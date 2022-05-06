SİHA'lara iki ülkeden daha yakın takip

Libya'da, TSK'nın Suriye ve Kuzey Irak'ta yürüttüğü operasyonlarda, Karabağ ve Ukrayna'da 'denge değiştirici' unsur olarak sahneye çıkan yerli silah Bayraktar TB2 SİHA, Latin Amerika ülkelerinden Uruguay ve Ekvador'un da takibine girdi. Altı ülkeyi kapsayan Latin Amerika turunu geçtiğimiz günlerde tamamlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika ülkelerinin Türk İHA ve SİHA'ları ile yakından ilgilendiğini söyledi. Çavuşoğlu "Savunma sanayimizle ilgililer. SİHA'lar yakından takip ediliyor, bir 'oyun değiştirici' olarak görülüyor" ifadelerini kullandı. Baykar tarafından geliştirilen milli SİHA Bayraktar TB2, Libya, Katar, Etiyopya, Ukrayna ve Azerbaycan tarafından aktif olarak kullanılıyor. Yerli sisteme; Macaristan, Bulgaristan, Sırbistan, Arnavutluk, Slovakya, Letonya, Fas, Malezya, Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Pakistan ve Irak da yoğun bir ilgi gösterirken, Bayraktar TB2 SİHA bu yıl içinde Polonya'ya ihraç edilecek.

REKORLARLA TARİHE GEÇTİ

Bayraktar TB2 SİHA, Kuveyt'te katıldığı demo uçuşunda yüksek sıcaklık ve kum fırtınası gibi zorlu coğrafi ve iklim şartlarında tam 27 saat 3 dakika kesintisiz uçarak rekor kırdı. Milli SİHA'lar Katar, Suriye, Ukrayna ve Karabağ'da karşılaştığı çöl sıcağı, dondurucu soğuk, kar ve fırtına gibi tüm olumsuz hava şartlarında görev yaptı. Türk havacılık tarihinde taktik sınıfta 27 saat 3 dakika ile en uzun havada kalış süresi ve 27 bin 30 feet yükseklikle Türkiye irtifa rekorunu kıran milli SİHA, 400 bin saatlik uçuşla birlikte Türk havacılık tarihine geçti. Milli SİHA ayrıca, en uzun süre başarıyla Türkiye'ye hizmet eden hava aracı unvanına sahip.

ULUSLARARASI ÖDÜL

ASELSAN, TUSAŞ ve Sikorsky tarafından yürütülen Türk Genel Maksat Helikopter Programı, helikopter teknolojilerinden uluslararası bir ödüle değer bulundu. İlk uçuşu Eylül 2021'de gerçekleşen helikopterin teslimatlarına yıl sonunda başlanması hedefleniyor.

Selçuk Böke