Maske uyarısı İETT otobüsünü karıştırdı
İstanbul'da, Arnavutköy-Mecidiyeköy hattında sefer yapan bir İETT otobüsünde maske uyarısı nedeniyle kavga çıktı. Güvenlik kamerasının kaydettiği o anlarda, kavgadan korkan çocukların bağırdığı duyuldu. Diğer yolcuların araya girmesiyle kavga edenler taraflar sakinleşti ve otobüs yoluna devam etti.
Kaynak : DHA
Eklenme : 05 Mayıs 2022 14:53
İstanbul'da, Arnavutköy-Mecidiyeköy hattında sefer yapan bir İETT otobüsünde maske uyarısı nedeniyle kavga çıktı. Güvenlik kamerasının kaydettiği o anlarda, kavgadan korkan çocukların bağırdığı duyuldu. Diğer yolcuların araya girmesiyle kavga edenler taraflar sakinleşti ve otobüs yoluna devam etti.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız