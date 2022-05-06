Türkiye, gümüş üretiminde gaza bastı

Dünya'dan Evrim Küçük'ün haberine göre

Enerji geçişinde en çok ihtiyaç duyulacak madenler arasında yer alan gümüş talebi hızla artarken, üretimde büyüyor. Küresel gümüş üretimi 2021'de yüzde 5.3 artarak 822,6 milyon ons (25 bin 587ton) seviyesine ulaştı. 2013'ten bu yana gümüş madeni arzındaki en hızlı yıllık büyümenin ardından 2022'de üretim artışının süreceği tahmin ediliyor. Dünyanın en büyük 20 üreticisi içinde yer alan Türkiye, geçen yıl yüzde 38 ile üretimini en çok artıran 3 ülkeden biri oldu.

Uluslararası Gümüş Enstitüsü, küresel gümüş üretiminin haritasını çıkardı. 2020'de COVID kaynaklı kapanmalar nedeniyle düşen üretimin geçen yıl gaza bastıktan sonra bu yıl da büyümeye devam edeceğini öngören Enstitü, 2022'de üretimini yüzde 2.5 artışla 843.2 milyon onsa yani 26 bin 226 tona çıkacağını tahmin ediyor.

Dünyada üretimin lideri Meksika ve Çin

Küresel üretim liginin başında yıllık 196.7 milyon ons ile Meksika bulunuyor. Bu ülkeyi 113 milyon ile Çin ve 108 milyon ons ile Peru izliyor. Geçen yılki üretim tablosuna bakıldığında dünyanın en büyük 20 üreticisi arasında yer alan Türkiye'nin yüzde bazında üretimini en çok artıran üçüncü ülke olduğu görülüyor. Enstitütü'nün verilerine göre Türkiye, yıllık üretimini yüzde 38 ile en çok artıran 3'üncü ülke oldu. Üretim 5.5 milyon onsla 2016 yılından bu yana en yüksek seviyeye geldi.

Geçtiğimiz yıl üretimini en çok artıran ülkelere bakıldığında ilk sırada yüzde 58 ile Panama ilk sırada. İkinci sırada yüzde 39 ile Bolivya bulunuyor.

Afrika katısında da gümüş üretimini artırma çabası dikkat çekiyor. Güney Afrika 2021'de üretimini yüzde 24 artırdı ancak üretimi halen 2 milyon onsun altında. Kıtanın kuzeyinde Fas üretimini yüzde 16 yükselterek 9.3 milyon onsa çıkardı. Asya'da Endonezya'da üretim neredeyse 3'te bir oranında artarak yıllık 10.8 milyon onsa yükseldi.

Bu yıl artışın önemli kısmı Meksika ve Şili'den gelecek

Üretimde en büyük artışın yaklaşık 16 milyon onsla Meksika'da gerçekleşmesi bekleniyor. Şubat 2022'de devreye alınmaya başlanan ve yıl ortasına kadar tam kapasiteye ulaşması beklenen La Coipa projesi nedeniyle Şili'den gelen üretimin de 7 milyon onsa yakın artacağı tahmin ediliyor. Rusya-Ukrayna çatışması Kinross'un operasyonları askıya almasına neden olmuştu. Ancak buradaki kaybın yerini, bu yıl içinde faaliyete geçmesi beklenen Udokan bakır projesinden elde edilen gümüş üretiminin alması bekleniyor. Bu, Rusya'da üretimin yıllık bazda yatay kalmasını sağlayacak. Diğer taraftan Peru'da bazı madenlerde üretimin askıya alınması nedeniyle ülkede üretimin 11.7 milyon ons gerileyebileceği tahmin ediliyor.