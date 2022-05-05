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Nisanda en fazla ihracat kimyevi maddeler ve mamullerinde gerçekleşti

-Sektör geçen ay 3 milyar 314 milyon 414 bin dolarlık ihracata imza atarken ikinci sırayı 2 milyar 744 milyon 92 bin dolarla otomotiv endüstrisi aldı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Mayıs 2022 14:32
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Nisanda en fazla ihracat kimyevi maddeler ve mamullerinde gerçekleşti

Kimyevi maddeler ve mamulleri, geçen ay en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen ay 3 milyar 314 milyon 414 bin dolarlık ihracata imza atan kimyevi maddeler ve mamulleri sektörünü, 2 milyar 744 milyon 92 bin dolarla otomotiv endüstrisi, 2 milyar 41 milyon 674 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon sektörü takip etti.

Nisan ayında en fazla ihracat artışı yüzde 80,9 ile gemi ve yat hizmetleri sektöründe gerçekleşti. Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 75,9'unu oluşturan sanayi grubunda yüzde 25,5 artışla 17 milyar 741 milyon 156 bin dolar tutarında ihracat yapıldı.

Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 11,8'ini oluşturan tarım grubunda yüzde 17,6 yükselişle 2 milyar 765 milyon 387 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 3 pay alan madencilik grubunda yüzde 26,6 artışla 705 milyon 744 bin dolarlık ihracata imza atıldı.

- En fazla ihracat Almanya'ya gerçekleştirildi

Türk ihracatçılarının en fazla dış satım gerçekleştirdiği ilk 3 ülke 2 milyar dolarla Almanya, 1,8 milyar dolarla ABD ve 1,2 milyar dolarla Birleşik Krallık oldu. Ülke gruplarına göre ihracata bakıldığında ise Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne ihracatı 10 milyar dolara ulaştı. AB'nin ihracattaki payı da yüzde 42 oldu. AB haricindeki diğer Avrupa ülkelerini de dahil edildiğinde Avrupa kıtasının nisan ayı ihracatındaki payı yüzde 55 oldu.

Diğer ülke gruplarında ise, Yakın ve Orta Doğu ülkelerine 3,9 milyar dolar, Afrika kıtasına 2,9 milyar dolar, Kuzey Amerika'ya 2 milyar dolar ve Uzak Doğu ülkelerine 1,6 milyar dolarlık dış satım yapıldı. Sahra Altı Afrika'ya ihracat ise ilk defa bir ay içerisinde 1 milyar doları aştı.

En çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il ise sırasıyla 9,4 milyar dolarla İstanbul 1,9 milyar dolarla Kocaeli, 1,4 milyar dolarla İzmir şeklinde sıraladı.

-İhracat değerinde yüzde 20'lik artış

Birim ihracat değeri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artışla 1,44 dolara yükseldi. Miktar bazında ihracat yüzde 4 artarak 16,2 milyon ton oldu.

2 bin 80 firma ilk kez ihracat yaparak ihracat ailesine katıldı. Yeni firmalar, nisan ayında 123,4 milyon dolarlık ihracat yaparken, dış satım yapan firma sayısı ise 48 bin 938 oldu.

Türk lirası ile açılan beyannamelere göre, 162 ülkeye toplam 8,7 milyar TL tutarında Türk Lirası ile ihracat gerçekleştirildi. Nisan ayında Türk lirası ile ihracat yüzde 55 arttı.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2021 ve 2022'nin nisan ayı ve son 12 aylık ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):

1 - 30 NISANSON 12 AYLIK
SEKTÖRLER20212022Değişim ('22/'21)Pay(22) (%)2020 - 20212021 - 2022Değişim ('22/'21)Pay(22) (%)
I. TARIM2.351.1772.765.38717,611,825.527.84831.875.65124,913,3
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER1.489.3241.603.5587,76,916.913.76420.441.29020,98,5
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 749.921819.3949,33,57.658.46610.024.24230,94,2
Yaş Meyve ve Sebze 201.459210.4464,50,92.950.4213.079.0554,41,3
Meyve Sebze Mamulleri 157.735207.22531,40,91.713.7342.243.23330,90,9
Kuru Meyve ve Mamulleri 121.883139.38714,40,61.426.4121.643.77915,20,7
Fındık ve Mamulleri 165.698126.825-23,50,51.929.6032.140.55510,90,9
Zeytin ve Zeytinyağı 24.83829.74419,80,1262.788361.41737,50,2
Tütün 52.37852.4410,10,2848.240799.171-5,80,3
Süs Bitkileri ve Mamulleri15.41218.09617,40,1124.100149.83720,70,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER280.589383.68036,71,62.620.4993.826.83646,01,6
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller280.589383.68036,71,62.620.4993.826.83646,01,6
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ581.264778.14833,93,35.993.5867.607.52526,93,2
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri581.264778.14833,93,35.993.5867.607.52526,93,2
II. SANAYİ14.141.63317.741.15625,575,9140.405.841182.404.48329,976,0
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER1.325.0911.445.0699,16,212.640.20615.525.53622,86,5
Tekstil ve Hammaddeleri877.321995.04913,44,38.294.64810.565.29627,44,4
Deri ve Deri Mamulleri 142.855187.59331,30,81.402.0451.882.87934,30,8
Halı 304.914262.427-13,91,12.943.5123.077.3614,51,3
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM.2.165.9553.314.41453,014,219.795.10728.693.89445,011,9
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 2.165.9553.314.41453,014,219.795.10728.693.89445,011,9
C. SANAYİ MAMULLERİ10.650.58712.981.67321,955,6107.970.529138.185.05228,057,5
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.625.1382.041.67425,68,718.651.03221.412.79114,88,9
Otomotiv Endüstrisi2.462.1712.744.09211,511,728.121.40629.378.3514,512,2
Gemi, Yat ve Hizmetleri109.911198.88480,90,91.341.8851.782.38932,80,7
Elektrik ve Elektronik1.251.3931.401.39012,06,012.378.36614.623.96518,16,1
Makine ve Aksamları821.117909.65510,83,98.139.3089.819.99320,64,1
Demir ve Demir Dışı Metaller 1.048.7111.501.62943,26,49.291.25514.043.75451,25,8
Çelik1.647.1662.040.59423,98,714.010.11424.600.39275,610,2
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri401.912569.24941,62,44.025.5545.063.21825,82,1
Mücevher406.145530.75530,72,34.127.7967.216.60174,83,0
Savunma ve Havacılık Sanayii302.515392.18729,61,72.584.9773.612.09939,71,5
İklimlendirme Sanayii561.086637.27213,62,75.183.9646.489.68025,22,7
Diğer Sanayi Ürünleri13.31914.2917,30,1114.872141.81923,50,1
III. MADENCİLİK557.406705.74426,63,04.776.5496.388.89833,82,7
Madencilik Ürünleri557.406705.74426,63,04.776.5496.388.89833,82,7
T O P L A M (TİM*)17.050.21621.212.28624,490,8170.710.239220.669.03129,391,9
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı1.706.9062.151.49726,09,215.956.32919.447.93221,98,1
GENEL İHRACAT TOPLAMI18.757.12223.363.78324,6100,0186.666.568240.116.96328,6100,0
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