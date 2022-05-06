Kar ve yağmur suları Doğu'daki barajların doluluk oranını yükseltti

Elazığ, Bingöl, Malatya ve Tunceli'deki enerji, içme suyu ve sulama barajlarındaki doluluk oranı kar ve yağmur suları ile yükselişe geçti.

Devlet Su İşleri (DSİ) 9. Bölge Müdürlüğünün verilerine göre, sorumluluk alanlarındaki Kalecik, Tatar, Kanatlı, Keban Seyrantepe, Sultan Suyu, Boztepe Recai Kutan, Polat, Gayt, Gülbahar, Özlüce, Uzunçayır barajlarının su miktarlarında geçen yılın ekim ayına göre yüzde 19,8'lik artış yaşandı.

Yağışlarla birlikte Malatya'daki Sultan Suyu, Elazığ'ın Karakoçan ilçesindeki Kalecik ve Kovancılar ilçesindeki Tatar ile Kanatlı, Bingöl'deki Gayt ve Gülbahar barajları yüzde 100 doluluğa ulaştı.

Keban Barajı'ndaki doluluk yüzde 28,4'ten 30,5'e, Seyrantepe Barajı'nda yüzde 76,7'den 82,7'ye, Boztepe Recai Kutan Barajı'nda yüzde 50,5'ten 58,7'ye, Polat Barajı'nda yüzde 68,5'ten 73,9'a, Özlüce Barajı'nda yüzde 30,6'dan 52'ye, Tunceli'deki Uzunçayır Barajı'nda ise yüzde 85,9'a yükseldi.

Bölge genelinde sulama göletlerindeki doluluk da dikkati çekiyor.

- "5 milyar 713 bin metreküp su depolanmış vaziyette ve kullanıma hazır"

DSİ 9. Bölge Müdürü Mahmut Dündar, AA muhabirine, Türkiye genelinde 1 Ekim 2021 ile 18 Nisan 2022 tarihleri arasındaki su verilerine bakıldığında ortalama yüzde 22,2'lik bir artış olduğunu söyledi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise geçen yıla göre 19,8 artış yaşandığını belirten Dündar, "Bünyemizde Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl yer almakta. İllerimizin 2022 yılı meteorolojik verilerine baktığımızda Elazığ'da 2021'e göre yüzde 27,3 artış olurken uzun yıllar verisine göre ise yüzde 6 azalma söz konusu. Malatya'da 2021 yılına göre aynı seviyelerde izlenirken uzun yılların ortalamasına göre ise yüzde 24,7 azalma söz konusu. Tunceli'de 2021'e göre 42,3 gibi bir artış olmuş. Uzun yılların ortalamasına göre yüzde 14,4 yağış artışı olmuş. Bingöl'de 2021'e göre yüzde 40 yağış artışı meydana gelmiş. Uzun yılların ortalaması normal seyretmiş." ifadelerini kullandı.

Dündar, yağış verilerine göre 4 ildeki birçok barajın geçen yıla göre tam doluluk seviyesine ulaştığını aktararak, "Şu an depolama tesislerimizde yaklaşık 5 milyar 713 bin metreküp su depolanmış vaziyette ve kullanıma hazır. Bu verileri dikkate aldığımızda sulama barajlarımız ve diğer barajlarımız son yağışlarla önemli doluluklara ulaştı." dedi.

Yüksek kesimlerdeki karların erimesi ve mayıs yağışlarıyla düşük seviyede olan barajlardaki suyun da yükselişe geçeceğine işaret eden Dündar, suyun daha ekonomik ve verimli kullanılabilmesi için de çalışma sürdürdüklerini sözlerine ekledi.