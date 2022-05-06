Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı-Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar ve Kütahya'nın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta Karadeniz ile Sinop, Bartın, Kastamonu, Artvin, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Muş, Erzurum, Kars, Ardahan, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Diyarbakır ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinde kuzey yönünden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın; genellikle kuzey, Doğu Anadolu'nun doğusunda güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Orta Karadeniz ile, Sinop, Bartın, Kastamonu, Artvin, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Muş, Erzurum, Kars, Ardahan, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Diyarbakır ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.