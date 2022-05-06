Dolar yükselişte, 14,90 TL'den işlem görüyor

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışına göre yüzde 0,9 artışla 14,8646'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 14,8990 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 azalışla 15,6470'den, sterlin/TL yüzde 0,2 değer kaybıyla 18,3330'dan satılıyor.

Dolar endeksi, bugün Aralık 2002'den beri gördüğü en yüksek seviye olan 104,1'i test etmesinin ardından önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 103,9 seviyesinde dengelendi. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,3 azalışla 1,0511 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelede başarısız olabileceği ve daha şahin politikaların gerekebileceği endişesiyle piyasalarda risk iştahının azaldığını ve dolar talebinin arttığını bildirdi.

Bugün gözlerin ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildiğini aktaran analistler, ABD'de halihazırda oldukça güçlü bir iş gücü piyasası bulunduğunu ve raporda iş gücü piyasasına ilişkin son durumla birlikte ücretlerdeki değişimin de yakından takip edileceğini ifade etti.