Zincirleme kazaya ilk müdahaleyi başkan ve doktor eşi yaptı

Kaza, Honaz ilçesi Kaklık Mahallesi meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Bayram tatilinden dönen 3 araç, direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle zincirleme kazaya karıştı. Kazayı gören Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ve eşi Doktor Nur Örki, araçlarını hemen kenara çekerek yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Bir yandan da kaza yerine ambulans çağıran Başkan ve eşi, ambulans gelinceye kadar yaralıların başında bekledi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar ardından çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kaza anında yaralılara müdahale eden Başkan ve eşini tanıyan yolcular Örki ailesine teşekkür etti. Örki, yaralıların kazayı hafif bir şekilde atlattıklarını, durumlarının iyi olduğunu, eşi ve kendisinin o anda insan olarak üzerlerine düşen görevi yaptıklarını söyledi.