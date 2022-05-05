Kaza sonrası kendisine tepki gösterenlere palayla saldırıp, ateş açtı

Bazı otoyollarda hız sınırı artırılıyor
Bazı otoyollarda hız sınırı artırılıyor
Serin ve yağışlı hava, ne zamana kadar devam edecek?
Serin ve yağışlı hava, ne zamana kadar devam edecek?
Birçok ilden mayıs ayında kar haberi geldi
Birçok ilden mayıs ayında kar haberi geldi
Binali Yıldırım'dan 3600 ek gösterge açıklaması
Binali Yıldırım'dan 3600 ek gösterge açıklaması
Vaka sayıları açıklandı: 1253 yeni vaka, 11 vefat
Vaka sayıları açıklandı: 1253 yeni vaka, 11 vefat
Bakan Nebati'den enflasyon rakamlarına ilişkin açıklama
Bakan Nebati'den enflasyon rakamlarına ilişkin açıklama
Bu cezaevi 10 yıldır fabrika gibi üretim yapıyor
Bu cezaevi 10 yıldır fabrika gibi üretim yapıyor
USK'dan çiğ süte 180 kuruş zam
USK'dan çiğ süte 180 kuruş zam
Bakan Soylu yanıtladı: Kaç Suriyeli, Türk vatandaşı oldu?
Bakan Soylu yanıtladı: Kaç Suriyeli, Türk vatandaşı oldu?
Sağlık çalışanlarıyla ilgili düzenleme mayısta TBMM'ye sunulacak
Sağlık çalışanlarıyla ilgili düzenleme mayısta TBMM'ye sunulacak
AYM, HDP'nin kapatılması davasında ek delilleri inceleyecek
AYM, HDP'nin kapatılması davasında ek delilleri inceleyecek
151 bin suç eşyası emanette: 2 savcı, 1 müdür, 27 personel görev yapıyor
151 bin suç eşyası emanette: 2 savcı, 1 müdür, 27 personel görev yapıyor
43 ilin geçiş güzergahında bayram bilançosu belli oldu
43 ilin geçiş güzergahında bayram bilançosu belli oldu
Nisan'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Nisan'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Babalarının kabrini 67 yıl sonra Konya Şehitliği'nde buldular
Babalarının kabrini 67 yıl sonra Konya Şehitliği'nde buldular
Meteorolojiden 3 il için kuvvetli yağış uyarısı
Meteorolojiden 3 il için kuvvetli yağış uyarısı
Bursa'da trafik polisinden takdir toplayan hareket
Bursa'da trafik polisinden takdir toplayan hareket
'Maganda kurşunu' isabet eden zurnacı gösteri esnasında öldü
'Maganda kurşunu' isabet eden zurnacı gösteri esnasında öldü
Karakolda dayak atan polislere haksız tahrik indirimi
Karakolda dayak atan polislere haksız tahrik indirimi
Yüksek çıkan enflasyona Memur-Sen'den öneri: Eşel-mobil şart!
Yüksek çıkan enflasyona Memur-Sen'den öneri: Eşel-mobil şart!
Altının gramı yeniden 900 TL üzerine çıktı
Altının gramı yeniden 900 TL üzerine çıktı
Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu
Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu
Motorine zam otogaza indirim geliyor
Motorine zam otogaza indirim geliyor
O tarihte tüm kısıtlamalar kaldırılabilir!
O tarihte tüm kısıtlamalar kaldırılabilir!
12 defa uzatılmıştı...80 bin mahkum cezaevine dönecek
12 defa uzatılmıştı...80 bin mahkum cezaevine dönecek
Bakan Koca'dan sağlıkçılara müjde: Sonuç çok yakın!
Bakan Koca'dan sağlıkçılara müjde: Sonuç çok yakın!
Almanya'dan FETÖ'ye resmi destek
Almanya'dan FETÖ'ye resmi destek
Gönüllü geri dönüş böyle olacak: Konut ve iş imkanı
Gönüllü geri dönüş böyle olacak: Konut ve iş imkanı
Erzurum'da tabelalı paylaşım yapan öğretmenler açığa alındı
Erzurum'da tabelalı paylaşım yapan öğretmenler açığa alındı
4 üniversite 144 Akademik personel almak için ilana çıktı
4 üniversite 144 Akademik personel almak için ilana çıktı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Kaza sonrası kendisine tepki gösterenlere palayla saldırıp, ateş açtı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, iki otomobilin karıştığı hasarlı trafik kazasının ardından sürücüler arasında çıkan tartışma, mahallelinin de karışmasıyla arbedeye dönüştü. Sürücülerden biri, kendisini bağırmaması yönünde uyaran mahalleliden 2 kişiye önce palayla saldırdı, ardından da belindeki tabancayı çıkartıp ateş etti. Ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaynak : DHA
Eklenme : 05 Mayıs 2022 22:07
Yazdır
Kaza sonrası kendisine tepki gösterenlere palayla saldırıp, ateş açtı

Olay, Mesudiye Mahallesi Harman Sokakta meydana geldi. Hakan Kurt (36) yönetimindeki 43 RK 702 otomobil, Samet Turan (37) yönetimindeki 16 KNH 10 plakalı otomobile çarptı. Hasarlı kazanın ardından sürücüler arasında tartışma çıktı.

ÖNCE PALA İLE SALDIRDI, SONRA ATEŞ AÇTI

Tartışmayı duyarak evlerinden sokağa çıkan Mustafa Yüncü (40) ve Yusuf Mutlu (39), bağıran sürücü Hakan Kurt'a tepki gösterdi. Hakan Kurt, kendisini bağırmaması için uyaran Mustafa Yüncü ve Yusuf Mutlu'ya önce otomobilinde bulunan palayla saldırdı, ardından da belindeki tabancayı çıkarıp kurşun yağdırdı. Mermilerin isabet ettiği Yüncü ve Mutlu kanlar içerisinde kalırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddi olduğu öğrenilirken, kaçan sürücü Hakan Kurt ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Gaziantep'te bir günde ikinci hurdacı cinayeti
Gaziantep'te bir günde ikinci hurdacı cinayeti
Hayvan otlatma kavgası kanlı bitti: 1 ölü
Hayvan otlatma kavgası kanlı bitti: 1 ölü
Pınar Gültekin'in annesine tehdit ve hakaretten iddianame hazırlandı
Pınar Gültekin'in annesine tehdit ve hakaretten iddianame hazırlandı
İstanbul'da 449 göçmen daha yakalandı
İstanbul'da 449 göçmen daha yakalandı
Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 1 tutuklama
Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 1 tutuklama
Eski iş yerini basıp patronunu vurdu, kaçarken de 2 kişiyi yaraladı
Eski iş yerini basıp patronunu vurdu, kaçarken de 2 kişiyi yaraladı

Bu Habere Tepkiniz

Polis akademisinde yüksek lisans kaydının silinmesine son noktayı İDDK koydu

Polis akademisinde yüksek lisans kaydının silinmesine son noktayı İDDK koydu

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Polis Akademisi Başkanlığı .....Enstitüsü Uluslararası Güvenlik Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans programın öngörülen azami süre (6 yarı yıl) içerisinde tamamlayamadığı için ilişik kesmeyi hukuka uygun buldu
Görevden uzaklaştırma kaydının MEBBİS'te tutulması hukuki midir?

Görevden uzaklaştırma kaydının MEBBİS'te tutulması hukuki midir?

Konya Bölge İdare Mahkemesi Dördüncü İdari Dava Dairesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü emrinde şube müdürü olarak görev yapan davacının MEBBİS-MEB, Ayrılma-Açık Süre İşlemi ekranındaki hizmet cetvelindeki görevden uzaklaştırma kaydının silinmesi talebinin reddini hukuka uygun bularak akis yöndeki mahkeme kararını bozdu.
Sayın Cumhurbaşkanımıza açık mektup

Sayın Cumhurbaşkanımıza açık mektup
4 aylık enflasyon rakamlarına göre memurların alacağı zam oranı

4 aylık enflasyon rakamlarına göre memurların alacağı zam oranı

Enflasyon Nisan ayında yüzde 7,25 çıktı. Memurlar için 4. aydan yüzde 24,21 enflasyon farkı oluştu.
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

https://www.kizilay.org.tr/ramazan/
Görevden alınan memur, ek gösterge farkının kesilmemesini isteyebilir mi?

Görevden alınan memur, ek gösterge farkının kesilmemesini isteyebilir mi?

Ek göstergeli görevden, ek göstergesiz veya daha düşük ek göstergeli göreve atama yapıldığında neden fark kesintisi yapılır? Görevden alınan memur, ek gösterge farkının kesilmemesini isteyebilir mi? Emeklilikte hangi ek göstergesi uygulanır?
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı

Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı

TÜİK enflasyon verisini açıkladı. Enflasyon nisanda yüzde 7,25 arttı, yıllık bazda ise yüzde 69,97 oldu.
MEB, uzman öğretmenlikteki yanlış uygulamalar için uyardı

MEB, uzman öğretmenlikteki yanlış uygulamalar için uyardı

Anayasa Mahkemesinin söz konusu kararından sonra toplamda 19.107 öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı verilmesi talebiyle idari davalar açmış ve bu davaların çoğunluğu idare aleyhine sonuçlanmıştır. Ancak, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun benzer bir konuya yönelik 28.03.2013 tarihli ve E.No: 2010/2397, K.No: 2013/1123 sayılı kararı sonrasında devam eden davalar, temyizde Bakanlığımız lehine sonuçlanmış ve mahkeme kararları doğrultusunda verilen 5.434 sertifika iptal edilmiştir.
1800 Komiser Yardımcısı terfi süresi sorununun çözülmesini talep ediyor

1800 Komiser Yardımcısı terfi süresi sorununun çözülmesini talep ediyor

Başpolislikten terfi eden 1800 Komiser Yardımcısı, Başpolislikten geçen hizmet sürelerinin terfi süresinden sayılmasını istiyor.
Askerlik süresinin bir kısmını borçlanmanın emeklilik yaşına etkisi

Askerlik süresinin bir kısmını borçlanmanın emeklilik yaşına etkisi

Askerlik süresinin tamamının borçlanılması zorunlu değildir. Emeklilik yaşına etki edecek bir kısmının borçlanılması yeterli olabilmektedir.
BDDK, 20 uzman yardımcısı alacak

BDDK, 20 uzman yardımcısı alacak

BDDK, 20 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 13 mayıs 2022
Geçersiz engelli sağlık raporu iddiasında sonuç çıktı

Geçersiz engelli sağlık raporu iddiasında sonuç çıktı

Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğünce, geçersiz engelli sağlık raporuyla atandığı tespit edilen Gökhan Özdemir hakkındaki hukuki süreç tamamlandı. İddiaya konu olan ve raporun farklı hastanelerden alındığı gerekçe gösterilerek işten çıkarılan Özdemir, Yozgat İdare Mahkemesi kararıyla yeniden görevine dönebilecek.
Sayıştay 25 denetçi yardımcısı alacak

Sayıştay 25 denetçi yardımcısı alacak

Sayıştay 25 denetçi yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 26 mayıs 2022
Karaciğeri yenileyen besinler...

Karaciğeri yenileyen besinler...

Vücudun önemli organlarından biri olan karaciğer hakkında bilinmesi gerekenler nelerdir? Çeşitli sebeplerden ötürü yağlanan ya da toksinlenen karaciğer kendini yenilemesi için dış besinlere ihtiyaç duyar.