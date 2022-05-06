1 kişinin öldüğü silahlı kavgada zanlı tutuklandı
Kilis'in Musabeyli ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, iki kişi yaralandı. Olayın ardından yakalanan zanlı tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 06 Mayıs 2022 18:06
Yedigöz köyünde aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.E. av tüfeğiyle açtığı ateşle H.T, M.T. ve E.T'yi yaraladı.
112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan H.T. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ve polis ekipleri hastanede geniş güvenlik önlemi aldı.
Olayın ardından kaçan ve jandarma ekiplerince gözaltına alınan H.E, işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız