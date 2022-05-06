Davutoğlu'ndan Babacan ve Karamollaoğlu'na yeni ittifak çağrısı!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmanın tek başına yetmeyeceğini belirterek milletvekili sayısını artırmak için bu üç partinin ayrı bir ittifak kurmak için çalışmalara başlaması gerektiğini belirtti.

İttifak elzem oldu

Halk TV yazarı, gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, altılı masadaki ortaklarından DEVA ve Saadet partisine yeni bir ittifak kurmaları yönünde çağrıda bulundu. Daha çok milletvekili çıkarmak için bu yolun elzem olduğunu ifade eden Davutoğlu, ortak listeyle seçime girilmesi düşüncesini savundu.

Milletvekili seçiminde getirisi yok

Davutoğlu, Cumhurbaşkanı adayı belirlemede mutabık olduklarını ancak milletvekili seçiminde ittifakın bir getirisi olmayacağının altını çizerek, "Bunun işbirliği masası olarak sürmesi liderlerce kabul gören bir görüş oldu. İşbirliği ittifakın önünü kapatmıyor. İki seçim var. Bir: Cumhurbaşkanlığı. İki: Milletvekili seçimi. Cumhurbaşkanlığında ortak aday belirlemede mutabıkız. Ancak son düzenleme ile milletvekili seçiminde ittifakın getirisi yok. Artık oylar ittifak içinde dağıtılmadığı için partiler logolarıyla girdiği anda da aynı mantık işleyecek." dedi.