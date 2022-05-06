Şanlıurfa'da halk otobüsünün çarptığı çocuk öldü
Kaza araç kamerasına yansıdı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 06 Mayıs 2022 14:32
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde halk otobüsünün çarptığı çocuk hayatını kaybetti.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 AG 838 plakalı halk otobüsü, Tepe Mahallesi Harran Kapı Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan M.Ç'ye (8) çarptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan çocuk, kurtarılamadı.
Bu arada, aracın çocuğa çarpma anı ise otobüsün kamerasına yansıdı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız