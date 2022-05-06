Sağlıksız yaşam tarzı alzaymır riskini iki kat artırıyor

- Yurt dışında yapılan bilimsel araştırma ile sağlıksız yaşam tarzının 65 yaş üstündeki kişilerde alzaymır riskini yaklaşık iki kat artırdığı belirlendi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Geriatri Bilim Dalı Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet İlkin Naharcı, ileri yaş grubunda görülen alzaymır hastalığına ilişkin yapılan yeni bir araştırmanın sonuçlarına ilişkin AA muhabirine bilgi verdi.

Alzaymır tedavisinde tam düzelme ya da "şifa" sağlayacak bir tedavinin henüz bulunmadığının altını çizen Naharcı, bu nedenle hastalığın kişinin yaşam tarzının düzenlenmesiyle önlenmesi ve yavaşlatılmasına ilişkin yeni bilimsel çalışmalar olduğunu ifade etti.

Naharcı, ortalama yaşam süresinin artışıyla gelecekte bilişsel bozukluk ve alzaymır gelişme riskinin artmasının öngörüldüğüne dikkati çekti.

Bilim insanlarınca, sonuçları British Medical Journal Dergisi'nde yayımlanan araştırmada, 65 yaş üstü bireylerin yaşam tarzlarının ömürlerinin geri kalan süresi üzerindeki etkisinin ele alındığını anlatan Naharcı, araştırmaya alınan yaklaşık 2 bin 500 kişinin sağlıklı yaşam tarzlarına göre değerlendirildiğini söyledi.

- "Sağlıklı yaşam tarzı skorunu oluşturan 5 faktör belirlendi"

Naharcı, araştırmanın sonuçlarına göre, sağlıklı yaşam tarzını daha yoğun uygulayanların, daha uzun süre yaşadığı ve ömürlerinin geri kalan kısmında alzaymır hastalığına daha az yakalandığının ortaya konduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Naharcı, araştırmada öne çıkan sonuçlara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Araştırmada, Akdeniz tipi diyetle beslenmek, haftada 150 dakika yapılan orta ve yüksek şiddette fiziksel aktivite, hafıza güçlendirici aktivitelere iştirak etmek, sigara ve alkol içmemek sağlıklı yaşam tarzı skorunu oluşturan 5 faktör olarak belirlendi. Bu faktörlerden 4 veya 5'ini sağlayabilenlerin sağlıklı, en fazla birini sağlayabilenlerin ise sağlıksız yaşam tarzında olduğu düşünüldüğünde, sağlıklı yaşam tarzına sahip olan kadınların olmayanlara göre 65 yaşından itibaren ortalama 3,1 yıl daha fazla yaşadığı görüldü.

Yine 65 yaşından itibaren sağlıklı yaşam tarzına sahip kadınların sadece yüzde 10'u hayatının geri kalanında alzaymır hastalığına yakalanırken, bu oranın sağlıklı yaşam tarzını sağlayamayanlarda yüzde 19'a çıktığı tespit edildi. 65 yaşından itibaren, alzaymır hastalığı olmayan kadınlarda sağlıklı yaşam tarzını sağlayanların 21,5 yıl daha yaşadığı görülürken, sağlayamayanların 17 yıl daha yaşadığı ortaya kondu."

Araştırmada, sağlıklı yaşam tarzına sahip olan erkeklerin olmayanlara göre 5,7 yıl daha fazla yaşadığı, sadece yüzde 6'sının hayatının geri kalanında alzaymır hastalığına yakalandığı, sağlıklı yaşam tarzını sağlayamayanlarda ise bu oranın yüzde 12'ye çıktığının belirlendiğini aktaran Naharcı, "Alzaymır hastalığı olmayan erkek bireylerden sağlıklı yaşam tarzını sağlayanların 21,7 yıl daha yaşadığı görülürken, sağlayamayanlarda bu süre 15,3 yıla düştü." diye konuştu.

Naharcı, ayrıca kadın ve erkeklerde sağlıklı yaşam tarzına sahip olanlarda görülen olumlu sonuçların 85 yaşında daha belirgin hale geldiğinin tespit edildiğini kaydetti.