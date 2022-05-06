Fuat Oktay ve Nureddin Nebati'den Bakan Soylu'ya destek ziyareti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İçişleri Bakanı Soylu'yu ziyaret etti. Oktay, Bakanlığa gelişinde Soylu tarafından kapıda karşılandı. Ziyarette Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de yer aldı.

Oktay, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından "#SeninleyizSoylu" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin huzur ve güvenliği için başarılı çalışmalar gerçekleştiren İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret ettik." ifadelerini kullandı.