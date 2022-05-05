151 bin suç eşyası emanette: 2 savcı, 1 müdür, 27 personel görev yapıyor
İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda, ülkenin gündemini oluşturan olayların delilleri, biyometrik yüz tanıma, radyo frekanslı etiketler gibi en üst seviyede güvenlik önlemleriyle korunuyor. 2 ana depo, 20 ayrı bölümden oluşan emanet depolarında, 151 bin suç eşyası bulunuyor.
Anadolu Adliyesinin 5 milyondan fazla nüfusa hizmet verdiğini hatırlatan Başsavcıvekili
Karakütük, bu büyüklükteki bir adliyenin emanet deposuna her gün yaklaşık 200
yeni suç delili girdiğini belirtti. Karakütük, yalnızca yüksek tutardaki paraların
banka hesaplarında, ateşli silahların ise Jandarma Komutanlığı'nda tutulduğunu
söyledi.
EMANET MEMURU YÜZ TANIMA SİSTEMİYLE DEPOYA GİRİYOR
Türkiye'de başka hiçbir adliyede bulunmayan, barkot ve yüz tanıma sistemiyle
son teknoloji güvenlik sistemi kullanıldığını belirten Başsavcıvekili Karakütük,
"Ana depolara girişler, iki ayrı personel tarafından yüz tanıma ve manuel
anahtar sistemiyle sağlanıyor. Bir personel sistemde kayıtlı retinasını okutarak,
diğer personel ise anahtarla, birlikte kapıyı açıyor. Bu depolarda 24 saat kayıt
yapan güvenlik kameraları bulunuyor" dedi.
DEPODAN İZİNSİZ DELİL ÇIKTIĞINDA ALARM ÇALIŞIYOR
Başsavcı Karakütük 2017 yılında Adli Emanet Takip Sistemine geçildiğini belirterek, "Emanet memuru barkod sistemiyle teslim aldığı suç eşyasını UYAP'a kaydettikten sonra, üzerine radyo frekans özelliğine sahip barkot yapıştırıyor. Daha sonra bilgisayardan Adli Emanet Takip Sistemine de kaydı yapılarak, depoya yerleştiriliyor" dedi. Emanet depolarının üzerinde barkot okuma cihazları bulunduğunu, böylece radyo frekanslı barkotlu suç eşyalarının anlık olarak takip edildiğini ifade eden Başsavcıvekili Karakütük, "Talep edilmeden depodan çıkarılan emanet eşyası kapıdan çıktığında alarm veriyor, kırmızı alan olarak bilgisayar ekranına yansıtılıyor" dedi.
RAFLARA SOKAK İSİMLERİ
Depolardaki raflara sokak isimleri verildiğini söyleyen Başsavcıvekili Karakütük,
suç eşyasının daha kolay bulunabilmesi için böyle bir uygulama yaptıklarını
belirtti. Karakütük, radyo frekanslı barkotlar sayesinde, el detektörü kullanılarak
aranan suç eşyalarının çok kısa sürede bulunabildiğini ifade etti.
İKİ BÜYÜK VURGUN OLAYININ SUÇ ALETLERİ
Türkiye'nin yakın tarihine geçen binlerce insanı mağdur eden Thodex ve Çiftlikbank dolandırıcılığında kullanılan suç aletleri de Anadolu Adliyesi emanet depolarında muhafaza ediliyor. Thodex kripto para borsasıyla 2027 müşteriden 356 milyon TL dolandırdığı iddia edilen şüphelilerin, sistemin kayıtlı olduğu bilgisayarları ile resmi belgeler çuvallar ve delil poşetleri içinde tutuluyor. Çiftlikbank adı verilen sistemde 3 bin 762 kişiyi mağdur eden 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın 75 bin yıla kadar hapis cezasıyla yargılandığı davanın suç delilleri de üzerleri plastikle kaplanmış strafor kutular içerisinde korunuyor. Sanık Mehmet Aydın'ın binlerce insandan 511 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla yargılandığı davanın en önemli delili olan bu cihazlar, özel güvenlikli emanet deposunda tutuluyor.
HAYATA DÖNÜŞ OPERASYONU DELİLLERİ 22 YILDIR BU DEPODA
İstanbul Anadolu Adalet Sarayı adli emanet depolarında, kapatılan Üsküdar Adliyesinden
gelen suç eşyaları da korunuyor. Bunlar arasında 19 Aralık 2000 yılında Ümraniye
Cezaevi'ne yapılan operasyondan koğuşlardan çıkartılan adli emanetler de bulunuyor.
Koğuşlarda bulunan pankart, poster, bayrak, kitaplarla, olaylar sırasında mahkumların
silah olarak kullandığı iddia edilen tüpler ve ranza demirleri de raflarda dikkat
çekiyor.
DOLMUŞ KAPISI SUÇ EŞYASI OLARAK DEPODA
Emanet depolarında dikkat çeken ilginç suç eşyaları arasında, bir dolmuş kapısı
da yer alıyor. Yaralamalı kaza davasında suç delili olarak el konulan dolmuş
kapısı, yargılama sonuçlanıncaya kadar depoda tutuluyor. Aynı depoda bir merdiven
altı sağlık kuruluşuna yapılan polis baskınında el konulan hasta ranzaları da
yer alıyor. Raflarda paslanmış bazı suç eşyalarının ise uzun süredir tamamlanamayan
yargılamalara ait deliller olduğu öğrenildi.
BİR DEPO DOLUSU KAÇAK KUMAR CİHAZI
Son yıllarda yasadışı kumar oynatılan iş yerleri ve evlere yapılan baskınlarda
el konulan cihazların bir depoyu tamamen doldurduğu dikkat çekiyor. Farklı oyunlar
için kullanılan küçüklü büyüklü kumar aletleri, emanet deposunun raflarında
tutuluyor. Yine son yıllarda toplumda artan silah ilgisinin bir göstergesi de
emanet deposunda ortaya çıkıyor. Çok sayıda kurusıkı ve yivsiz silah ile tüfek
de raflarda ve dolaplarda saklanıyor. Ateşli silahlar ise Jandarma Komutanlığına
gönderiliyor.