizden edindiğimiz şiar üzerine bizden sonrasına eser bırakabilmek adına yaptığımız hayır müesseselerine bir yenisini ekleyecek temelleri atmak üzere toplandık. Cami ve külliye inşasının hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Konuşmalar sonrası birkaç aileye evlerinin temsili anahtarları dağıtıldı, ardından da dua edilip butonlara basılarak cami ile külliyenin temelleri atıldı.

Programa, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, Vali Mehmet Makas, AK Parti Erzincan milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Belediye Başkanı Bekir Aksun, TOKİ Başkan Yardımcısı Hakan Akbulut, Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, çocukları ve torunları ile vatandaşlar katıldı.

Hafif kar yağışı nedeniyle vatandaşlar törende yağmurluk giydi ve şemsiye kullandı.

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