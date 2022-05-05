USK'dan çiğ süte 180 kuruş zam
USK'dan çiğ süte 180 kuruş zam
Bakan Soylu yanıtladı: Kaç Suriyeli, Türk vatandaşı oldu?
Bakan Soylu yanıtladı: Kaç Suriyeli, Türk vatandaşı oldu?
Sağlık çalışanlarıyla ilgili düzenleme mayısta TBMM'ye sunulacak
Sağlık çalışanlarıyla ilgili düzenleme mayısta TBMM'ye sunulacak
AYM, HDP'nin kapatılması davasında ek delilleri inceleyecek
AYM, HDP'nin kapatılması davasında ek delilleri inceleyecek
151 bin suç eşyası emanette: 2 savcı, 1 müdür, 27 personel görev yapıyor
151 bin suç eşyası emanette: 2 savcı, 1 müdür, 27 personel görev yapıyor
43 ilin geçiş güzergahında bayram bilançosu belli oldu
43 ilin geçiş güzergahında bayram bilançosu belli oldu
Nisan'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Nisan'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Babalarının kabrini 67 yıl sonra Konya Şehitliği'nde buldular
Babalarının kabrini 67 yıl sonra Konya Şehitliği'nde buldular
Meteorolojiden 3 il için kuvvetli yağış uyarısı
Meteorolojiden 3 il için kuvvetli yağış uyarısı
Bursa'da trafik polisinden takdir toplayan hareket
Bursa'da trafik polisinden takdir toplayan hareket
'Maganda kurşunu' isabet eden zurnacı gösteri esnasında öldü
'Maganda kurşunu' isabet eden zurnacı gösteri esnasında öldü
Karakolda dayak atan polislere haksız tahrik indirimi
Karakolda dayak atan polislere haksız tahrik indirimi
Yüksek çıkan enflasyona Memur-Sen'den öneri: Eşel-mobil şart!
Yüksek çıkan enflasyona Memur-Sen'den öneri: Eşel-mobil şart!
Altının gramı yeniden 900 TL üzerine çıktı
Altının gramı yeniden 900 TL üzerine çıktı
Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu
Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu
Motorine zam otogaza indirim geliyor
Motorine zam otogaza indirim geliyor
O tarihte tüm kısıtlamalar kaldırılabilir!
O tarihte tüm kısıtlamalar kaldırılabilir!
12 defa uzatılmıştı...80 bin mahkum cezaevine dönecek
12 defa uzatılmıştı...80 bin mahkum cezaevine dönecek
Bakan Koca'dan sağlıkçılara müjde: Sonuç çok yakın!
Bakan Koca'dan sağlıkçılara müjde: Sonuç çok yakın!
Almanya'dan FETÖ'ye resmi destek
Almanya'dan FETÖ'ye resmi destek
Gönüllü geri dönüş böyle olacak: Konut ve iş imkanı
Gönüllü geri dönüş böyle olacak: Konut ve iş imkanı
Erzurum'da tabelalı paylaşım yapan öğretmenler açığa alındı
Erzurum'da tabelalı paylaşım yapan öğretmenler açığa alındı
4 üniversite 144 Akademik personel almak için ilana çıktı
4 üniversite 144 Akademik personel almak için ilana çıktı
DYK ortak sınavlarının yapılacağı tarih belli oldu
DYK ortak sınavlarının yapılacağı tarih belli oldu
43 ilin geçiş güzergahında trafik durma noktasına geldi
43 ilin geçiş güzergahında trafik durma noktasına geldi
Fed faiz artırdı; dolar geriledi, altın yükseldi
Fed faiz artırdı; dolar geriledi, altın yükseldi
Şehit oğlunun cenaze namazını kıldırdı
Şehit oğlunun cenaze namazını kıldırdı
Fed faiz kararını açıkladı
Fed faiz kararını açıkladı
Turizm sezonu başladı: 5-6 bin TL'ye çalışacak eleman bulunamıyor
Turizm sezonu başladı: 5-6 bin TL'ye çalışacak eleman bulunamıyor
Vaka ve vefat sayısı düşüyor
Vaka ve vefat sayısı düşüyor
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

AYM, HDP'nin kapatılması davasında ek delilleri inceleyecek

Anayasa Mahkemesi, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılması istemli davada, ek delillere ilişkin taleplerin incelenmesini 12 Mayıs'ta yapacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Mayıs 2022 17:19
Yazdır
AYM, HDP'nin kapatılması davasında ek delilleri inceleyecek

Yüksek Mahkeme, 12 Mayıs'taki Genel Kurul gündemine, HDP'nin kapatılması davasında sunulan ek delillere ilişkin taleplerin incelenmesini aldı.

Anayasa Mahkemesi, aralarında HDP'li Semra Güzel ile ilgili dosyanın da yer aldığı ek delillere ilişkin talepleri inceleyerek, sunulan ek delillerin dava dosyasına girip girmemesini karara bağlayacak.

- Semra Güzel ile ilgili fotoğraflar ek delil olarak sunulmuştu

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının, öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları basına yansıyan ve TBMM tarafından yasama dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile ilgili soruşturma dosyasında yer alan bilgi ve belgeler de kapatma davasına ek delil olarak konulması için Anayasa Mahkemesine gönderilmişti.

- Süreç nasıl işleyecek?

Kapatma davası sürecinde, Başsavcılık dava dosyasına ek delil, HDP de ek savunma sunabiliyor.

Kapatma davasında işleyen süreç kapsamında, daha sonra belirlenecek bir tarihte Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin sözlü açıklama, HDP yetkilileri de sözlü savunma yapacak.

Bu sürecin ardından, davaya ilişkin bilgi, belgeleri toplayacak Anayasa Mahkemesi raportörü, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Bu işlemler sürerken Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve davalı HDP, ek delil veya yazılı ek savunma verebilecek.

Raporun, Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılmasının ardından Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, toplantı için gün belirleyecek, üyeler belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.

HDP hakkındaki kapatma davasını 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak. Anayasa'nın 69'uncu maddesinde sayılan hallerden ötürü partinin kapatılmasına veya dava konusu fiillerin ağırlığına göre devlet yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılmasına, toplantıya katılan üyelerin 3'te 2 oy çokluğuyla yani 15 üyenin 10'unun oyuyla karar verilebilecek.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
İstinaf, Hrant Dink davasındaki cezaları hukuka uygun buldu
İstinaf, Hrant Dink davasındaki cezaları hukuka uygun buldu
Kaza kurşunuyla çocuğunun ölümüne neden olan baba serbest
Kaza kurşunuyla çocuğunun ölümüne neden olan baba serbest
KDK'den yatay geçişte yedek adaylar için mevzuat düzenlemesi tavsiyesi
KDK'den yatay geçişte yedek adaylar için mevzuat düzenlemesi tavsiyesi
Karakolda dayak atan polislere haksız tahrik indirimi
Karakolda dayak atan polislere haksız tahrik indirimi
Bayramda dönüş bileti bulamadı, işten kovuldu: Yargıtay'dan emsal karar
Bayramda dönüş bileti bulamadı, işten kovuldu: Yargıtay'dan emsal karar
Aspendos Arena Gösteri Merkezi için tahliye kararı
Aspendos Arena Gösteri Merkezi için tahliye kararı

Bu Habere Tepkiniz

Görevden uzaklaştırma kaydının MEBBİS'te tutulması hukuki midir?

Görevden uzaklaştırma kaydının MEBBİS'te tutulması hukuki midir?

Konya Bölge İdare Mahkemesi Dördüncü İdari Dava Dairesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü emrinde şube müdürü olarak görev yapan davacının MEBBİS-MEB, Ayrılma-Açık Süre İşlemi ekranındaki hizmet cetvelindeki görevden uzaklaştırma kaydının silinmesi talebinin reddini hukuka uygun bularak akis yöndeki mahkeme kararını bozdu.
4 aylık enflasyon rakamlarına göre memurların alacağı zam oranı

4 aylık enflasyon rakamlarına göre memurların alacağı zam oranı

Enflasyon Nisan ayında yüzde 7,25 çıktı. Memurlar için 4. aydan yüzde 24,21 enflasyon farkı oluştu.
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

https://www.kizilay.org.tr/ramazan/
Görevden alınan memur, ek gösterge farkının kesilmemesini isteyebilir mi?

Görevden alınan memur, ek gösterge farkının kesilmemesini isteyebilir mi?

Ek göstergeli görevden, ek göstergesiz veya daha düşük ek göstergeli göreve atama yapıldığında neden fark kesintisi yapılır? Görevden alınan memur, ek gösterge farkının kesilmemesini isteyebilir mi? Emeklilikte hangi ek göstergesi uygulanır?
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı

Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı

TÜİK enflasyon verisini açıkladı. Enflasyon nisanda yüzde 7,25 arttı, yıllık bazda ise yüzde 69,97 oldu.
MEB, uzman öğretmenlikteki yanlış uygulamalar için uyardı

MEB, uzman öğretmenlikteki yanlış uygulamalar için uyardı

Anayasa Mahkemesinin söz konusu kararından sonra toplamda 19.107 öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı verilmesi talebiyle idari davalar açmış ve bu davaların çoğunluğu idare aleyhine sonuçlanmıştır. Ancak, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun benzer bir konuya yönelik 28.03.2013 tarihli ve E.No: 2010/2397, K.No: 2013/1123 sayılı kararı sonrasında devam eden davalar, temyizde Bakanlığımız lehine sonuçlanmış ve mahkeme kararları doğrultusunda verilen 5.434 sertifika iptal edilmiştir.
1800 Komiser Yardımcısı terfi süresi sorununun çözülmesini talep ediyor

1800 Komiser Yardımcısı terfi süresi sorununun çözülmesini talep ediyor

Başpolislikten terfi eden 1800 Komiser Yardımcısı, Başpolislikten geçen hizmet sürelerinin terfi süresinden sayılmasını istiyor.
Askerlik süresinin bir kısmını borçlanmanın emeklilik yaşına etkisi

Askerlik süresinin bir kısmını borçlanmanın emeklilik yaşına etkisi

Askerlik süresinin tamamının borçlanılması zorunlu değildir. Emeklilik yaşına etki edecek bir kısmının borçlanılması yeterli olabilmektedir.
Danıştay'dan disiplin amirlerinin yetkilerine dair önemli karar!

Danıştay'dan disiplin amirlerinin yetkilerine dair önemli karar!

Danıştay Onikinci Dairesi, soruşturmacının kademe ilerlemesinin durdurulması cezası teklif etmesi halinde disiplin amirlerinin dosyayı disiplin kurullarına sevk etmesi gerektiği, doğrudan başkaca bir alt ceza vermek suretiyle işlem tesis etmelerinin mevzuata aykırı olduğuna hükmetti!
1 yıldan az süreler için de emekli ikramiyesi ödenmeli

1 yıldan az süreler için de emekli ikramiyesi ödenmeli

Memurlara ödenen emekli ikramiyesi usul ve esasları ile işçilere ödenen kıdem tazminatı usul ve esasları farklıdır. Memurlar, hizmet yapmalarına rağmen 1 yıldan az sürelerine emekli ikramiyesi alamıyorlar.
BDDK, 20 uzman yardımcısı alacak

BDDK, 20 uzman yardımcısı alacak

BDDK, 20 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 13 mayıs 2022
Geçersiz engelli sağlık raporu iddiasında sonuç çıktı

Geçersiz engelli sağlık raporu iddiasında sonuç çıktı

Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğünce, geçersiz engelli sağlık raporuyla atandığı tespit edilen Gökhan Özdemir hakkındaki hukuki süreç tamamlandı. İddiaya konu olan ve raporun farklı hastanelerden alındığı gerekçe gösterilerek işten çıkarılan Özdemir, Yozgat İdare Mahkemesi kararıyla yeniden görevine dönebilecek.
Sayıştay 25 denetçi yardımcısı alacak

Sayıştay 25 denetçi yardımcısı alacak

Sayıştay 25 denetçi yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 26 mayıs 2022
Karaciğeri yenileyen besinler...

Karaciğeri yenileyen besinler...

Vücudun önemli organlarından biri olan karaciğer hakkında bilinmesi gerekenler nelerdir? Çeşitli sebeplerden ötürü yağlanan ya da toksinlenen karaciğer kendini yenilemesi için dış besinlere ihtiyaç duyar.