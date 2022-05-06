Naksan Plastik'in yeni sahibi belli oldu

MB yüzde 70'e dayanan enflasyonun nedenlerini açıkladı
MB yüzde 70'e dayanan enflasyonun nedenlerini açıkladı
Koronada sıfır vakayı görecek miyiz?
Koronada sıfır vakayı görecek miyiz?
Et ve Süt Kurumu'ndan et fiyatlarına zam açıklaması
Et ve Süt Kurumu'ndan et fiyatlarına zam açıklaması
TÜİK açıkladı: İşte Türkiye'deki yeni gelir dağılımı oranları
TÜİK açıkladı: İşte Türkiye'deki yeni gelir dağılımı oranları
FETÖ'nün gözdeleri itirafçı oluyor
FETÖ'nün gözdeleri itirafçı oluyor
Eğlence mekanı çıkışı havaya ateş açan polis, açığa alındı
Eğlence mekanı çıkışı havaya ateş açan polis, açığa alındı
Doktorlardan tatili uzatmak için rapor isteyenlere tepki
Doktorlardan tatili uzatmak için rapor isteyenlere tepki
CTE'den çağrı: Korona izinlisi hükümlüler cezaevine dönsün
CTE'den çağrı: Korona izinlisi hükümlüler cezaevine dönsün
Erdoğan: Mandadan bahsettik manda kalmadı
Erdoğan: Mandadan bahsettik manda kalmadı
Orta sınıf araçlara talep her geçen gün azalıyor
Orta sınıf araçlara talep her geçen gün azalıyor
Sağlık Bakanlığı pandemideki bir kuralı daha kaldırdı
Sağlık Bakanlığı pandemideki bir kuralı daha kaldırdı
Güzel sanatlar liselerinde 'tiyatro' bölümü açılıyor
Güzel sanatlar liselerinde 'tiyatro' bölümü açılıyor
Altının gram fiyatı 899 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 899 lira seviyesinden işlem görüyor
İçişleri Bakanlığı'na yürümek isteyen Özdağ'a engel
İçişleri Bakanlığı'na yürümek isteyen Özdağ'a engel
Ev sahiplerinin yeni oyunu ortaya çıktı kiracılara uyarı
Ev sahiplerinin yeni oyunu ortaya çıktı kiracılara uyarı
Ev kiralayan yabancıya oturum izni kaldırılsın çağrısı
Ev kiralayan yabancıya oturum izni kaldırılsın çağrısı
Eve dönüşe sivil katkı
Eve dönüşe sivil katkı
Operasyonlar göç dalgasını durdurdu
Operasyonlar göç dalgasını durdurdu
Havalar ne zaman düzelecek? - Haritalı
Havalar ne zaman düzelecek? - Haritalı
Bazı otoyollarda hız sınırı artırılıyor
Bazı otoyollarda hız sınırı artırılıyor
Serin ve yağışlı hava, ne zamana kadar devam edecek?
Serin ve yağışlı hava, ne zamana kadar devam edecek?
Birçok ilden mayıs ayında kar haberi geldi
Birçok ilden mayıs ayında kar haberi geldi
Binali Yıldırım'dan 3600 ek gösterge açıklaması
Binali Yıldırım'dan 3600 ek gösterge açıklaması
Vaka sayıları açıklandı: 1253 yeni vaka, 11 vefat
Vaka sayıları açıklandı: 1253 yeni vaka, 11 vefat
Bakan Nebati'den enflasyon rakamlarına ilişkin açıklama
Bakan Nebati'den enflasyon rakamlarına ilişkin açıklama
Bu cezaevi 10 yıldır fabrika gibi üretim yapıyor
Bu cezaevi 10 yıldır fabrika gibi üretim yapıyor
USK'dan çiğ süte 180 kuruş zam
USK'dan çiğ süte 180 kuruş zam
Bakan Soylu yanıtladı: Kaç Suriyeli, Türk vatandaşı oldu?
Bakan Soylu yanıtladı: Kaç Suriyeli, Türk vatandaşı oldu?
Sağlık çalışanlarıyla ilgili düzenleme mayısta TBMM'ye sunulacak
Sağlık çalışanlarıyla ilgili düzenleme mayısta TBMM'ye sunulacak
AYM, HDP'nin kapatılması davasında ek delilleri inceleyecek
AYM, HDP'nin kapatılması davasında ek delilleri inceleyecek
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Naksan Plastik'in yeni sahibi belli oldu

Naksan Plastik, faaliyetlerine ABY Ambalaj'ın markası olan Kimpack ile devam edecek. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) tarafından gerçekleştirilen satış ihalesinde 1 milyar 476 milyon 180 bin lira ile en yüksek teklifi veren İstanbul merkezli ABY Plastik Ambalaj AŞ, Naksan Plastik'in yeni sahibi oldu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 06 Mayıs 2022 17:21
Yazdır
Naksan Plastik'in yeni sahibi belli oldu

Şirket açıklamasına göre, Gaziantep'te faaliyetlerini yürütmek üzere Kimpaş Grubu tarafından 580 milyon TL sermaye ile kurulan ABY Plastik Ambalaj, sektörünün en büyük firmalarından Naksan Plastik Ticari İktisadi Bütünlüğünü satın alarak Kimpack çatısı altında üretim, ihracat ve istihdam odaklı büyümesini sürdürerek ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edecek. ABY Plastik Ambalaj, Naksan Plastik'i devralırken yaklaşık 2 bin çalışanın kıdem ve ihbar gibi özlük haklarından oluşan ve toplamı 125 milyon TL'yi aşan yükümlülüğü de üstlenmiş oldu.

Üretim kesintisiz devam edecek

Şirket bununla birlikte, satış öncesi TMSF kayyumluğu döneminde alınan siparişleri takip ederek imalatına başlanan ancak henüz tamamlanamayan ürünleri de en kısa zamanda müşterilerine teslim edecek.

Yıllık 280 bin tonun üzerinde ambalaj üretimine sahip olan ve 1979'da plastik ambalaj alanında üretici olarak hizmet vermeye başlayan Naksan Plastik, Kimpack bünyesine katılmasıyla 150 bin metrekare alanda ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edecek. Sanayi, tarım, hizmet sektörlerinin tamamının tedarikçisi konumunda bulunan ve endüstriyel shrink film, strech film, palet örtüleri, ağır hizmet torbaları, sera örtüleri, malç filmleri, ev tekstili ambalajları, fleksibıl ambalajlar ile her türlü baskılı baskısız torba ve poşette yıllık 280 bin tonun üzerinde ambalaj üretimiyle Ortadoğu ve Avrupa'nın en büyük tesislerinden birine sahip olan Naksan, Kimpack markası ile plastik ambalaj sektöründe faaliyetlerine devam edecek.

''Sosyal sorumluluk projeleri ile öne çıkıyor

Kimya Mühendisliği alanında lisansüstü eğitimini Amerika'da USC Üniversite'sinde tamamlamış olan Lütfi Abay, Petrokimya'da çalıştığı yıllarda elde ettiği bilgi ve MPAŞ, Türkiye'deki ilk Masterbatch üretimini gerçekleştirdiği kuruluşundan bu yana öncü ve yenilikçi vizyonunu sürdürmenin yanı sıra Lütfi Abay'ın oğullarının sürece dahil olmasıyla faaliyet alanlarına toz polietilen üretimi ve ham madde ticaretini de ekledi. Masterbatch üretiminde Türkiye'nin öncü kuruluşlarından birisi olan KİMPAŞ, üretim alanına genişletip Naksan Plastik Ticari İktisadi Bütünlüğü'nü de satın alarak Kimpack markası ile gücünü artırdı.

Son 16 yılını eğitime adayan Kimpaş AŞ'nin kurucusu Lütfi Abay, Türkiye genelinde öğrencilere verdiği destekler ve memleketi Sivas'ta yaptırdığı okul ve yurtlarla da biliniyor. 2013 yılında kurduğu Lütfi Abay, Kültür ve Eğitim Vakfı (LAKEV) ise her yıl ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine burs vermeyi sürdürüyor. Ayrıca LAKEV, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde görev yapan öğretim elemanlarının yürüttüğü bilimsel araştırmalara destek olarak her yıl LAKEV Bilim Ödülleri Töreni düzenliyor.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
MB yüzde 70'e dayanan enflasyonun nedenlerini açıkladı
MB yüzde 70'e dayanan enflasyonun nedenlerini açıkladı
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
Et ve Süt Kurumu'ndan et fiyatlarına zam açıklaması
Et ve Süt Kurumu'ndan et fiyatlarına zam açıklaması
Diyarbakır'dan ilk seferine çıkan raybüs Batman'da törenle karşılandı
Diyarbakır'dan ilk seferine çıkan raybüs Batman'da törenle karşılandı
Orta sınıf araçlara talep her geçen gün azalıyor
Orta sınıf araçlara talep her geçen gün azalıyor
Şekerbank müşterileri, İş Bankası Bankamatiklerini ücretsiz kullanabilecek
Şekerbank müşterileri, İş Bankası Bankamatiklerini ücretsiz kullanabilecek

Bu Habere Tepkiniz

Kamu personel sistemini 6 kurumun yönetmesinden ne zaman vazgeçilecek?

Kamu personel sistemini 6 kurumun yönetmesinden ne zaman vazgeçilecek?

Mülga Devlet Personel Başkanlığından arta kalan görevleri 6 kurum eşgüdümsüz bir şekilde yürütmeye devam ediyor.
Uzman erbaşın sözleşmesi görevden uzaklaştırıldığı gerekçesiyle yenilenmeyebilir mi?

Uzman erbaşın sözleşmesi görevden uzaklaştırıldığı gerekçesiyle yenilenmeyebilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, uzman çavuş olarak görev yapan davacı tarafından, sözleşmesinin yenilenmemesine ilişkin işlemin iptaline ilişkin açılan davada son noktayı koydu.
Sayın Cumhurbaşkanımıza açık mektup

Sayın Cumhurbaşkanımıza açık mektup
Boş geçen derslere giren nöbetçi öğretmenlere ek ders ücreti ödenir mi?

Boş geçen derslere giren nöbetçi öğretmenlere ek ders ücreti ödenir mi?

MEB; "Boş geçen derslere giren nöbetçi öğretmenlere ek ders ücreti ödenir mi, hastanede eğitim hizmetinde görev yapmakta olan öğretmene 'öğrenci ve sosyal kişilik hizmetleri' kapsamında ek ders ücreti ödenir mi, olumsuz hava koşulları nedeniyle tatil edilen iş günlerini takip eden cumartesi ve pazar günlerindeki ders görevlerine ek ders ücreti ödenir mi?" sorularını cevaplandırdı.
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

https://www.kizilay.org.tr/ramazan/
Polis akademisinde yüksek lisans kaydının silinmesine son noktayı İDDK koydu

Polis akademisinde yüksek lisans kaydının silinmesine son noktayı İDDK koydu

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Polis Akademisi Başkanlığı .....Enstitüsü Uluslararası Güvenlik Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans programın öngörülen azami süre (6 yarı yıl) içerisinde tamamlayamadığı için ilişik kesmeyi hukuka uygun buldu
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Görevden uzaklaştırma kaydının MEBBİS'te tutulması hukuki midir?

Görevden uzaklaştırma kaydının MEBBİS'te tutulması hukuki midir?

Konya Bölge İdare Mahkemesi Dördüncü İdari Dava Dairesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü emrinde şube müdürü olarak görev yapan davacının MEBBİS-MEB, Ayrılma-Açık Süre İşlemi ekranındaki hizmet cetvelindeki görevden uzaklaştırma kaydının silinmesi talebinin reddini hukuka uygun bularak akis yöndeki mahkeme kararını bozdu.
4 aylık enflasyon rakamlarına göre memurların alacağı zam oranı

4 aylık enflasyon rakamlarına göre memurların alacağı zam oranı

Enflasyon Nisan ayında yüzde 7,25 çıktı. Memurlar için 4. aydan yüzde 24,21 enflasyon farkı oluştu.
Görevden alınan memur, ek gösterge farkının kesilmemesini isteyebilir mi?

Görevden alınan memur, ek gösterge farkının kesilmemesini isteyebilir mi?

Ek göstergeli görevden, ek göstergesiz veya daha düşük ek göstergeli göreve atama yapıldığında neden fark kesintisi yapılır? Görevden alınan memur, ek gösterge farkının kesilmemesini isteyebilir mi? Emeklilikte hangi ek göstergesi uygulanır?
Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı

Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı

TÜİK enflasyon verisini açıkladı. Enflasyon nisanda yüzde 7,25 arttı, yıllık bazda ise yüzde 69,97 oldu.
BDDK, 20 uzman yardımcısı alacak

BDDK, 20 uzman yardımcısı alacak

BDDK, 20 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 13 mayıs 2022
Geçersiz engelli sağlık raporu iddiasında sonuç çıktı

Geçersiz engelli sağlık raporu iddiasında sonuç çıktı

Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğünce, geçersiz engelli sağlık raporuyla atandığı tespit edilen Gökhan Özdemir hakkındaki hukuki süreç tamamlandı. İddiaya konu olan ve raporun farklı hastanelerden alındığı gerekçe gösterilerek işten çıkarılan Özdemir, Yozgat İdare Mahkemesi kararıyla yeniden görevine dönebilecek.
Sayıştay 25 denetçi yardımcısı alacak

Sayıştay 25 denetçi yardımcısı alacak

Sayıştay 25 denetçi yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 26 mayıs 2022
İşte stajyere en yüksek maaş veren 25 şirket

İşte stajyere en yüksek maaş veren 25 şirket

Teknoloji ve finans sektörlerdeki şirketler, en yetenekli yeni mezunları kendilerine çekmek için stajyerlere büyük miktarlarda maaş veriyor.