Birçok ile mayıs ayında kar yağdı

Kentte sabah aralıklarla etkili olan sağanak, kara dönüştü. Lapa lapa yağan kar, il merkezini kısa sürede beyaz örtüyle kapladı.

Kışı aratmayan yağış nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

İlkbahar mevsiminin son ayında kar sürpriziyle karşılaşan vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.

Vatandaşlardan Tuncer Aktürk, AA muhabirine, kış mevsiminin hala etkisini gösterdiği belirterek, "Bu yıl bilindiği gibi kış uzun sürdü. 74 yaşındayım ilk kez böyle bir manzara ile karşılaştım. 5 Mayıs'ta yağan kar beni şaşırttı. Bu da Allah'ın rahmeti, bereketi diyelim." dedi.

Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

Kent genelinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesinin ardından Amasya'da düşük rakımlı yerlerde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar etkili oldu.

Taşova ilçesine bağlı Dereli ve Belevi yaylalarında öğle saatlerinde başlayan kar, kısa sürede bölgeyi beyaza bürüdü.

Yaylalarda karın devam ettiği öğrenildi.

Artvin'in yüksek kesimlerinde kar etkili oldu



Artvin'in yüksek kesimlerine kar yağdı.

Kent genelinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesinin ardından düşük rakımlı yerlerde yağmur, yüksek bölgelerde ise kar etkili oldu.

İlçelerden Ardanuç'ta Geçitli köyü ve Bilbilan Yaylası, Şavşat'ta Sahara Milli Parkı ve Arsiyan Yaylası, Borçka'da Borçka Tabiat Parkı ve Camili Havzası'nda kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye ulaştı.

Camili Havzası'ndaki 6 köyün yolu ulaşıma kapanırken, Karayolları ekipleri çalışma başlattı.

Öte yandan, Şavşat-Ardahan kara yolunda ulaşımda aksama yaşanmaması için Karayolları ekiplerince çalışma yürütülüyor.

Giresun'un yüksek kesimlerinde kar etkili oldu



Giresun'un yüksek kesimlerine kar yağdı.

Kent genelinde hava sıcaklığının dün mevsim normallerinin altına düşmesinin ardından sahil kesiminde yağmur, 1000 rakımın üzerindeki bölgelerde ise kar etkili oldu.

Giresun'u iç kesimlerdeki Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçeleri ile Sivas'a bağlayan kara yolundaki 2200 rakımlı Eğribel geçidinde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

Karayolları ekipleri, ulaşımda aksaklık olmaması için bölgede çalışma yürüttü.

Dereli ilçesine bağlı Yavuzkemal beldesinin Belediye Başkanı Adem Önal, AA muhabirine, yaylalarda kar sürprizinin yaşandığını belirterek, "Baharla uyanan doğa şu an kar örtüsüyle kaplanmış durumda." dedi.

Sivas'ın yüksek kesimlerine kar yağdı



Sivas'ın İmranlı ve Koyulhisar ilçelerinde, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Kentte dün başlayan sağanak, yüksek kesimlerde kara dönüştü.

İmranlı ilçesindeki Kasaplar, Karalar ve Karapınar köylerinde, kar yağışı etkisini gösterdi.

İlçedeki 2190 rakımlı Kasaplar köyünün muhtarı Gülağa Turan, mayıs ayında kar yağışıyla havanın soğuduğunu belirterek, gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesini beklendiğini ifade etti.

- Eğriçimen Yaylası da beyaza büründü

Koyulhisar ilçesinde, çam ormanlarıyla kaplı Eğriçimen Yaylası'nda da kar yağışı etkili oldu.

İlkbahar ve yaz mevsiminde çok sayıda vatandaşın uğrak yeri olan, ilçeye 17 kilometre uzaklıktaki yaylada akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak, yerini kara bıraktı.

Yaylada hava sıcaklığı da düştü.