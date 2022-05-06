FETÖ'nün gözdeleri itirafçı oluyor
FETÖ'nün gözdeleri itirafçı oluyor
Eğlence mekanı çıkışı havaya ateş açan polis, açığa alındı
Eğlence mekanı çıkışı havaya ateş açan polis, açığa alındı
Doktorlardan tatili uzatmak için rapor isteyenlere tepki
Doktorlardan tatili uzatmak için rapor isteyenlere tepki
CTE'den çağrı: Korona izinlisi hükümlüler cezaevine dönsün
CTE'den çağrı: Korona izinlisi hükümlüler cezaevine dönsün
Erdoğan: Mandadan bahsettik manda kalmadı
Erdoğan: Mandadan bahsettik manda kalmadı
Orta sınıf araçlara talep her geçen gün azalıyor
Orta sınıf araçlara talep her geçen gün azalıyor
Sağlık Bakanlığı pandemideki bir kuralı daha kaldırdı
Sağlık Bakanlığı pandemideki bir kuralı daha kaldırdı
Güzel sanatlar liselerinde 'tiyatro' bölümü açılıyor
Güzel sanatlar liselerinde 'tiyatro' bölümü açılıyor
Altının gram fiyatı 899 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 899 lira seviyesinden işlem görüyor
Dolar yükselişte, 14,90 TL'den işlem görüyor
Dolar yükselişte, 14,90 TL'den işlem görüyor
İçişleri Bakanlığı'na yürümek isteyen Özdağ'a engel
İçişleri Bakanlığı'na yürümek isteyen Özdağ'a engel
Ev sahiplerinin yeni oyunu ortaya çıktı kiracılara uyarı
Ev sahiplerinin yeni oyunu ortaya çıktı kiracılara uyarı
Ev kiralayan yabancıya oturum izni kaldırılsın çağrısı
Ev kiralayan yabancıya oturum izni kaldırılsın çağrısı
Eve dönüşe sivil katkı
Eve dönüşe sivil katkı
Operasyonlar göç dalgasını durdurdu
Operasyonlar göç dalgasını durdurdu
Havalar ne zaman düzelecek? - Haritalı
Havalar ne zaman düzelecek? - Haritalı
Bazı otoyollarda hız sınırı artırılıyor
Bazı otoyollarda hız sınırı artırılıyor
Serin ve yağışlı hava, ne zamana kadar devam edecek?
Serin ve yağışlı hava, ne zamana kadar devam edecek?
Birçok ilden mayıs ayında kar haberi geldi
Birçok ilden mayıs ayında kar haberi geldi
Binali Yıldırım'dan 3600 ek gösterge açıklaması
Binali Yıldırım'dan 3600 ek gösterge açıklaması
Vaka sayıları açıklandı: 1253 yeni vaka, 11 vefat
Vaka sayıları açıklandı: 1253 yeni vaka, 11 vefat
Bakan Nebati'den enflasyon rakamlarına ilişkin açıklama
Bakan Nebati'den enflasyon rakamlarına ilişkin açıklama
Bu cezaevi 10 yıldır fabrika gibi üretim yapıyor
Bu cezaevi 10 yıldır fabrika gibi üretim yapıyor
USK'dan çiğ süte 180 kuruş zam
USK'dan çiğ süte 180 kuruş zam
Bakan Soylu yanıtladı: Kaç Suriyeli, Türk vatandaşı oldu?
Bakan Soylu yanıtladı: Kaç Suriyeli, Türk vatandaşı oldu?
Sağlık çalışanlarıyla ilgili düzenleme mayısta TBMM'ye sunulacak
Sağlık çalışanlarıyla ilgili düzenleme mayısta TBMM'ye sunulacak
AYM, HDP'nin kapatılması davasında ek delilleri inceleyecek
AYM, HDP'nin kapatılması davasında ek delilleri inceleyecek
151 bin suç eşyası emanette: 2 savcı, 1 müdür, 27 personel görev yapıyor
151 bin suç eşyası emanette: 2 savcı, 1 müdür, 27 personel görev yapıyor
43 ilin geçiş güzergahında bayram bilançosu belli oldu
43 ilin geçiş güzergahında bayram bilançosu belli oldu
Nisan'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Nisan'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Ana sayfaHaberler Meslek Mensupları

Doktorlardan tatili uzatmak için rapor isteyenlere tepki

Bu yıl 4 Mayıs Çarşamba günü sona eren Ramazan Bayramı tatilini 9 güne çıkartmak isteyenlerin 5- 6 Mayıs günleri için hasta olmamalarına rağmen rapor talebine, doktorlar sosyal medyadan tepki gösterdi. Bir doktor paylaşımında, "Demek bayram tatilini 9 güne çıkarmak için 2 günlük rapor istemeye geldiniz. Hem de bayram tatilinde 4 gün nöbet tutmuş birinden" ifadelerini kullandı.

Kaynak : DHA
Eklenme : 06 Mayıs 2022 15:49
Yazdır
Doktorlardan tatili uzatmak için rapor isteyenlere tepki

Ramazan Bayramı, bu yıl 1- 4 Mayıs tarihleri arasında kutlandı. 30 Nisan Cumartesi günüyle birlikte 5 günlük tatil imkanı sunan bayram tatilini, rapor alarak 5- 6 Mayıs Perşembe ve Cuma günlerini de dahil edip, 9 güne çıkartmak isteyen birçok devlet memuru veya özel sektör çalışanı, sağlık ocakları ve hastanelerin acil servislerine gitti. Hasta olmadıkları halde tatili 9 güne çıkartmak için rapor talep edenlere doktorlar tepki gösterdi. Birçok doktor, bu şekilde kendilerinden rapor talep edilmesini sosyal medyadan paylaşırken, aynı zamanda çalıştıkları hastanelerin başhekimleri ve üst makamlarına da durumu bildirdi.

Antalya'da görevliyken Kocaeli'ne atanan ve doğum izninde olan bir doktor, tanıdığı kişinin arkadaşının kendisini arayıp, 'Ben X kişinin arkadaşıyım, Antalya'dayım rapor alacaktım' diye rapor istediğini, Kocaeli'ye atandığını ve doğum izninde olduğunu söylemesi üzerine de 'Bir arkadaşına söylesen de yazıverse' diye talebini sürdürdüğünü anlattı. Başka bir doktor ise bir günde hepsi kamu çalışanı 200'e yakın kişinin rapor istediğini söyledi.

RAPOR ALGORİTMASI OLUŞTURDU

Bir doktor ise aşırı rapor talepleri nedeniyle, hangi durumda rapor verilebileceği, hangi durumlarda verilemeyeceğini gösteren bir 'Rapor İhtiyacı Algoritması' oluşturdu. İşe gidemeyecek kadar ciddi hastalığı olanların doktoruna başvurabileceğini, izin ihtiyacı, düğün, çocuk vs gibi acil durumlar gibi bir hastalığı olmayıp ama yine de rapor isteyenlerin doktora başvurmaması gerektiğine yer verdi.

Bayramda görev başında olan doktorlar, sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getirdi. Tepkilerden bazıları şöyle:

"Demek bayram tatilini 9 güne çıkarmak için 2 günlük rapor istemeye geldiniz. Hem de bayram tatilinde 4 gün nöbet tutmuş birinden."

"430'uncu hastadayız şu an en az 100'ü rapor için geldi. Gelenlerin çoğunun mesleği öğretmen. Rapor verdim mi? Hayır. Birisi 'Devletin raporunu niye vermiyorsunuz' diyor. Şikayet edecekmiş. Ben de sana soruyorum 'Devletten maaş alıp niye işine gitmiyorsun?' Gelenlerin çoğu öğretmen. Kendiniz bunu bizden daha iyi biliyorsunuz. 'Hocam bilet almadım, hocam ailemden uzaktayım, hocam 4 saatlik ders var sadece.' İşinin başında olanlara lafım yok. Ve dün ülkenin çoğu acili böyleydi. Durum böyleyken hala neyin aksini ispat etmeye çalışıyorsunuz."

"Rapor bir hak değildir ihtiyaç halinde doktor uygun görürse yazar."

"9 günlük tatili birleştirmeyenler değil, usulsüz rapor veremediğim için yine ben azar yedim, tepki gördüm. E-nabız değerlendirmeye de sıfır verecekmiş. Alıştık artık."

"Öz annem bugün yıllık iznini kullanarak işe gitmedi, 8 aydır görmediğim ablam ve eniştem bayramda gelip bugün iş başı yapmak için gittiler, rapor yazmadığım insanlar bana gönül koyuyor. Belgede sahtecilik yapmadığım için kimseden özür dileyecek değilim, küsün, problem yok."

"Ben bu öğretmenlerin tatil doyumsuzluğundan bıktım artık cidden, arkadaşlar ben 2 yıldır ayağımı denize sokamadım benden usulsüz rapor isterken hiç mi içiniz sızlamıyor."

'DOKTOR RAPOR GEREKTİRİYORSA VEREBİLİR'

Antalya İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. İsmail Başıbüyük, 'Biz rapor istiyoruz' denildiğinde, hekimin değerlendirmesini yaparak, hastalığı varsa ve rapor gerektiriyorsa rapor verebileceğini söyledi. Opr. Dr. Başıbüyük, "Yoksa vermemesi gerekir. Veriyorsa bu usulsüz olur elbette. Ama bir hekimin bu noktada çok da inisiyatif alabileceğini düşünmüyorum. Çünkü kurumlar bize geri dönüş yaptığında ve 'Benim bu personelim aslında rapor ihtiyacı yokken rapor vermişler' dediklerinde biz o raporu hakem hastaneye gönderiyoruz. O zaman kendi başları ağrıyor. Raporu isteyen açısından, hekim tutanak tutarsa ve derse ki, 'Böyle böyle benden usulsüz rapor edildi', hekim o raporu bize gönderir, biz de o tutanağı kişinin kurumuna yazdığımızda soruşturma açma hakkı var kurumun. Kendi kurumu o kişiye ceza verebilir. Hekim açısından da hakem hastane değerlendirir ve 'Bu rapora ihtiyacı yok, uygun değildir' der, veren hakkında da soruşturma açılabilir" diye konuştu.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Eczacıların tepkisinin ardından Bakan Koca: Sitem aldım, bir daha unutmam
Eczacıların tepkisinin ardından Bakan Koca: Sitem aldım, bir daha unutmam
'73 bin 965 sağlık çalışanı bayram tatilinde görev başındaydı'
'73 bin 965 sağlık çalışanı bayram tatilinde görev başındaydı'
1800 Komiser Yardımcısı terfi süresi sorununun çözülmesini talep ediyor
1800 Komiser Yardımcısı terfi süresi sorununun çözülmesini talep ediyor
Emniyetin ekran yüzü polis memuru Güleda
Emniyetin ekran yüzü polis memuru Güleda
Sağlık çalışanları yoksullaştı, borçlandı, mutsuzlar
Sağlık çalışanları yoksullaştı, borçlandı, mutsuzlar
Hem kanserle savaştı hem de öğrenciler yetiştirdi
Hem kanserle savaştı hem de öğrenciler yetiştirdi

Bu Habere Tepkiniz

Uzman erbaşın sözleşmesi görevden uzaklaştırıldığı gerekçesiyle yenilenmeyebilir mi?

Uzman erbaşın sözleşmesi görevden uzaklaştırıldığı gerekçesiyle yenilenmeyebilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, uzman çavuş olarak görev yapan davacı tarafından, sözleşmesinin yenilenmemesine ilişkin işlemin iptaline ilişkin açılan davada son noktayı koydu.
Boş geçen derslere giren nöbetçi öğretmenlere ek ders ücreti ödenir mi?

Boş geçen derslere giren nöbetçi öğretmenlere ek ders ücreti ödenir mi?

MEB; "Boş geçen derslere giren nöbetçi öğretmenlere ek ders ücreti ödenir mi, hastanede eğitim hizmetinde görev yapmakta olan öğretmene 'öğrenci ve sosyal kişilik hizmetleri' kapsamında ek ders ücreti ödenir mi, olumsuz hava koşulları nedeniyle tatil edilen iş günlerini takip eden cumartesi ve pazar günlerindeki ders görevlerine ek ders ücreti ödenir mi?" sorularını cevaplandırdı.
Sayın Cumhurbaşkanımıza açık mektup

Sayın Cumhurbaşkanımıza açık mektup
Polis akademisinde yüksek lisans kaydının silinmesine son noktayı İDDK koydu

Polis akademisinde yüksek lisans kaydının silinmesine son noktayı İDDK koydu

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Polis Akademisi Başkanlığı .....Enstitüsü Uluslararası Güvenlik Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans programın öngörülen azami süre (6 yarı yıl) içerisinde tamamlayamadığı için ilişik kesmeyi hukuka uygun buldu
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

https://www.kizilay.org.tr/ramazan/
Görevden uzaklaştırma kaydının MEBBİS'te tutulması hukuki midir?

Görevden uzaklaştırma kaydının MEBBİS'te tutulması hukuki midir?

Konya Bölge İdare Mahkemesi Dördüncü İdari Dava Dairesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü emrinde şube müdürü olarak görev yapan davacının MEBBİS-MEB, Ayrılma-Açık Süre İşlemi ekranındaki hizmet cetvelindeki görevden uzaklaştırma kaydının silinmesi talebinin reddini hukuka uygun bularak akis yöndeki mahkeme kararını bozdu.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
4 aylık enflasyon rakamlarına göre memurların alacağı zam oranı

4 aylık enflasyon rakamlarına göre memurların alacağı zam oranı

Enflasyon Nisan ayında yüzde 7,25 çıktı. Memurlar için 4. aydan yüzde 24,21 enflasyon farkı oluştu.
Görevden alınan memur, ek gösterge farkının kesilmemesini isteyebilir mi?

Görevden alınan memur, ek gösterge farkının kesilmemesini isteyebilir mi?

Ek göstergeli görevden, ek göstergesiz veya daha düşük ek göstergeli göreve atama yapıldığında neden fark kesintisi yapılır? Görevden alınan memur, ek gösterge farkının kesilmemesini isteyebilir mi? Emeklilikte hangi ek göstergesi uygulanır?
Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı

Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı

TÜİK enflasyon verisini açıkladı. Enflasyon nisanda yüzde 7,25 arttı, yıllık bazda ise yüzde 69,97 oldu.
MEB, uzman öğretmenlikteki yanlış uygulamalar için uyardı

MEB, uzman öğretmenlikteki yanlış uygulamalar için uyardı

Anayasa Mahkemesinin söz konusu kararından sonra toplamda 19.107 öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı verilmesi talebiyle idari davalar açmış ve bu davaların çoğunluğu idare aleyhine sonuçlanmıştır. Ancak, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun benzer bir konuya yönelik 28.03.2013 tarihli ve E.No: 2010/2397, K.No: 2013/1123 sayılı kararı sonrasında devam eden davalar, temyizde Bakanlığımız lehine sonuçlanmış ve mahkeme kararları doğrultusunda verilen 5.434 sertifika iptal edilmiştir.
BDDK, 20 uzman yardımcısı alacak

BDDK, 20 uzman yardımcısı alacak

BDDK, 20 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 13 mayıs 2022
Geçersiz engelli sağlık raporu iddiasında sonuç çıktı

Geçersiz engelli sağlık raporu iddiasında sonuç çıktı

Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğünce, geçersiz engelli sağlık raporuyla atandığı tespit edilen Gökhan Özdemir hakkındaki hukuki süreç tamamlandı. İddiaya konu olan ve raporun farklı hastanelerden alındığı gerekçe gösterilerek işten çıkarılan Özdemir, Yozgat İdare Mahkemesi kararıyla yeniden görevine dönebilecek.
Sayıştay 25 denetçi yardımcısı alacak

Sayıştay 25 denetçi yardımcısı alacak

Sayıştay 25 denetçi yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 26 mayıs 2022
İşte stajyere en yüksek maaş veren 25 şirket

İşte stajyere en yüksek maaş veren 25 şirket

Teknoloji ve finans sektörlerdeki şirketler, en yetenekli yeni mezunları kendilerine çekmek için stajyerlere büyük miktarlarda maaş veriyor.