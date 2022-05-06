Şekerbank müşterileri, İş Bankası Bankamatiklerini ücretsiz kullanabilecek

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Şekerbank, müşterilerinin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda, İş Bankası ile gerçekleştirdiği iş birliği sayesinde ülke çapındaki ATM ağını genişletiyor.

Yapılan iş birliği kapsamında Şekerbank müşterileri, Türkiye genelindeki İş Bankası Bankamatiklerini 7/24 ücretsiz kullanabilecek.

Şekerbank müşterileri, tüm Şekerbank kartları ile para çekme, para yatırma, bakiye sorgulama ve kredi kartı işlemlerini, İş Bankası Bankamatiklerinden herhangi bir ücret ödemeden yapabilecek.