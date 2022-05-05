Bakan Soylu yanıtladı: Kaç Suriyeli, Türk vatandaşı oldu?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TGRT Haber canlı yayınında gündemde yer alan konulara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.



BAKAN SOYLU'NUN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

1 TEMMUZ İTİBARİYLE HIZ LİMİTİ ARTTIRILIYOR

1 temmuz itibari ile çalışmalar hazırlıyoruz. Hız limitlerini biraz daha arttıracağız. 120 km ve otobanlarda 132 km olan hızlar arttırılacak. Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul İzmir Otoyolu ve Ankara- Niğde otoyolu bu seviyeleri kaldırabilecek seviyede.

ALINAN TEDBİRLER SAYESİNDE TRAFİK KAZALARI AZALDI!

Her yüz ölümden 22'si yaya. Ölümlü kazalar yüzde 61 oranında azaldı.

MÜLTECİLER KONUSU

Afganistan'daki göçün sebebi biz miyiz? Suriye iç savaşını biz mi başlattık? İnsanlar İç savaş varsa,vekalet savaşı varsa eğer yoksulluk varsa,eğer bir yandan eğitime,gıdaya,suya,sağlığa erişemiyorlarsa bu insanlar ne yapacak ve nasıl bir hayat orda tanzim edecekler. İnsaları vekalet savaşlarının içine düşürmüşsünüz. Yerin altını sömürmüşmüsünüz, yerin üstünde sadece bir beden olarak bırakmışsınız. El altından buradaki büyükelçiliklerinden operasyon hazırlayanlar var. Kim kimin adamı, hepsini çözdük. Kim istila yapacakmış, bunu yapmak mümkün mü?

PROVOKASYONLARIN SEBEBİ 2023 SEÇİMLERİ

2019 yılında bu durumu kullanan siyasi partiler bazı belediyeleri kazandı. Göçmenler konusunda ne yaptılar? Şimdi unuttular. 2023 seçimleri geldi. AK Parti ve Cumhur İttifakını zora düşürecek şeyler söyleyerek bir pozitif katkı kullanmadan 'Göndereceğiz' diye söylemlerde bulunuyor. Hadi Halep'e gönderde göreyim. Herkes canından korkuyor. Orada büyük bir demokratik kıyım var. Bunu kimse görmüyor.

500 BİN SURİYELİ GERİ DÖNDÜ!

İstanbul'da toplam 500 bin kayıtlı Suriyeli var. 3.5 milyonun üzerinde Suriyeli kesinlikle yoktur. Son 5 yılda 1,5 milyon göçmen Türkiye'den ayrıldı. Toplam 3 milyon 762 bin 386 Suriyeli var.

SOROS TAKTİĞİ!

Ümit Özdağ'ın yaptığı Soros taktiğidir. Lübnan'da çekilen görüntüler Türkiye'de diye servis edildi. Hepsi bir merkezden yönetiliyor. AB, Türkiye'nin göçmen deposu olmasını istiyor.

FİLMİN PARASI NEREDEN GELDİ?

Sessiz İstila filminin parası nereden geldi? Bunlar bu ülkenin çocukları değiller, açık ve net söylüyorum bunlar birilerinin çocukları olmuşlar.

BRİKET EVLER BAĞIŞLARLA YAPILIYOR!

Türkiye, dünyada insanı yardım yapan birinci ülke. Amerika ve Avrupa bizi böyle bir millet olmaktan uzaklaştırmaya çalışıyor. İdlib'de yardım yaptığımız briket evler bağışlarla yapılıyor. 1 milyon Suriyeliye briket ev hazırlıyoruz.

TÜRK VATANDAŞLIĞI VERİLEN SURİYELİ SAYISI

2011 yılından itibaren 200 bin 950 Suriyeli, Türkiye vatandaşı oldu.750 bin Suriyeli çocuk Türkiye'de doğdu. İstanbul'a kesinlikle yeni sığınmacı almıyoruz. 1 milyon 423 bin kaçak mülteci yakaladık. Her 100 Suriyeli'den yüzde 1,3'ü suça karışmış durumda.

KAOS PLANINA NİYETLENENLERE UYARI!

Kaos planı yapmaya niyeti olanlar duysun; 15 Temmuz'da yarım kalan işimizi tamamlayacağız.