Bakan Yardımcısından Ümit Özdağ açıklaması: Piyonları muhatap almadık

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, bugün bakanlık binası önüne giderek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik "Ya sen özür dilersin ya da bu kavga sonuna kadar devam eder" diyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında konuştu. Çataklı, "Piyonları bugüne kadar muhatap almadık, bundan sonra da almayacağız." dedi.