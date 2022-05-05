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151 bin suç eşyası emanette: 2 savcı, 1 müdür, 27 personel görev yapıyor

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda, ülkenin gündemini oluşturan olayların delilleri, biyometrik yüz tanıma, radyo frekanslı etiketler gibi en üst seviyede güvenlik önlemleriyle korunuyor. 2 ana depo, 20 ayrı bölümden oluşan emanet depolarında, 151 bin suç eşyası bulunuyor.

Kaynak : DHA
Eklenme : 05 Mayıs 2022 17:02
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151 bin suç eşyası emanette: 2 savcı, 1 müdür, 27 personel görev yapıyor
Adli emanetten sorumlu İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Cumali Karakütük, kendisiyle birlikte 2 Cumhuriyet savcısı, 1 yazı işleri müdürü ve 27 personelin görev yaptığını belirterek, "Son teknolojiye sahip, düzenli ve güvenlik seviyesi yüksek adli emanet dairesinde, adalete olan katkı sunma çabası her gün eksilmeyen bir ciddiyetle devam ediyor" dedi.

Anadolu Adliyesinin 5 milyondan fazla nüfusa hizmet verdiğini hatırlatan Başsavcıvekili Karakütük, bu büyüklükteki bir adliyenin emanet deposuna her gün yaklaşık 200 yeni suç delili girdiğini belirtti. Karakütük, yalnızca yüksek tutardaki paraların banka hesaplarında, ateşli silahların ise Jandarma Komutanlığı'nda tutulduğunu söyledi.

EMANET MEMURU YÜZ TANIMA SİSTEMİYLE DEPOYA GİRİYOR

Türkiye'de başka hiçbir adliyede bulunmayan, barkot ve yüz tanıma sistemiyle son teknoloji güvenlik sistemi kullanıldığını belirten Başsavcıvekili Karakütük, "Ana depolara girişler, iki ayrı personel tarafından yüz tanıma ve manuel anahtar sistemiyle sağlanıyor. Bir personel sistemde kayıtlı retinasını okutarak, diğer personel ise anahtarla, birlikte kapıyı açıyor. Bu depolarda 24 saat kayıt yapan güvenlik kameraları bulunuyor" dedi.

DEPODAN İZİNSİZ DELİL ÇIKTIĞINDA ALARM ÇALIŞIYOR

Başsavcı Karakütük 2017 yılında Adli Emanet Takip Sistemine geçildiğini belirterek, "Emanet memuru barkod sistemiyle teslim aldığı suç eşyasını UYAP'a kaydettikten sonra, üzerine radyo frekans özelliğine sahip barkot yapıştırıyor. Daha sonra bilgisayardan Adli Emanet Takip Sistemine de kaydı yapılarak, depoya yerleştiriliyor" dedi. Emanet depolarının üzerinde barkot okuma cihazları bulunduğunu, böylece radyo frekanslı barkotlu suç eşyalarının anlık olarak takip edildiğini ifade eden Başsavcıvekili Karakütük, "Talep edilmeden depodan çıkarılan emanet eşyası kapıdan çıktığında alarm veriyor, kırmızı alan olarak bilgisayar ekranına yansıtılıyor" dedi.

RAFLARA SOKAK İSİMLERİ

Depolardaki raflara sokak isimleri verildiğini söyleyen Başsavcıvekili Karakütük, suç eşyasının daha kolay bulunabilmesi için böyle bir uygulama yaptıklarını belirtti. Karakütük, radyo frekanslı barkotlar sayesinde, el detektörü kullanılarak aranan suç eşyalarının çok kısa sürede bulunabildiğini ifade etti.

İKİ BÜYÜK VURGUN OLAYININ SUÇ ALETLERİ

Türkiye'nin yakın tarihine geçen binlerce insanı mağdur eden Thodex ve Çiftlikbank dolandırıcılığında kullanılan suç aletleri de Anadolu Adliyesi emanet depolarında muhafaza ediliyor. Thodex kripto para borsasıyla 2027 müşteriden 356 milyon TL dolandırdığı iddia edilen şüphelilerin, sistemin kayıtlı olduğu bilgisayarları ile resmi belgeler çuvallar ve delil poşetleri içinde tutuluyor. Çiftlikbank adı verilen sistemde 3 bin 762 kişiyi mağdur eden 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın 75 bin yıla kadar hapis cezasıyla yargılandığı davanın suç delilleri de üzerleri plastikle kaplanmış strafor kutular içerisinde korunuyor. Sanık Mehmet Aydın'ın binlerce insandan 511 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla yargılandığı davanın en önemli delili olan bu cihazlar, özel güvenlikli emanet deposunda tutuluyor.

HAYATA DÖNÜŞ OPERASYONU DELİLLERİ 22 YILDIR BU DEPODA

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı adli emanet depolarında, kapatılan Üsküdar Adliyesinden gelen suç eşyaları da korunuyor. Bunlar arasında 19 Aralık 2000 yılında Ümraniye Cezaevi'ne yapılan operasyondan koğuşlardan çıkartılan adli emanetler de bulunuyor. Koğuşlarda bulunan pankart, poster, bayrak, kitaplarla, olaylar sırasında mahkumların silah olarak kullandığı iddia edilen tüpler ve ranza demirleri de raflarda dikkat çekiyor.

DOLMUŞ KAPISI SUÇ EŞYASI OLARAK DEPODA

Emanet depolarında dikkat çeken ilginç suç eşyaları arasında, bir dolmuş kapısı da yer alıyor. Yaralamalı kaza davasında suç delili olarak el konulan dolmuş kapısı, yargılama sonuçlanıncaya kadar depoda tutuluyor. Aynı depoda bir merdiven altı sağlık kuruluşuna yapılan polis baskınında el konulan hasta ranzaları da yer alıyor. Raflarda paslanmış bazı suç eşyalarının ise uzun süredir tamamlanamayan yargılamalara ait deliller olduğu öğrenildi.

BİR DEPO DOLUSU KAÇAK KUMAR CİHAZI

Son yıllarda yasadışı kumar oynatılan iş yerleri ve evlere yapılan baskınlarda el konulan cihazların bir depoyu tamamen doldurduğu dikkat çekiyor. Farklı oyunlar için kullanılan küçüklü büyüklü kumar aletleri, emanet deposunun raflarında tutuluyor. Yine son yıllarda toplumda artan silah ilgisinin bir göstergesi de emanet deposunda ortaya çıkıyor. Çok sayıda kurusıkı ve yivsiz silah ile tüfek de raflarda ve dolaplarda saklanıyor. Ateşli silahlar ise Jandarma Komutanlığına gönderiliyor.

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