Bakan Kirişçi: Bizi doyuracak olan eli öpülesi üreticilerimiz

USK'dan çiğ süte 180 kuruş zam
USK'dan çiğ süte 180 kuruş zam
Bakan Soylu yanıtladı: Kaç Suriyeli, Türk vatandaşı oldu?
Bakan Soylu yanıtladı: Kaç Suriyeli, Türk vatandaşı oldu?
Sağlık çalışanlarıyla ilgili düzenleme mayısta TBMM'ye sunulacak
Sağlık çalışanlarıyla ilgili düzenleme mayısta TBMM'ye sunulacak
AYM, HDP'nin kapatılması davasında ek delilleri inceleyecek
AYM, HDP'nin kapatılması davasında ek delilleri inceleyecek
151 bin suç eşyası emanette: 2 savcı, 1 müdür, 27 personel görev yapıyor
151 bin suç eşyası emanette: 2 savcı, 1 müdür, 27 personel görev yapıyor
43 ilin geçiş güzergahında bayram bilançosu belli oldu
43 ilin geçiş güzergahında bayram bilançosu belli oldu
Nisan'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Nisan'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Babalarının kabrini 67 yıl sonra Konya Şehitliği'nde buldular
Babalarının kabrini 67 yıl sonra Konya Şehitliği'nde buldular
Meteorolojiden 3 il için kuvvetli yağış uyarısı
Meteorolojiden 3 il için kuvvetli yağış uyarısı
Bursa'da trafik polisinden takdir toplayan hareket
Bursa'da trafik polisinden takdir toplayan hareket
'Maganda kurşunu' isabet eden zurnacı gösteri esnasında öldü
'Maganda kurşunu' isabet eden zurnacı gösteri esnasında öldü
Karakolda dayak atan polislere haksız tahrik indirimi
Karakolda dayak atan polislere haksız tahrik indirimi
Yüksek çıkan enflasyona Memur-Sen'den öneri: Eşel-mobil şart!
Yüksek çıkan enflasyona Memur-Sen'den öneri: Eşel-mobil şart!
Altının gramı yeniden 900 TL üzerine çıktı
Altının gramı yeniden 900 TL üzerine çıktı
Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu
Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu
Motorine zam otogaza indirim geliyor
Motorine zam otogaza indirim geliyor
O tarihte tüm kısıtlamalar kaldırılabilir!
O tarihte tüm kısıtlamalar kaldırılabilir!
12 defa uzatılmıştı...80 bin mahkum cezaevine dönecek
12 defa uzatılmıştı...80 bin mahkum cezaevine dönecek
Bakan Koca'dan sağlıkçılara müjde: Sonuç çok yakın!
Bakan Koca'dan sağlıkçılara müjde: Sonuç çok yakın!
Almanya'dan FETÖ'ye resmi destek
Almanya'dan FETÖ'ye resmi destek
Gönüllü geri dönüş böyle olacak: Konut ve iş imkanı
Gönüllü geri dönüş böyle olacak: Konut ve iş imkanı
Erzurum'da tabelalı paylaşım yapan öğretmenler açığa alındı
Erzurum'da tabelalı paylaşım yapan öğretmenler açığa alındı
4 üniversite 144 Akademik personel almak için ilana çıktı
4 üniversite 144 Akademik personel almak için ilana çıktı
DYK ortak sınavlarının yapılacağı tarih belli oldu
DYK ortak sınavlarının yapılacağı tarih belli oldu
43 ilin geçiş güzergahında trafik durma noktasına geldi
43 ilin geçiş güzergahında trafik durma noktasına geldi
Fed faiz artırdı; dolar geriledi, altın yükseldi
Fed faiz artırdı; dolar geriledi, altın yükseldi
Şehit oğlunun cenaze namazını kıldırdı
Şehit oğlunun cenaze namazını kıldırdı
Fed faiz kararını açıkladı
Fed faiz kararını açıkladı
Turizm sezonu başladı: 5-6 bin TL'ye çalışacak eleman bulunamıyor
Turizm sezonu başladı: 5-6 bin TL'ye çalışacak eleman bulunamıyor
Vaka ve vefat sayısı düşüyor
Vaka ve vefat sayısı düşüyor
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Kirişçi: Bizi doyuracak olan eli öpülesi üreticilerimiz

Bakan Kirişci, "Ben çiftçi çocuğuyum demeye utanan bir toplum haline gelmiştik ama bir anda gördük ki cebimizde paramız, masamızın üzerinde teknoloji var ama bu bizi doyurmuyor. Bizi doyuracak olan bu ülkenin eli öpülesi üreticilerimiz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Mayıs 2022 18:34
Yazdır
Bakan Kirişçi: Bizi doyuracak olan eli öpülesi üreticilerimiz

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla başlayan süreçte Türkiye'nin coğrafi üstünlüğünün büyük önem kazandığını bildirdi.

Kirişci, Bayındır Belediyesi tarafından düzenlenen "Bayındır 23. Uluslararası Çiçek Festivali" açılış kurdelesini kesti.

Festival alanını gezen Kirişci, çiçek ve fide satışı gerçekleştiren esnafla sohbet etti. Kirişci, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü standını da ziyaret edip, vatandaşlara fide hediye etti.

Kirişci, daha sonra şehir stadında vatandaşlara seslendi.

Konuşmasında çiçek festivaline katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kirişci, sektörün her geçen yıl büyüdüğünü, Türkiye'nin geçen yıl çiçek ihracatından elde ettiği geliri 121 milyon dolara yükselttiğini belirtti.

Türkiye'nin çiçek ihracatçısı bir ülke olduğunu kaydeden Kirişci, "Yapmış dolduğumuz ihracatta, miktar olarak artış ile rakamsal ihracatı karşılığı olan oran birbirinden farklı. Yani ihracat miktarı ton bazında artış gösterirken ondan çok daha fazla bir döviz getirisi elde edebiliyoruz. Bu da katma değeri yüksek olan ürünlere veya bu ürünleri daha iyi pazarlara satabildiğimizin bir göstergesidir." dedi.

- "Fırsat değerlendirilmeli"

Türkiye'nin jeostratejik avantajına da değinen Kirişci, şöyle devam etti:

"Pandemi ile başlayıp daha sonra Rusya-Ukrayna savaşıyla devam eden süreçte ülkemizin sahip olduğu jeostratejik üstünlük bir anda ortaya çıktı. Bugün bizim ihracat ve dış ticaret noktasında en büyük pazarımız olan Avrupa'nın hemen yanı başımızda bulunuyor olması bize çok büyük bir lojistik avantaj sağlıyor. Çin, Afrika'nın bazı ülkeleri ve Güney Amerika ülkeleri dünyada çiçek sektöründe belirleyici ülkelerdi ama enerjideki, lojistikteki anormal artışlar, bu ülkelerle bizim durumumuz mukayese edildiğinde, öncelikle Avrupa ve savaş nedeniyle ambargoya, birtakım yaptırımlara muhatap olan Rusya için önemli bir tedarikçi ülke konumuna getirdi. Ben bu fırsatın değerlendirilmesi gerektiğini her vesileyle dile getiriyorum ama çiçek konusunda bunun altını bir kez daha çizmek istiyorum."

- "Biz büyük bir beladan, musibetten kurtulduk"

Ukrayna-Rusya savaşında Türkiye'nin doğru bir politika izlediğini kaydeden Kirişci, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında ülke olarak izlediğimizin dış politikada birini diğerine tercih eden bir anlayış yerine 'Her ikisi de bizim komşu ve dost ülkemiz' diyerek bir duruş sergiledik. Şayet bunun yerine bir taraftar mantığıyla bu ülkelerden birisini kendimize desteklenmesi gereken bir ülke olarak seçseydik, bu iki ülkeden sonra yani Rusya ve Ukrayna'dan sonra bu savaştan zarar gören üçüncü ülke de biz olurduk. Bu manada Sayın Cumhurbaşkanımıza ve devletimize ne kadar müteşekkir olsak azdır. Biz büyük bir beladan, musibetten kurtulduk."

- "Bizi doyuracak olan eli öpülesi üreticilerimiz"

Bu dönemde tarımın öneminin daha iyi anlaşıldığını da vurgulayan Kirişci, "Ben çiftçi çocuğuyum demeye utanan bir toplum haline gelmiştik ama bir anda gördük ki cebimizde paramız, masamızın üzerinde teknoloji var ama bu bizi doyurmuyor. Bizi doyuracak olan bu ülkenin eli öpülesi üreticilerimiz." dedi.

KAPAT [X]

Türkiye'deki çiçek üretiminin yüzde 30'unun İzmir'den sağlandığını aktaran Kirişci, sadece çiçekçilikte değil, tarımın diğer alanlarında da İzmir'in ilk 10'da yer aldığını bildirdi.

- "Yenilenebilir enerji"

AB Yeşil Mutabakat sürecine değinen Kirişci, sürece tarımın da uyumlu hale getirilmesi gerektiğine işaret etti.

"Yenilenebilir enerji" konusuna da dikkati çeken Kirişci, üretim için harcanan enerjinin sertifikalandırılacağını kaydederek, şunları kaydetti:

"Adına ne dersek diyelim 'yenilenebilir', 'temiz', 'yeşil' enerjiyle üretim yaptığımızı belgeleyeceğiz. Kullandığımız bütün kimyasallar noktasında çevreci olduğumuzu, tarımsal atıkları mutlaka ayrıştırdığımızı, çalışanlarımızla ilgili her türlü uluslararası sözleşmelerin gereğini yerine getirdiğimizi belgelemek zorundayız. Evet Türkiye AB'ye ve Avrupa'ya tedarik noktasında bir lojistik üstünlüğe sahip. Doğrudur ama bunların gereklerini de bu manada bir kez daha çiçek üreticimiz, düşünmek zorunda. Yani sertifikalı, belgeli üretim. Yani iş ve işlemleri kayıt altına alınmış bir üretimi başarmak durumundayız."

- "Bakanlığımız milletimizin, üreticilerimizin hizmetinde"

Bayındır Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin tescillendiğini kaydeden Kirişci, buranın kısa sürede tamamlanacağını belirtti.

Sektöre her zaman destek verdiklerini bildiren Kirişci, şöyle konuştu:

"Özellikle gerek yatırım gerekse işletme kredileri noktasında mutlaka bilginiz vardır ama daha önce buralarda yüzde 50 sübvansiyonlu kullandırmış olduğumuz kredilerin limitlerini 10 milyondan 15 milyona çıkardık. Desteklemeler konusunda sektörle biz her zaman bir arada olacağız. Bakanlık olarak biz sadece tarım değil, orman da bizim. Tarım ve Orman Bakanlığı gibi 150 bine yakın çalışanı olan ormanla ilgili de çok büyük bir organizasyonumuz genel müdürlüğümüz var. Yine suyun yönetiminden sorumlu DSİ var. 32 genel müdürlüğümüz ve birimimiz bizim bakanlığımız bünyesindedir. Bunların tamamının bendeniz de dahil milletimizin, üreticilerimizin, çiftçilerimizin hizmetinde olduğunu belirtiyorum."

- Diğer konuşmalar

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de Çiçek Festivali'ne katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İzmir'in tarımda birçok birinciliğinin bulunduğunu aktaran Köşger, kentin bu alanda potansiyelinin yüksek olduğunu kaydederek, "Daha da iyi hale gelecek. İzmir potansiyelini katlayarak, büyüterek devam edecek." diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise festivalin hayırlı olmasını diledi. Dağ, "Pandemi nedeniyle festivale ara vermek zorunda kaldık. Bayındır Çiçek Festivali ile biz baharın, Hıdırellez'in geldiğini anlarız. 2 yıldır baharın, Hıdırellez'in geldiğini bir türlü anlayamadık. İnşallah pandemi geride kaldı." dedi.

Programa, AK Parti İzmir milletvekilleri Cemal Bekle ve Yaşar Kırkpınar, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kirişci, daha sonra Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen'i makamında ziyaret edip, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Bakan Soylu yanıtladı: Kaç Suriyeli, Türk vatandaşı oldu?
Bakan Soylu yanıtladı: Kaç Suriyeli, Türk vatandaşı oldu?
Sağlık çalışanlarıyla ilgili düzenleme mayısta TBMM'ye sunulacak
Sağlık çalışanlarıyla ilgili düzenleme mayısta TBMM'ye sunulacak
Türkiye'nin Sesi Partisinin amblemi değişti
Türkiye'nin Sesi Partisinin amblemi değişti
AK Parti, 3 Haziran'da kampa giriyor
AK Parti, 3 Haziran'da kampa giriyor
Binali Yıldırım, ailesi tarafından yaptırılan camii ve külliye temel atma töreninde konuştu
Binali Yıldırım, ailesi tarafından yaptırılan camii ve külliye temel atma töreninde konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ramazan mesaisi yoğun geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ramazan mesaisi yoğun geçti

Bu Habere Tepkiniz

Görevden uzaklaştırma kaydının MEBBİS'te tutulması hukuki midir?

Görevden uzaklaştırma kaydının MEBBİS'te tutulması hukuki midir?

Konya Bölge İdare Mahkemesi Dördüncü İdari Dava Dairesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü emrinde şube müdürü olarak görev yapan davacının MEBBİS-MEB, Ayrılma-Açık Süre İşlemi ekranındaki hizmet cetvelindeki görevden uzaklaştırma kaydının silinmesi talebinin reddini hukuka uygun bularak akis yöndeki mahkeme kararını bozdu.
4 aylık enflasyon rakamlarına göre memurların alacağı zam oranı

4 aylık enflasyon rakamlarına göre memurların alacağı zam oranı

Enflasyon Nisan ayında yüzde 7,25 çıktı. Memurlar için 4. aydan yüzde 24,21 enflasyon farkı oluştu.
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

https://www.kizilay.org.tr/ramazan/
Görevden alınan memur, ek gösterge farkının kesilmemesini isteyebilir mi?

Görevden alınan memur, ek gösterge farkının kesilmemesini isteyebilir mi?

Ek göstergeli görevden, ek göstergesiz veya daha düşük ek göstergeli göreve atama yapıldığında neden fark kesintisi yapılır? Görevden alınan memur, ek gösterge farkının kesilmemesini isteyebilir mi? Emeklilikte hangi ek göstergesi uygulanır?
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı

Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı

TÜİK enflasyon verisini açıkladı. Enflasyon nisanda yüzde 7,25 arttı, yıllık bazda ise yüzde 69,97 oldu.
MEB, uzman öğretmenlikteki yanlış uygulamalar için uyardı

MEB, uzman öğretmenlikteki yanlış uygulamalar için uyardı

Anayasa Mahkemesinin söz konusu kararından sonra toplamda 19.107 öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı verilmesi talebiyle idari davalar açmış ve bu davaların çoğunluğu idare aleyhine sonuçlanmıştır. Ancak, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun benzer bir konuya yönelik 28.03.2013 tarihli ve E.No: 2010/2397, K.No: 2013/1123 sayılı kararı sonrasında devam eden davalar, temyizde Bakanlığımız lehine sonuçlanmış ve mahkeme kararları doğrultusunda verilen 5.434 sertifika iptal edilmiştir.
1800 Komiser Yardımcısı terfi süresi sorununun çözülmesini talep ediyor

1800 Komiser Yardımcısı terfi süresi sorununun çözülmesini talep ediyor

Başpolislikten terfi eden 1800 Komiser Yardımcısı, Başpolislikten geçen hizmet sürelerinin terfi süresinden sayılmasını istiyor.
Askerlik süresinin bir kısmını borçlanmanın emeklilik yaşına etkisi

Askerlik süresinin bir kısmını borçlanmanın emeklilik yaşına etkisi

Askerlik süresinin tamamının borçlanılması zorunlu değildir. Emeklilik yaşına etki edecek bir kısmının borçlanılması yeterli olabilmektedir.
Danıştay'dan disiplin amirlerinin yetkilerine dair önemli karar!

Danıştay'dan disiplin amirlerinin yetkilerine dair önemli karar!

Danıştay Onikinci Dairesi, soruşturmacının kademe ilerlemesinin durdurulması cezası teklif etmesi halinde disiplin amirlerinin dosyayı disiplin kurullarına sevk etmesi gerektiği, doğrudan başkaca bir alt ceza vermek suretiyle işlem tesis etmelerinin mevzuata aykırı olduğuna hükmetti!
1 yıldan az süreler için de emekli ikramiyesi ödenmeli

1 yıldan az süreler için de emekli ikramiyesi ödenmeli

Memurlara ödenen emekli ikramiyesi usul ve esasları ile işçilere ödenen kıdem tazminatı usul ve esasları farklıdır. Memurlar, hizmet yapmalarına rağmen 1 yıldan az sürelerine emekli ikramiyesi alamıyorlar.
BDDK, 20 uzman yardımcısı alacak

BDDK, 20 uzman yardımcısı alacak

BDDK, 20 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 13 mayıs 2022
Geçersiz engelli sağlık raporu iddiasında sonuç çıktı

Geçersiz engelli sağlık raporu iddiasında sonuç çıktı

Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğünce, geçersiz engelli sağlık raporuyla atandığı tespit edilen Gökhan Özdemir hakkındaki hukuki süreç tamamlandı. İddiaya konu olan ve raporun farklı hastanelerden alındığı gerekçe gösterilerek işten çıkarılan Özdemir, Yozgat İdare Mahkemesi kararıyla yeniden görevine dönebilecek.
Sayıştay 25 denetçi yardımcısı alacak

Sayıştay 25 denetçi yardımcısı alacak

Sayıştay 25 denetçi yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 26 mayıs 2022
Karaciğeri yenileyen besinler...

Karaciğeri yenileyen besinler...

Vücudun önemli organlarından biri olan karaciğer hakkında bilinmesi gerekenler nelerdir? Çeşitli sebeplerden ötürü yağlanan ya da toksinlenen karaciğer kendini yenilemesi için dış besinlere ihtiyaç duyar.